Hindi Newsऑटो न्यूज़3 Tata Cars Discount More Then Rs 1 Lakh Last Day
घड़ी में रात के 12 बजते ही खत्म हो जाएगा टाटा का ऑफर, अभी पूर ₹1.85 लाख बचाने का मौका

घड़ी में रात के 12 बजते ही खत्म हो जाएगा टाटा का ऑफर, अभी पूर ₹1.85 लाख बचाने का मौका

संक्षेप:

टाटा दिसंबर में अपनी 3 कारों पर 1 लाख से ज्यादा का डिस्काउंट दे रही हैं। इसमें अल्ट्रोज, सफारी और हैरियर शामिल हैं। इस ईयरएंड डिस्काउंट का आज आखिरी दिन है। या यूं कहा जाए कि कुछ घंटे ही बाकी हैं। ऐसे में आप इन कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का फायदा लेना चाहते हैं तब फटाफट बुकिंग कर लेना चाहिए।

Dec 31, 2025 03:32 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स दिसंबर में अपनी 3 कारों पर 1 लाख से ज्यादा का डिस्काउंट दे रही हैं। इसमें अल्ट्रोज, सफारी और हैरियर शामिल हैं। इस ईयरएंड डिस्काउंट का आज आखिरी दिन है। या यूं कहा जाए कि कुछ घंटे ही बाकी हैं। ऐसे में आप इन कारों पर मिलने वाले इस डिस्काउंट का फायदा लेना चाहते हैं तब फटाफट इनकी बुकिंग कर लेना चाहिए। बता दें कि कंपनी अल्ट्रोज रेसर पर 1.85 लाख डिस्काउंट, सफारी पर 1 लाख का डिस्काउंट और हैरियर पर भी 1 लाख का डिस्काउंट दे रही है। इस डिस्काउंट का फायदा आज रात 12 बजे तक ही मिलेगा।

टाटा अल्ट्रोज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

टाटा अल्ट्रोज 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसे फाइव-स्पीड मैनुअल और AMT यूनिट के साथ जोड़ा गया है। साथ ही, 1.5-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है जो 5-स्पीड मैनुअल यूनिट से जुड़ा है। इसके अलावा, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक CNG डेरिवेटिव भी ऑफर किया जा रहा है।

टाटा अल्ट्रोज स्मार्ट के फीचर्स की बात करें तो इसमें व्हील कवर के साथ 16 इंच के स्टील व्हील, LED टेल-लैंप, प्रोजेक्टर हेडलैंप, रिमोट कीलेस एंट्री, सभी दरवाजों पर पावर विंडो, आइडल स्टार्ट-टॉप (सिर्फ पेट्रोल-MT), मल्टी-ड्राइव मोड (CNG में नहीं),सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, ESC और 6 एयरबैग मिलते हैं।

अल्ट्रोज प्योर के फीचर्स की बात करें तों इसमें ऑटो LED हेडलैंप, ऑटो फोल्डिंग आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ORVMs), रेन-सेंसिंग वाइपर, 7.0 इंच का टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, 4 स्पीकर, ऊंचाई एडजस्ट करने वाली ड्राइवर सीट, रियरव्यू कैमरा और रियर डिफॉगर दिया है।

न्यू जेन सफारी जल्द होगी लॉन्च

टाटा मोटर्स ने सफारी SUV के न्यू जनरेशन मॉडल पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि, इसकी लॉन्चिंग में छोड़ा वक्त लगेगा। न्यू जेन की ये SUV एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी। ये आंतरिक दहन इंजन (ICE) और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पावरट्रेन के साथ-साथ AWD टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करेगा। बता दें कि मौजूदा जनरेशन की सफारी लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। इसके अलावा, नए प्लेटफॉर्म की वजह से ये SUV मौजूदा मॉडल की तुलना में लंबी होंगी।

कंपनी इस SUV के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, ताकि इसमें ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया जा सके। इसे महिंद्रा के NFA यूनिट की तरह ही डेवलप किया जा रहा है, जो 4×4 ड्राइव सिस्टम के साथ ICE और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शन को समायोजित करने में कैपेबिल है। sसफारी स्टील्थ एडिशन के में कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। इसमें डुअल डिजिटल स्क्रीन, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड टेलगेट और लेवल-2 ADAS जैसे गजब फीचर्स मिलते हैं। स्टील्थ एडिशन SUV के इंटीरियर में ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बेहद प्रीमियम फील देता है।

न्यू जेन हैरियर जल्द होगी लॉन्च

टाटा मोटर्स ने हैरियर SUV के न्यू जनरेशन मॉडल पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि, इसकी लॉन्चिंग में छोड़ा वक्त लगेगा। न्यू जेन की ये SUV एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी। ये आंतरिक दहन इंजन (ICE) और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पावरट्रेन के साथ-साथ AWD टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करेगा। बता दें कि मौजूदा जनरेशन की हैरियर लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। इसके अलावा, नए प्लेटफॉर्म की वजह से ये SUV मौजूदा मॉडल की तुलना में लंबी होंगी।

लैंड रोवर से इंस्पायर्ड D8 आर्किटेक्चर की एक बड़ी खामी यह है कि यह आंतरिक दहन इंजन (ICE) मॉडल के साथ AWD सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए, टाटा को हैरियर EV को QWD सिस्टम के साथ पेश करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में भारी बदलाव करने पड़ रहे हैं। कंपनी इस SUV के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, ताकि इसमें ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया जा सके। इसे महिंद्रा के NFA यूनिट की तरह ही डेवलप किया जा रहा है, जो 4×4 ड्राइव सिस्टम के साथ ICE और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शन को समायोजित करने में कैपेबिल है। नई जनरेशन की हैरियर को आंतरिक रूप से टॉरस और सफारी को लियो कोडनेम दिया गया है।

