धुरंधर गाने की तरह वायरल हुई ये लोहालाट SUV, 60 दिन में 30,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा; सेफ्टी में 5-स्टार

संक्षेप: मारुति विक्टोरिस ने मिड-साइज SUV सेगमेंट में धमाल मचा दिया है। इस एसयूवी ने सिर्फ 2 महीने में 30,000 यूनिट की बिक्री हासिल की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल

Dec 15, 2025 05:59 pm IST

मारुति सुजुकी की नई प्रीमियम मिड-साइज SUV विक्टोरिस ने लॉन्च होते ही बाजार में शानदार एंट्री की है। सितंबर 2025 के आखिर में लॉन्च हुई इस SUV ने महज 2 महीने से थोड़ा ज्यादा समय में 30,000 से अधिक यूनिट्स बेचकर सभी को चौंका दिया है। नवंबर 2025 के अंत तक इसकी कुल बिक्री करीब 30,057 यूनिट्स पहुंच चुकी है। 12 लाख रुपये से 18 लाख के प्राइस ब्रैकेट में आने वाली किसी नई कार के लिए यह आंकड़ा काफी बड़ा माना जाता है, क्योंकि इस सेगमेंट में आमतौर पर ग्राहक पहले हुंडई (Hyundai) और किआ (Kia) जैसी कंपनियों को प्राथमिकता देते रहे हैं।

महीने-दर-महीने तेजी से बढ़ी बिक्री

विक्टोरिस की बिक्री ग्रोथ पर नजर डालें तो इसकी रफ्तार साफ दिखती है। सितंबर 2025 में इसकी बिक्री 4,261 यूनिट रही। वहीं, अक्टूबर 2025 में 13,496 यूनिट की सेल हुई। वहीं, नवंबर 2025 में 12,300 यूनिट की सेल हुई। लॉन्च के तुरंत बाद अक्टूबर में विक्टोरिस ने जबरदस्त छलांग लगाई और नवंबर में भी अच्छी पकड़ बनाए रखी। तीनों महीनों के आंकड़े जोड़ें तो साफ है कि यह SUV बहुत जल्दी पांच अंकों की मासिक बिक्री तक पहुंच गई।

अपनी ही ग्रैंड विटारा को पीछे छोड़ा

अक्टूबर 2025 में एक दिलचस्प बात यह रही कि विक्टोरिस ने मारुति की ही ग्रैंड विटारा को भी पीछे छोड़ दिया। मारुति विक्टोरिस में अकेले 13,496 यूनिट की सेल हासिल की और ग्रैंड विटारा की सेल 10,409 यूनिट पर ठप हो गई। इससे यह संकेत मिलता है कि विक्टोरिस सिर्फ शोरूम के अंदर ग्राहकों को शिफ्ट नहीं कर रही, बल्कि मिड-साइज SUV सेगमेंट में मारुति की कुल बिक्री को बढ़ा रही है।

विक्टोरिस के हिट होने की बड़ी वजहें

विक्टोरिस की सफलता के पीछे कई अहम कारण हैं। इसमें एरिना (Arena) डीलरशिप नेटवर्क के जरिए ज्यादा पहुंच और ग्रैंड विटारा से ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी-फोकस्ड इमेज है।इस एसयूवी में सेफ्टी और फीचर्स पर खास जोर दिया जा रहा है। इसमें पावरट्रेन विकल्पों की लंबी लिस्ट (पेट्रोल, CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड) है। इसमें मिलने वाले विकल्पों के ऑप्शन इसे अलग-अलग तरह के ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाते हैं।

क्यों खास है 2 महीने में 30,000 यूनिट बिक्री?