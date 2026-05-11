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नकली हेलमेट बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग, BIS मार्क का हो रहा मिसयूज; लोगों की जान जा रहीं

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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एसोसिएशन के अनुसार, दिल्ली के करारी और उत्तर प्रदेश के लोनी के आसपास संचालित अवैध प्रोडक्शन यूनिट बेहद कम लागत पर नकली BIS मार्क वाले हेलमेट बनाने के बड़े केंद्र बन चुके हैं। कपूर ने कहा कि यदि फर्जी हेलमेट को निर्माण स्तर पर ही रोक दिया जाए, तो वे बाजार तक पहुंच ही नहीं पाएंगे।

नकली हेलमेट बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग, BIS मार्क का हो रहा मिसयूज; लोगों की जान जा रहीं

टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (2WHMA) ने केंद्र एवं राज्य सरकारों से देशभर में फर्जी हेलमेट निर्माताओं, अवैध BIS मार्क के दुरुपयोग और नकली हेलमेट बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि असुरक्षित और नकली हेलमेट भारत में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। फर्जी हेलमेट बाजार पर गंभीर चिंता जताते हुए 2WHMA के प्रेसिडेंट राजीव कपूर ने कहा कि नकली हेलमेट खुलेआम तैयार किए जा रहे हैं और देश के कई बाजारों में खासकर सड़क किनारे विक्रेताओं और अनधिकृत चैनलों के माध्यम से बेचे जा रहे हैं।

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एसोसिएशन के अनुसार, दिल्ली के करारी और उत्तर प्रदेश के लोनी के आसपास संचालित अवैध प्रोडक्शन यूनिट बेहद कम लागत पर नकली BIS मार्क वाले हेलमेट बनाने के बड़े केंद्र बन चुके हैं। कपूर ने कहा कि यदि फर्जी हेलमेट को निर्माण स्तर पर ही रोक दिया जाए, तो वे बाजार तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सरकार को अवैध निर्माताओं के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि नकली हेलमेट करोड़ों भारतीय दोपहिया चालकों की जान को खतरे में डाल रहे हैं।

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भारत में साल 2024 में लगभग 1.8 लाख सड़क दुर्घटना मौतें दर्ज की गईं, जिनमें दोपहिया वाहन चालकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही। 2WHMA का कहना है कि हेलमेट पहनने के नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन फर्जी हेलमेट निर्माण पर कंट्रोल न होने से सड़क सुरक्षा के प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं। एसोसिएशन ने कहा कि असली BIS-सर्टिफाइट हेलमेट निर्माता अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार आक्रामक रूप से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कम कीमत वाले बाजार का लगभग आधा हिस्सा नकली उत्पादों द्वारा कब्जा किया जा चुका है।

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2WHMA ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार मोटरसाइकिल डीलरशिप्स के माध्यम से भी बेहद कम कीमत वाले नकली हेलमेट बेचे या वाहनों के साथ दिए जाते हैं, जिससे असुरक्षित हेलमेट का प्रसार और बढ़ जाता है। एसोसिएशन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें हर मोटरसाइकिल के साथ दो BIS-सर्टिफाइट हेलमेट देने की बात कही गई है। इस सुरक्षा उपाय को औपचारिक रूप देने के लिए 2WHMA ने सरकार से 23 जून 2025 के ड्राफ्ट G.S.R. 415(E) की अंतिम गजट अधिसूचना जारी करने की मांग की है, जिसके तहत हर दोपहिया वाहन की बिक्री के समय दो सुरक्षात्मक हेलमेट देना अनिवार्य होगा।

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एसोसिएशन के अनुसार, यदि रूल 138(4)(f) को देशभर में लागू किया जाता है, तो फर्जी हेलमेट का प्रसार काफी हद तक कम हो सकता है, क्योंकि उपभोक्ताओं को अधिकृत वाहन निर्माताओं और डीलरशिप्स के माध्यम से सीधे असली BIS-सर्टिफाइट हेलमेट मिलेंगे। 2WHMA ने सुझाव दिया कि हेलमेट कानूनों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। इसके तहत जनवरी 2028 से टियर-1 शहरों में, 2029–2030 के दौरान टियर-2 शहरों में और 2031 तक टियर-3 शहरों में सख्त प्रवर्तन लागू किया जाए। साथ ही, बिना BIS-प्रमाणित हेलमेट पहने वाहन चलाने वाले चालकों और पीछे बैठने वाले यात्रियों पर चालान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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एसोसिएशन का कहना है कि इस चरणबद्ध व्यवस्था से प्रवर्तन एजेंसियों को तैयारी का पर्याप्त समय मिलेगा, निर्माताओं को उत्पादन और वितरण बढ़ाने का अवसर मिलेगा और सरकार को संचालन संबंधी चुनौतियों को सुलझाने में मदद मिलेगी। प्रत्येक चरण के साथ जागरूकता अभियान, प्रवर्तन प्रशिक्षण और लक्षित हेलमेट वितरण अभियान भी चलाए जाने चाहिए। 2WHMA के अनुसार, जनवरी 2032 तक पूरे देश में एक समान प्रवर्तन लागू होने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि हर टू-व्हीलर राइडर और पीछे बैठने वाला यात्री BIS-सर्टिफाइट हेलमेट का उपयोग करे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में मौतों में उल्लेखनीय कमी आएगी।

एसोसिएशन ने यह भी मांग की कि सड़क दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट में हेलमेट के BIS लाइसेंस नंबर को शामिल किया जाए, ताकि दुर्घटनाओं में इस्तेमाल हुए असली और नकली हेलमेट की पहचान की जा सके। कपूर ने कहा कि हर घातक सड़क दुर्घटना में इस्तेमाल हुए हेलमेट का BIS लाइसेंस नंबर के माध्यम से ट्रेस होना जरूरी है। इससे फर्जी उत्पादों की पहचान, निर्माताओं की जवाबदेही तय करने और सड़क सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। 2WHMA ने BIS अधिकारियों, परिवहन विभागों, प्रवर्तन एजेंसियों और राज्य सरकारों से मिलकर नकली हेलमेट निर्माण और अवैध बिक्री नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त राष्ट्रीय अभियान चलाने की अपील की है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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