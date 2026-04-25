इन 3 कारों को 365 दिन में 5.38 लाख ग्राहक मिले, 34Km माइलेज, 6 एयरबैग दिए; कीमत ₹4.99 से शुरू

फाइनेंशियल ईयर 2026 (365 दिन) की टॉप-10 कारों की लिस्ट मारुति ने आधा कैप्चर कर लिया। वहीं, लिस्ट में पहले तीन पायदान में शामिल कारों की कुल बिक्री 538,044 यूनिट की रही। खास बात है कि ये तीन ही FY26 की ऐसी कार रहीं जिनमें से सभी को 1-1 लाख से ज्यादा ग्राहक मिले।

जब भी बात हैचबैक सेमगेंट की होती है तो मारुति हमेशा नंबर-1 पोजीशन पर खड़ी नजर आती है। इसकी बड़ी वजह कंपनी के पास हैचबैक का बड़ा पोर्टफोलियो होना है। यही वजह है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 (365 दिन) की टॉप-10 कारों की लिस्ट मारुति ने आधा कैप्चर कर लिया। वहीं, लिस्ट में पहले तीन पायदान में शामिल कारों की कुल बिक्री 538,044 यूनिट की रही। खास बात है कि ये तीन ही FY26 की ऐसी कार रहीं जिनमें से सभी को 1-1 लाख से ज्यादा ग्राहक मिले। ये तीन मॉडल मारुति स्विफ्ट, वैगनआर और बलेनो हैं। इनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतें 4,98,900 रुपए से शुरू हैं।

टॉप-10 हैचबैक मॉडल वाइज सेल्स मार्च 2026 नं मॉडल FY2026 YoY % 1 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 185,350 3% 2 मारुति सुजुकी वैगनआर 180,134 -9% 3 मारुति सुजुकी बलेनो 172,560 3% 4 मारुति सुजुकी ऑल्टो 93,740 -8% 5 टाटा टियागो 83,035 20% 6 हुंडई ग्रैंड i10 निओस 56,750 -9% 7 टोयोटा ग्लैंजा 52,548 8% 8 हुंडई i20 50,596 -9% 9 टाटा अल्ट्रोज 38,153 8% 10 मारुति सुजुकी इग्निस 22,924 -16%

इन तीनों हैचबैक की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट की मार्च 2026 में 185,350 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 3% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी वैगनआर की मार्च 2026 में 180,134 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 9% की डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी बलेनो की मार्च 2026 में 172,560 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 3% की ग्रोथ मिली।

स्विफ्ट का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl, ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl और CNG के लिए 32.85 kmkg के माइलेज का दावा करती है।

इसमें बिल्कुल नया इंटीरियर देखने को मिलेगा। इसका केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।

न्यू स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, नया सस्पेंशन और सभी वैरिएंट्स के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA) जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नया LED फॉग लैंप मिलता है। बता दें कि स्विफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,78,900 रुपए है।

भारतीय वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस

मारुति सुजुकी वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4,98,900 रुपए है।

यह डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट (LXI और VXI ट्रिम्स में उपलब्ध) का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल वीवीटी इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl (ZXI AGS /ZXI+ AGS ) है।

2025 बलेनो का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

बलेनो में 1.2-लीटर, फोर-सिलेंडर K12N पेट्रोल इंजन दिया। ये 83bhp का पावर जनरेट करेगा। वहीं, एक अन्य ऑप्शन में 1.2-लीटर डुअलजेट पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 90bhp का पावर जनरेट करेगा। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है। बलेनो CNG में 1.2-लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन दिया गया है। ये 78ps की पावर और 99nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

बलेनो की लंबाई 3990mm, चौड़ाई 1745mm, ऊंचाई 1500mm और व्हीलबेस 2520mm है। नई बलेनो के AC वेंट्स को फिर से डिजाइन किया गया है। इसमें एक फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इस प्रीमियम हैचबैक में 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। इसमें 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो प्लस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कार प्ले सपोर्ट करता है।

मारुति बलेनो में अब सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल-स्टार्ट असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, ABS के साथ EBD, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज, रिवर्सिंग कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। बेलेनो को सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा के चार वैरिएंट में बेचा जाता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,98,900 रुपए है।