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इस रॉयल एनफील्ड के सामने बुलेट, हंटर, मीटियोर भी पड़ीं फीकी; हार्ले डेविडसन और KTM तो आसपास भी नहीं

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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देश के अंदर 350cc से 450cc सेगमेंट के अंदर जिन मोटरसाइकिल का दबदबा देखने को मिला, उसकी लिस्ट सामने आ गई है। बीते महीने इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड के मॉडल का दबदबा देखने को मिला। कंपनी की लगभग सभी मॉडल इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं, टॉप-10 में कंपनी के 6 मॉडल को जगह मिली।

इस रॉयल एनफील्ड के सामने बुलेट, हंटर, मीटियोर भी पड़ीं फीकी; हार्ले डेविडसन और KTM तो आसपास भी नहीं

देश के अंदर 350cc से 450cc सेगमेंट के अंदर जिन मोटरसाइकिल का दबदबा देखने को मिला, उसकी लिस्ट सामने आ गई है। बीते महीने इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड के मॉडल का दबदबा देखने को मिला। कंपनी की लगभग सभी मॉडल इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं, टॉप-10 में कंपनी के 6 मॉडल को जगह मिली। इसमें टॉप-4 पोजीशन पर उसी का दबदबा रहा। इस लिस्ट को टॉप करने का काम रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ने किया। वहीं, बुलेट 350 और हंटर 350 टॉप-3 में शामिल रहीं। चलिए एक बार सेगमेंट के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल की सेल को देखते हैं।

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टॉप मोटरसाइकिल सेल्स 350cc से 450cc सेगमेंट अप्रैल 2026
नंमॉडलअप्रैल 2026अप्रैल 2025अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1रॉयल एनफील्ड क्लासिक 35037,9676,80111,16641.661.9
2रॉयल एनफील्ड बुलेट 35025,04016,4898,55151.8621.04
3रॉयल एनफील्ड हंटर 35021,94718,1093,83821.1918.44
4रॉयल एनफील्ड मीटियोर 35010,0607,6442,41631.618.45
5जावा येज्दी BSA (रिटेल)4,5202,4772,04382.483.8
6होंडा CB 3503,9751,8632,112113.373.34
7ट्राइंफ 3503,96503,965-3.33
8रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला2,4749201,554168.912.08
9होंडा H'Ness 3502,1059171,188129.551.77
10रॉयल एनफील्ड हिमालयन1,9411,71522613.181.63
11हार्ले डेविडसन X4401,505657848129.071.26
12बजाज पल्सर 350/40099751348494.350.84
13बजाज डोमिनार 350/40081846235677.060.69
14KTM 3506960696-0.58
15KTM 3906331,466-833-56.820.53
16अप्रिलिया RS 4572331369771.320.2
17विजय 4001103,461-3,351-96.820.09
18अप्रिलिया ट्यूनो 45727143-116-81.120.02
19हुस्कवर्ना 40197228.570.01
20निंजा / एलिमिनेटर / KLX013-13-1000
टोटल1,19,02283,79335,22942.04100

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350cc से 450cc सेगमेंट की टॉप मोटरसाइकिल सेल्स की बात करें तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की अप्रैल 2026 में 37,967 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 6,801 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,166 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 41.66% की ग्रोथ मिली। रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की अप्रैल 2026 में 25,040 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 16,489 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,551 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 51.86% की ग्रोथ मिली। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की अप्रैल 2026 में 21,947 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 18,109 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,838 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 21.19% की ग्रोथ मिली।

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रॉयल एनफील्ड उल्का 350 की अप्रैल 2026 में 10,060 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 7,644 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,416 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 31.61% की ग्रोथ मिली। जावा येज्दी BSA की अप्रैल 2026 में 4,520 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 2,477 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,043 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 82.48% की ग्रोथ मिली। होंडा CB 350 की अप्रैल 2026 में 3,975 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,863 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,112 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 113.37% की ग्रोथ मिली।

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ट्राइंफ 350 की अप्रैल 2026 में 3,965 यूनिट बिकीं। रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला की अप्रैल 2026 में 2,474 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 920 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,554 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 168.91% की ग्रोथ मिली। होंडा H'Ness 350 की अप्रैल 2026 में 2,105 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 917 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,188 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 129.55% की ग्रोथ मिली। रॉयल एनफील्ड हिमालयन की अप्रैल 2026 में 1,941 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,715 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 226 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 13.18% की ग्रोथ मिली।

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हार्ले डेविडसन X440 की अप्रैल 2026 में 1,505 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 657 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 848 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 129.07% की ग्रोथ मिली। बजाज पल्सर 350/400 की अप्रैल 2026 में 997 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 513 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 484 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 94.35% की ग्रोथ मिली। बजाज डोमिनार 350/400 की अप्रैल 2026 में 818 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 462 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 356 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 77.06% की ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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