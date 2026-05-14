फोन, कूलर, AC ही नहीं, अमेजन सेल में ये 3 ई-स्कूटर भी 52% डिस्काउंट पर मिल रहे; कीमत ₹25,999 से शुरू

इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सेल में कई शानदार प्रोडक्ट काफी सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को खरीदने का भी बढ़िया मौका है। दरअसल, इस सेल के दौरान यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर को MRP से 52% तक के डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है।

अमेजन पर 'Great Summer Sale' शुरू हो चुकी है। इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सेल में कई शानदार प्रोडक्ट काफी सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को खरीदने का भी बढ़िया मौका है। दरअसल, इस सेल के दौरान यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर को MRP से 52% तक के डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। खास बात ये है कि इन स्कूटर के लिए ग्राहको को RTO रजिस्ट्रेशन या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। दरअसल, ये सभी लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं। यहां पर हमने जिन 3 मॉडल को लिया है, उनके बारे में जानते हैं। इन सभी की कीमतें 45,000 रुपए से कम है।

1. ग्रीन उड़ान लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर

MPR: 54,000 रुपए

डिस्काउंट: 52%

इफेक्टिव प्राइस: 25,999 रुपए

EMI प्लान: 2,889 रुपए (9 महीने)

ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज पर 30 km की रेंज देता है। इसकी टॉप स्पीड 25 kmph है। इसका मोटर पावर 250W है। इसमें लेड एसिड बैटरी मिलती है। इसकी कैपेसिटी 48V है। ये स्कूटर 4 से 6 घंटे में 0 से 100% चार्ज हो जाता है। इसमें मेटल बॉडी दी गई है। इसमें कलर्ड LCD क्लस्टर मिलता है। इसके फ्रंट में 10 इंच और रियर में भी 10 इंच का टायर मिलता है। वहीं, सेफ्टी के लिए वायर्ड ब्रेक दिए हैं। इस स्कूटर का कुल वजन 51 kg है।

2. ग्रीन उड़ान लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर

MPR: 70,000 रुपए

डिस्काउंट: 39%

इफेक्टिव प्राइस: 42,999 रुपए

EMI प्लान: 2,105 रुपए (24 महीने)

ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज पर करीब 70 km की रेंज देता है। इसकी टॉप स्पीड 25 kmph है। इसका मोटर पावर 250W है। इसमें हाई इफिसियंसी BLDC बैटरी मिलती है। ये स्कूटर करीब 6 घंटे में 100% चार्ज हो जाता है। इसके फ्रंट में 10 इंच और रियर में भी 10 इंच का टायर मिलता है। वहीं, सेफ्टी के लिए फ्रंट में डिस्क और बैक में ड्रम ब्रेक दिए हैं। इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म भी मिलता है। इसके दूसरी फीचर्स में डुअल LED हेडलाइट, बल्ब टेल लाइट, बल्ब इंडीकेटर्स मिलता है।

3. EOX OKO लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर

MPR: 55,999 रुपए

डिस्काउंट: 21%

इफेक्टिव प्राइस: 43,999 रुपए

EMI प्लान: 2,154 रुपए (24 महीने)