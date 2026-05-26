इन 3 कारों की डिमांड ने वैगनआर, बलेनो, स्विफ्ट को भी चौंका दिया; 617% तक ग्रोथ मिली, ये i10 या i20 नहीं

मारुति की चार कारों को टॉप-4 पोजीशन मिली। वहीं, इन्हें 10-10 हजार से ज्यादा ग्राहक मिले। हालांकि, इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि साल-दर-साल (YoY) के आधार पर जिन कारों को सबसे ज्यादा ग्रोथ मिली, वो मॉडल पूरी तरह अलग है।

देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक की लिस्ट सामने आ गई है। अप्रैल में बिकने वाली इन कारों की लिस्ट को वैसे तो मारुति सुजुकी का दबदबा देखने को मिला। वहीं, मारुति वैनगआर ने इस लिस्ट को टॉप किया। मारुति की चार कारों को टॉप-4 पोजीशन मिली। वहीं, इन्हें 10-10 हजार से ज्यादा ग्राहक मिले। हालांकि, इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि साल-दर-साल (YoY) के आधार पर जिन कारों को सबसे ज्यादा ग्रोथ मिली, वो मॉडल पूरी तरह अलग है। दरअसल, मारुति एस-प्रेसो, सिट्रोन C3, एमजी कॉमेट EV और मारुति ऑल्टो ऐसे मॉडल हैं, जिन्हें 617% तक की YoY ग्रोथ मिली। चलिए इनके बारे में जानते हैं।

साल-दर-साल (YoY) के आधार पर ग्रोथ वाली हैचबैक नं मॉडल ग्रोथ % YoY अप्रैल 2026 अप्रैल 2025 अंतर शेयर % 1 मारुति एस-प्रेसो 617.63 5,210 726 4,484 5.43 2 सिट्रोन C3 382.73 531 110 421 0.55 3 एमजी कॉमेट ईवी 214.66 601 191 410 0.63 4 मारुति ऑल्टो 93.65 10,856 5,606 5,250 11.32 5 हुंडई i20 59.55 5,624 3,525 2,099 5.86 6 मारुति सेलेरियो 55.77 2,296 1,474 822 2.39 7 मारुति वैगनआर 39.03 18,648 13,413 5,235 19.44 8 मारुति बलेनो 38.89 18,306 13,180 5,126 19.09 9 मारुति स्विफ्ट 22.18 17,829 14,592 3,237 18.59 10 टाटा अल्ट्रोज 19.06 2,586 2,172 414 2.7 11 हुंडई i10 निओस 0.29 4,149 4,137 12 4.33 12 टोयोटा ग्लैंजा -18.68 3,360 4,132 -772 3.5 13 रेनो क्विड -31.09 410 595 -185 0.43 14 टाटा टियागो -33.7 5,488 8,277 -2,789 5.72 15 सिट्रोएन eC3 -88.07 13 109 -96 0.01 16 मारुति इग्निस -100 0 1,936 -1,936 0

साल-दर-साल (YoY) के आधार पर सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली हैचबैक की बात करें तो मारुति एस-प्रेसो को YoY आधार पर 617.63% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 5,210 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 726 यूनिट का था। यानी इसकी 4,484 यूनिट ज्यादा बिकीं। सिट्रोन C3 को YoY आधार पर 382.73% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 531 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 110 यूनिट का था। यानी इसकी 421 यूनिट ज्यादा बिकीं। एमजी कॉमेट ईवी को YoY आधार पर 214.66% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 601 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 191 यूनिट का था। यानी इसकी 410 यूनिट ज्यादा बिकीं।

मारुति ऑल्टो को YoY आधार पर 93.65% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 10,856 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 5,606 यूनिट का था। यानी इसकी 5,250 यूनिट ज्यादा बिकीं। हुंडई i20 को YoY आधार पर 59.55% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 5,624 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 3,525 यूनिट का था। यानी इसकी 2,099 यूनिट ज्यादा बिकीं। मारुति सेलेरियो को YoY आधार पर 55.77% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 2,296 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 1,474 यूनिट का था। यानी इसकी 822 यूनिट ज्यादा बिकीं।

मारुति वैगनआर को YoY आधार पर 39.03% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 18,648 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 13,413 यूनिट का था। यानी इसकी 5,235 यूनिट ज्यादा बिकीं। मारुति बलेनो को YoY आधार पर 38.89% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 18,306 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 13,180 यूनिट का था। यानी इसकी 5,126 यूनिट ज्यादा बिकीं। मारुति स्विफ्ट को YoY आधार पर 22.18% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 17,829 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 14,592 यूनिट का था। यानी इसकी 3,237 यूनिट ज्यादा बिकीं।

टाटा अल्ट्रोज को YoY आधार पर 19.06% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 2,586 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 2,172 यूनिट का था। यानी इसकी 414 यूनिट ज्यादा बिकीं। हुंडई i10 निओस को YoY आधार पर 0.29% की ग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 4,149 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 4,137 यूनिट का था। यानी इसकी 12 यूनिट ज्यादा बिकीं। टोयोटा ग्लैंजा को YoY आधार पर 18.68% की डिग्रोथ मिली। दरअसल, अप्रैल 2026 में इसकी 3,360 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा 4,132 यूनिट का था। यानी इसकी 772 यूनिट कम बिकीं।