इन तीन 7-सीटर कारों ने बोलेरो, XUV3XO, विटारा, सेल्टोस के छुटाए पसीने! एक तो स्विफ्ट, वैगनआर पर भी पड़ी भारी

भारतीय बाजार के SUV सेगमेंट को पिछले 5 सालों के बाद मंथली गिरावट का सामना करना पड़ा। इसके पीछे की बड़ी वजह MPV सेगमेंट में ग्रोथ मानी जा रही है। दरअसल, बाजार में 7 सीटर कारों की बिक्री में तेजी से इजाफा हुआ है। जिसके चलते 3 पॉपुलर MPV ने देश की पॉपुलर SUVs जैसे महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा XUV3XO, महिंद्रा XUV700, मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया है। जिन 7-सीटर MPV को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है उसमें मारुति अर्टिगा, टोयोटा इनोवा और किआ कैरेंस शामिल हैं। इसमें टोयोटा की इनोवा + हाइक्रॉस और किआ की कैरेंस + क्लाविश शामिल हैं।

टॉप-3 MPV सेल्स जुलाई 2025 मॉडल जुलाई 25 जुलाई 24 अंतर ग्रोथ % मारुति अर्टिगा 16604 15701 903 6% टोयोटा इनोवा 9119 9912 793 -8% किआ कैरेंस 7602 5679 1,923 34%

देश में जिन 3 MPV का दबदबा देखने को मिला उसमें मारुति अर्टिगा सबसे ऊपर है। ये जुलाई में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में भी तीसीर पोजीशन पर रही। अर्टिगा की जुलाई 2025 में 16,604 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 15,701 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 903 यूनिट कम बिकीं और इसे 6% की ग्रोथ मिली। दूसरी तरफ, टोयोटा इनोवा + हाइक्रॉस की जुलाई 2025 में 9,119 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 9,912 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 793 यूनिट कम बिकीं और इसे 8% की डिग्रोथ मिली। वहीं, किआ कैरेंस क्लाविस की जुलाई 2025 में 7,602 यूनिट बिकीं। जुलाई 2024 में इसकी 5,679 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,923 यूनिट कम बिकीं और इसे 34% की ग्रोथ मिली।

मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इस किफायती MPV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS और 137Nm जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है। इसमें पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं।