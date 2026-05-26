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इन 3 कारों की डिमांड ने वैगनआर, बलेनो, स्विफ्ट को भी चौंका दिया; 617% तक ग्रोथ मिली, ये i10 या i20 नहीं

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति की चार कारों को टॉप-4 पोजीशन मिली। वहीं, इन्हें 10-10 हजार से ज्यादा ग्राहक मिले। हालांकि, इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि साल-दर-साल (YoY) के आधार पर जिन कारों को सबसे ज्यादा ग्रोथ मिली, वो मॉडल पूरी तरह अलग है।

इन 3 कारों की डिमांड ने वैगनआर, बलेनो, स्विफ्ट को भी चौंका दिया; 617% तक ग्रोथ मिली, ये i10 या i20 नहीं

देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक की लिस्ट सामने आ गई है। अप्रैल में बिकने वाली इन कारों की लिस्ट को वैसे तो मारुति सुजुकी का दबदबा देखने को मिला। वहीं, मारुति वैनगआर ने इस लिस्ट को टॉप किया। मारुति की चार कारों को टॉप-4 पोजीशन मिली। वहीं, इन्हें 10-10 हजार से ज्यादा ग्राहक मिले। हालांकि, इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि साल-दर-साल (YoY) के आधार पर जिन कारों को सबसे ज्यादा ग्रोथ मिली, वो मॉडल पूरी तरह अलग है। दरअसल, मारुति एस-प्रेसो, सिट्रोन C3, एमजी कॉमेट EV और मारुति ऑल्टो ऐसे मॉडल हैं, जिन्हें 617% तक की YoY ग्रोथ मिली। चलिए इनके बारे में जानते हैं।

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साल-दर-साल (YoY) के आधार पर ग्रोथ वाली हैचबैक
नंमॉडलग्रोथ % YoYअप्रैल 2026अप्रैल 2025अंतरशेयर %
1मारुति एस-प्रेसो617.635,2107264,4845.43
2सिट्रोन C3382.735311104210.55
3एमजी कॉमेट ईवी214.666011914100.63
4मारुति ऑल्टो93.6510,8565,6065,25011.32
5हुंडई i2059.555,6243,5252,0995.86
6मारुति सेलेरियो55.772,2961,4748222.39
7मारुति वैगनआर39.0318,64813,4135,23519.44
8मारुति बलेनो38.8918,30613,1805,12619.09
9मारुति स्विफ्ट22.1817,82914,5923,23718.59
10टाटा अल्ट्रोज19.062,5862,1724142.7
11हुंडई i10 निओस0.294,1494,137124.33
12टोयोटा ग्लैंजा-18.683,3604,132-7723.5
13रेनो क्विड-31.09410595-1850.43
14टाटा टियागो-33.75,4888,277-2,7895.72
15सिट्रोएन eC3-88.0713109-960.01
16मारुति इग्निस-10001,936-1,9360

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साल-दर-साल (YoY) के आधार पर सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली हैचबैक की बात करें तो मारुति एस-प्रेसो को YoY आधार पर 617.63% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 5,210 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 726 यूनिट का था। यानी इसकी 4,484 यूनिट ज्यादा बिकीं। सिट्रोन C3 को YoY आधार पर 382.73% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 531 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 110 यूनिट का था। यानी इसकी 421 यूनिट ज्यादा बिकीं। एमजी कॉमेट ईवी को YoY आधार पर 214.66% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 601 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 191 यूनिट का था। यानी इसकी 410 यूनिट ज्यादा बिकीं।

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मारुति ऑल्टो को YoY आधार पर 93.65% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 10,856 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 5,606 यूनिट का था। यानी इसकी 5,250 यूनिट ज्यादा बिकीं। हुंडई i20 को YoY आधार पर 59.55% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 5,624 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 3,525 यूनिट का था। यानी इसकी 2,099 यूनिट ज्यादा बिकीं। मारुति सेलेरियो को YoY आधार पर 55.77% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 2,296 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 1,474 यूनिट का था। यानी इसकी 822 यूनिट ज्यादा बिकीं।

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मारुति वैगनआर को YoY आधार पर 39.03% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 18,648 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 13,413 यूनिट का था। यानी इसकी 5,235 यूनिट ज्यादा बिकीं। मारुति बलेनो को YoY आधार पर 38.89% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 18,306 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 13,180 यूनिट का था। यानी इसकी 5,126 यूनिट ज्यादा बिकीं। मारुति स्विफ्ट को YoY आधार पर 22.18% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 17,829 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 14,592 यूनिट का था। यानी इसकी 3,237 यूनिट ज्यादा बिकीं।

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टाटा अल्ट्रोज को YoY आधार पर 19.06% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 2,586 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 2,172 यूनिट का था। यानी इसकी 414 यूनिट ज्यादा बिकीं। हुंडई i10 निओस को YoY आधार पर 0.29% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 4,149 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 4,137 यूनिट का था। यानी इसकी 12 यूनिट ज्यादा बिकीं। टोयोटा ग्लैंजा को YoY आधार पर 18.68% की डिग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 3,360 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 4,132 यूनिट का था। यानी इसकी 772 यूनिट कम बिकीं।

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रेनो क्विड को YoY आधार पर 31.09% की डिग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 410 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 595 यूनिट का था। यानी इसकी 185 यूनिट कम बिकीं। टाटा टियागो को YoY आधार पर 33.7% की डिग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 5,488 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 8,277 यूनिट का था। यानी इसकी 2,789 यूनिट कम बिकीं। सिट्रोएन eC3 को YoY आधार पर 88.07% की डिग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 13 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 109 यूनिट का था। यानी इसकी 96 यूनिट कम बिकीं। मारुति इग्निस को YoY आधार पर 100% की डिग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 0 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 1,936 यूनिट का था। यानी इसकी 1,936 यूनिट कम बिकीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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