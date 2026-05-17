टोयोटा इनोवा को टक्कर देने आ रहीं ये तीन धाकड़ 7 सीटर MPV, लिस्ट में मारुति सुजुकी और टाटा भी

टोयोटा इनोवा को तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। आने वाले महीनों में एमजी के साथ टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी अपनी नई 7 सीटर एमपीवी लाने वाली हैं, जिनकी सीधी टक्कर इनोवा से होगी। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एमपीवी के बारे में।

टोयोटा इनोवा अपने सेगमेंट की जबर्दस्त एमपीवी है। यह बेहतरीन इंजन, इंटीरियर और रिलायबिलिटी के साथ आती है। बीते कई सालों से यह इस सेगमेंट पर राज कर रही है। हालांकि, अब इसको तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। आने वाले महीनों में एमजी के साथ टाटा और मारुति सुजुकी अपनी नई 7 सीटर एमपीवी लाने वाली हैं, जिनकी सीधी टक्कर इनोवा से होगी। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एमपीवी के बारे में।

मारुति सुजुकी YMC कंपनी आजकल अपनी एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी को लॉन्च करने की तैयारी में लगी है। इस एमपीवी का कोडनेम YMC है। बीते कुछ दिनों से YMC काफी चर्चा में है और ग्राहकों को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। YMC का प्रोडक्शन वर्जन एक मास मार्केट प्रोडक्ट होगा। इसकी टक्कर Kia Carens Clavis EV से होगी। उम्मीद की जा रही है कि इसकी कीमत क्लाविस ईवी से कम हो सकती है। YMC की ई-एमपीवी की लंबाई लगभग 4.5 मीटर होने की उम्मीद है। यह ईविटारा एसयूवी वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसके पावरट्रेन भी इलेक्ट्रिक एसयूवी से ही लिए जाने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है, तो इसमें 49 kWh और 61.1 kWh की बैटरी पैक के ऑप्शन उपलब्ध होंगे। दावा किया जा रहा है कि एसयूवी में लगी बड़ी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 543 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी। मारुति सुजुकी इस मॉडल में सोफे जैसी कंफर्टेबल सीट ऑफर करने के बारे में सोच रही है। यह अगले साल लॉन्च हो सकती है।

टाटा की 7 सीटर एमपीवी टाटा भारत में टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस को टक्कर देने के लिए एक नई 7-सीटर एमपीवी लॉन्च करेगा। यह मॉडल सिएरा एसयूवी पर बेस्ड होने की उम्मीद है। सिएरा पर बेस्ड इस 7-सीटर में ट्रिपल स्क्रीन लेआउट, ADAS लेवल 2+, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, AR HUD, वायरलेस कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग, FDD, पावर्ड टेलगेट के साथ कई और फीचर्स शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा, एमपीवी में पैसेंजर्स के आराम को बढ़ाने के लिए थर्ड रो में अलग से AC वेंट और कुछ एक्सट्रा फीचर्स भी दिए जाएंगे। इस 7-सीटर में सिएरा के 1.5-लीटर नैचुरली पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलने की संभावना है। यह 7-सीटर 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है।