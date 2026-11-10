अगले 6 महीनों में आ सकती हैं Mahindra की ये तीन ऑल-न्यू SUV, एक देगी ब्रेजा और नेक्सॉन को टक्कर

महिंद्राआने वाले 6 महीनों में तीन बिल्कुल नए मॉडल लॉन्च कर सकती है। इनमें एक सब-4 मीटर SUV, एक इलेक्ट्रिक एसयूवी और एक लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक शामिल है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग महिंद्रा गाड़ियों के बारे में।

महिंद्रा के लिए साल 2026 काफी शानदार रहा है और कंपनी अब 2027 की भी जोरदार तैयारी कर रही है। आने वाले 6 महीनों में कंपनी तीन ऑल-न्यू मॉडल लॉन्च कर सकती है। इनमें एक सब-4 मीटर SUV, एक इलेक्ट्रिक एसयूवी और एक लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक शामिल है। इन तीनों मॉडल को अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इनमें एक एसयूवी ऐसी भी है, जो लॉन्च होने के बाद ब्रेजा और नेक्सॉन को टक्कर देगी। तो आइए जानते हैं इन अपकमिंग महिंद्रा एसयूवी के बारे में।

Mahindra Vision S महिंद्रा विजन S को 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। इसे पहली बार अगस्त 2025 में कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था। पिछले कुछ महीनों में इसके कई टेस्ट मॉडल नजर आ चुके हैं। विजन S में बॉक्सी और अपराइट एसयूवी वाला डिजाइन मिलेगा। फ्रंट में इन्वर्टेड L-शेप की LED हेडलाइट्स, 6-स्लैट ग्रिल और LED फॉग लाइट्स के साथ रगेड बंपर दिया जाएगा। इसमें 16 या 17-इंच के अलॉय व्हील, फ्लश-टाइप डोर हैंडल, मोटी व्हील आर्च क्लैडिंग और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील भी मिल सकता है।

केबिन में ड्यूल-स्क्रीन सेटअप दिया जाएगा, जिसमें टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल होंगे। इसके अलावा ट्रेपेजॉइडल AC वेंट, फिजिकल क्लाइमेट कंट्रोल बटन और टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी देखने को मिल सकता है। पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है। यह एसयूवी महिंद्रा के नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसके फाइनल इंजन ऑप्शन्स की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू और सॉनेट से होगा।

महिंद्रा BE 07 महिंद्रा BE 07 इलेक्ट्रिक एसयूवी को पहली बार अगस्त 2022 में कॉन्सेप्ट के तौर पर शोकेस किया गया था। अब इसका प्रोडक्शन मॉडल टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे 2027 की पहली छमाही में लॉन्च किया जा सकता है। BE 07 का डिजाइन BE 6 के मुकाबले ज्यादा ट्रेडिशनल एसयूवी जैसा होगा। इसमें बंद ग्रिल, वर्टिकल LED हेडलाइट्स और C-शेप LED DRLs मिल सकते हैं। इसके अलावा एयरोडायनामिक अलॉय व्हील, फ्रेमलेस विंडो, फ्लश डोर हैंडल और मोटी व्हील आर्च क्लैडिंग दी जाएगी।

केबिन में तीन 12.3-इंच स्क्रीन वाला डैशबोर्ड मिलने की उम्मीद है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल टचस्क्रीन और आगे बैठे पैसेंजर के लिए अलग डिस्प्ले शामिल होगा। पैनोरमिक ग्लास रूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और Level 2 ADAS जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। यह INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें BE 6 वाले 59kWh, 70kWh और 79kWh बैटरी पैक मिलने की संभावना है। इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 25 लाख से 30 लाख रुपये के बीच हो सकती है। बाजार में इसका मुकाबला Tata Harrier.ev और VinFast VF7 से होगा।

Mahindra Scorpio Lifestyler महिंद्रा की तीसरी नई गाड़ी स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर होगी। यह एसयूवी नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक है। इसे पहली बार 2023 में Global Pik Up कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था। अगस्त 2026 में कंपनी ने इसे स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर नाम से पेश किया था। इसकी लॉन्चिंग जून 2027 तक होने की उम्मीद है। इसका डिजाइन काफी मस्कुलर और रगेड होगा। केबिन में वर्टिकल टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया जाएगा। इसके अलावा ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay और अलग-अलग टेरेन मोड मिलने की उम्मीद है।