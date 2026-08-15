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टॉप 5 बेस्ट सेलिंग 7-सीटर गाड़ियों में तीन महिंद्रा की, लिस्ट में स्कॉर्पियो और बोलेरो भी

By Kumar Prashant Singh
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जुलाई 2026 की सेल में देश की टॉप 5 सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर गाड़ियों में तीन मॉडल महिंद्रा के रहे। अगर सिर्फ एसयूवी की बात करें, तो टॉप 5 में चार मॉडल महिंद्रा के हैं।

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महिंद्रा की 7 सीटर एसयूवी का जबर्दस्त क्रेज है। कंपनी अपनी अग्रेसिव प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी के चलते इस सेगमेंट में अपनी शानदार पकड़ बना रखी है। कंपनी के पोर्टफोलियो में पेट्रोल-डीजल से लेकर इलेक्ट्रिक एसयूवी तक कई ऑप्शन मौजूद हैं। खास बात यह है कि जुलाई 2026 की सेल में देश की टॉप 5 सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर गाड़ियों में तीन मॉडल महिंद्रा के रहे। अगर सिर्फ एसयूवी की बात करें, तो टॉप 5 में चार मॉडल महिंद्रा के हैं। जुलाई की टॉप 5 7-सीटर गाड़ियों की लिस्ट में मारुति सुजुकी अर्टिगा 21,606 यूनिट की सेल के साथ पहले नंबर पर रही। इसके बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा इनोवा और इनोवा हाइक्रॉस, महिंद्रा बोलेरो और महिंद्रा XUV 7XO का नाम रहा।

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स्कॉर्पियो लंबे समय से भारत में एक पॉप्युलर नाम है। कंपनी फिलहाल स्कॉर्पियो नाम से - Scorpio Classic और Scorpio N को सेल कर रही है। जुलाई 2026 में दोनों मॉडल को मिलाकर स्कॉर्पियो की टोटल 16,009 यूनिट बिकीं। स्कॉर्पियो N में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर टर्बो-डीजल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स उपलब्ध हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक की बात करें, तो इसमें 2.2-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है।

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जुलाई की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर गाड़ियों में बोलेरो चौथे स्थान पर रही। बोलेरो कंपनी के सबसे पुराने और सफल मॉडल्स में से एक है और आज भी खासकर रूरल मार्केट में इसकी मजबूत मांग है। कंपनी के पास रूरल ग्राहकों के लिए बोलेको और शहरी ग्राहकों के लिए ज्यादा मॉडर्न बोलेरो नियो मौजूद है। दोनों मॉडल 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध हैं और इनमें डीजल इंजन दिया जाता है। जुलाई 2026 में महिंद्रा ने बोलेरो रेंज की 9,336 यूनिट बेचीं।

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Mahindra XUV 7XO

महिंद्रा की इस लिस्ट में तीसरी एसयूवी XUV 7XO है। यह कंपनी की सबसे ज्यादा फीचर्स वाली ICE एसयूवी में से एक है। इसमें Level 2 ADAS, बड़ा पैनोरमिंक सनरूफ और सेलेक्टेड वेरिएंट्स में AWD जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसका अपडेटेड वर्जन इसी साल लॉन्च हुआ था और सेल के मामले में एसयूवी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जुलाई 2026 में XUV 7XO की 8,233 यूनिट बिकीं। यह एसयूवी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इसके टॉप-स्पेक डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट में AWD का ऑप्शन भी मिलता है। इस तरह जुलाई की 7-सीटर बिक्री में स्कॉर्पियो, बोलेरो और XUV 7XO ने टॉप 5 में जगह बनाकर कंपनी की मजबूत पकड़ को दिखाया है। वहीं, अगर एमपीवी को अलग कर सिर्फ 7-सीटर एसयूवी की सेल देखें, तो टॉप 5 में चार मॉडल महिंद्रा के हैं, जो इस सेगमेंट में कंपनी की मजबूत पकड़ को दिखाता है।

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(Photo: Carwale)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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