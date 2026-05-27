इस रॉयल एनफील्ड के सामने बुलेट, हंटर, मीटियोर भी पड़ीं फीकी; हार्ले डेविडसन और KTM तो आसपास भी नहीं

देश के अंदर 350cc से 450cc सेगमेंट के अंदर जिन मोटरसाइकिल का दबदबा देखने को मिला, उसकी लिस्ट सामने आ गई है। बीते महीने इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड के मॉडल का दबदबा देखने को मिला। कंपनी की लगभग सभी मॉडल इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं, टॉप-10 में कंपनी के 6 मॉडल को जगह मिली।

देश के अंदर 350cc से 450cc सेगमेंट के अंदर जिन मोटरसाइकिल का दबदबा देखने को मिला, उसकी लिस्ट सामने आ गई है। बीते महीने इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड के मॉडल का दबदबा देखने को मिला। कंपनी की लगभग सभी मॉडल इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं, टॉप-10 में कंपनी के 6 मॉडल को जगह मिली। इसमें टॉप-4 पोजीशन पर उसी का दबदबा रहा। इस लिस्ट को टॉप करने का काम रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ने किया। वहीं, बुलेट 350 और हंटर 350 टॉप-3 में शामिल रहीं। चलिए एक बार सेगमेंट के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल की सेल को देखते हैं।

टॉप मोटरसाइकिल सेल्स 350cc से 450cc सेगमेंट अप्रैल 2026 नं मॉडल अप्रैल 2026 अप्रैल 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 37,967 6,801 11,166 41.66 1.9 2 रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 25,040 16,489 8,551 51.86 21.04 3 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 21,947 18,109 3,838 21.19 18.44 4 रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 10,060 7,644 2,416 31.61 8.45 5 जावा येज्दी BSA (रिटेल) 4,520 2,477 2,043 82.48 3.8 6 होंडा CB 350 3,975 1,863 2,112 113.37 3.34 7 ट्राइंफ 350 3,965 0 3,965 - 3.33 8 रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 2,474 920 1,554 168.91 2.08 9 होंडा H'Ness 350 2,105 917 1,188 129.55 1.77 10 रॉयल एनफील्ड हिमालयन 1,941 1,715 226 13.18 1.63 11 हार्ले डेविडसन X440 1,505 657 848 129.07 1.26 12 बजाज पल्सर 350/400 997 513 484 94.35 0.84 13 बजाज डोमिनार 350/400 818 462 356 77.06 0.69 14 KTM 350 696 0 696 - 0.58 15 KTM 390 633 1,466 -833 -56.82 0.53 16 अप्रिलिया RS 457 233 136 97 71.32 0.2 17 विजय 400 110 3,461 -3,351 -96.82 0.09 18 अप्रिलिया ट्यूनो 457 27 143 -116 -81.12 0.02 19 हुस्कवर्ना 401 9 7 2 28.57 0.01 20 निंजा / एलिमिनेटर / KLX 0 13 -13 -100 0 टोटल 1,19,022 83,793 35,229 42.04 100

350cc से 450cc सेगमेंट की टॉप मोटरसाइकिल सेल्स की बात करें तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की अप्रैल 2026 में 37,967 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 6,801 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,166 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 41.66% की ग्रोथ मिली। रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की अप्रैल 2026 में 25,040 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 16,489 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,551 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 51.86% की ग्रोथ मिली। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की अप्रैल 2026 में 21,947 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 18,109 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,838 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 21.19% की ग्रोथ मिली।

रॉयल एनफील्ड उल्का 350 की अप्रैल 2026 में 10,060 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 7,644 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,416 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 31.61% की ग्रोथ मिली। जावा येज्दी BSA की अप्रैल 2026 में 4,520 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 2,477 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,043 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 82.48% की ग्रोथ मिली। होंडा CB 350 की अप्रैल 2026 में 3,975 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,863 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,112 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 113.37% की ग्रोथ मिली।

ट्राइंफ 350 की अप्रैल 2026 में 3,965 यूनिट बिकीं। रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला की अप्रैल 2026 में 2,474 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 920 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,554 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 168.91% की ग्रोथ मिली। होंडा H'Ness 350 की अप्रैल 2026 में 2,105 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 917 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,188 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 129.55% की ग्रोथ मिली। रॉयल एनफील्ड हिमालयन की अप्रैल 2026 में 1,941 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,715 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 226 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 13.18% की ग्रोथ मिली।