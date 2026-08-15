टॉप 5 बेस्ट सेलिंग 7-सीटर गाड़ियों में तीन महिंद्रा की, लिस्ट में स्कॉर्पियो और बोलेरो भी
जुलाई 2026 की सेल में देश की टॉप 5 सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर गाड़ियों में तीन मॉडल महिंद्रा के रहे। अगर सिर्फ एसयूवी की बात करें, तो टॉप 5 में चार मॉडल महिंद्रा के हैं।
महिंद्रा की 7 सीटर एसयूवी का जबर्दस्त क्रेज है। कंपनी अपनी अग्रेसिव प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी के चलते इस सेगमेंट में अपनी शानदार पकड़ बना रखी है। कंपनी के पोर्टफोलियो में पेट्रोल-डीजल से लेकर इलेक्ट्रिक एसयूवी तक कई ऑप्शन मौजूद हैं। खास बात यह है कि जुलाई 2026 की सेल में देश की टॉप 5 सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर गाड़ियों में तीन मॉडल महिंद्रा के रहे। अगर सिर्फ एसयूवी की बात करें, तो टॉप 5 में चार मॉडल महिंद्रा के हैं। जुलाई की टॉप 5 7-सीटर गाड़ियों की लिस्ट में मारुति सुजुकी अर्टिगा 21,606 यूनिट की सेल के साथ पहले नंबर पर रही। इसके बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा इनोवा और इनोवा हाइक्रॉस, महिंद्रा बोलेरो और महिंद्रा XUV 7XO का नाम रहा।
Mahindra Scorpio
स्कॉर्पियो लंबे समय से भारत में एक पॉप्युलर नाम है। कंपनी फिलहाल स्कॉर्पियो नाम से - Scorpio Classic और Scorpio N को सेल कर रही है। जुलाई 2026 में दोनों मॉडल को मिलाकर स्कॉर्पियो की टोटल 16,009 यूनिट बिकीं। स्कॉर्पियो N में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर टर्बो-डीजल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स उपलब्ध हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक की बात करें, तो इसमें 2.2-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.9 लाख
Mahindra Scorpio
₹ 13 - 17 लाख
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.69 - 25.49 लाख
Mahindra Bolero Neo Plus
₹ 11.41 - 12.51 लाख
Mahindra Bolero
जुलाई की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर गाड़ियों में बोलेरो चौथे स्थान पर रही। बोलेरो कंपनी के सबसे पुराने और सफल मॉडल्स में से एक है और आज भी खासकर रूरल मार्केट में इसकी मजबूत मांग है। कंपनी के पास रूरल ग्राहकों के लिए बोलेको और शहरी ग्राहकों के लिए ज्यादा मॉडर्न बोलेरो नियो मौजूद है। दोनों मॉडल 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध हैं और इनमें डीजल इंजन दिया जाता है। जुलाई 2026 में महिंद्रा ने बोलेरो रेंज की 9,336 यूनिट बेचीं।
Mahindra XUV 7XO
महिंद्रा की इस लिस्ट में तीसरी एसयूवी XUV 7XO है। यह कंपनी की सबसे ज्यादा फीचर्स वाली ICE एसयूवी में से एक है। इसमें Level 2 ADAS, बड़ा पैनोरमिंक सनरूफ और सेलेक्टेड वेरिएंट्स में AWD जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसका अपडेटेड वर्जन इसी साल लॉन्च हुआ था और सेल के मामले में एसयूवी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जुलाई 2026 में XUV 7XO की 8,233 यूनिट बिकीं। यह एसयूवी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इसके टॉप-स्पेक डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट में AWD का ऑप्शन भी मिलता है। इस तरह जुलाई की 7-सीटर बिक्री में स्कॉर्पियो, बोलेरो और XUV 7XO ने टॉप 5 में जगह बनाकर कंपनी की मजबूत पकड़ को दिखाया है। वहीं, अगर एमपीवी को अलग कर सिर्फ 7-सीटर एसयूवी की सेल देखें, तो टॉप 5 में चार मॉडल महिंद्रा के हैं, जो इस सेगमेंट में कंपनी की मजबूत पकड़ को दिखाता है।
(Photo: Carwale)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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