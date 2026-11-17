इस मोटरसाइकिल की नई बॉडी के अंदर 798cc का नया इंजन लगा है, जो 11,500 rpm पर 135 hp की पावर और 9,250 rpm पर 86 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह स्ट्रीट ट्रिपल 765 RS के 130 hp और 80 Nm के मुकाबले ज्यादा है।

ट्रायम्फ की नई बाइक में 7 राइडिंग मोड भी मिलेंगे

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Triumph New Street Triple 798

ट्रायम्फ ग्लोबली स्ट्रीट ट्रिपल 798 RS से पर्दा उठा चुकी है। साथ ही, अपनी भारतीय वेबसाइट पर भी इसे अपडेट कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 14.39 लाख रुपए है। स्ट्रीट ट्रिपल 798 RS में अब 765cc इंजन की जगह नया 798cc ट्रिपल इंजन दिया गया है। इसके अलावा, इसमें नया फ्रेम और स्विंगआर्म, बेहतर सस्पेंशन और कई नए फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। नई स्ट्रीट ट्रिपल RS की पहली झलक अक्टूबर की शुरुआत में मिली थी, जब इसे ट्रायम्फ बॉनविले T4 और अपडेटेड टाइगर 900 व 1200 मॉडल्स के साथ पेश किया गया था।

इस मोटरसाइकिल की नई बॉडी के अंदर 798cc का नया इंजन लगा है, जो 11,500 rpm पर 135 hp की पावर और 9,250 rpm पर 86 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह स्ट्रीट ट्रिपल 765 RS के 130 hp और 80 Nm के मुकाबले ज्यादा है। इसके 6-स्पीड गियरबॉक्स में स्टैंडर्ड तौर पर ऑटो-ब्लिपर के साथ बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर दिया गया है। ये इंजन से देश के प्रीमियम सेगमेंट की मोटरसाइकिल बनाता है।

7 राइडिंग मोड से लैस

कंपनी ने नई स्ट्रीट ट्रिपल RS में कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। इनमें सबसे खास है 7-इंच का TFT टचस्क्रीन, जो वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करती है। साथ ही, इसमें वॉयस कंट्रोल की सुविधा भी है। इसमें 7 राइडिंग मोड दिए गए हैं, जिसमें ईको, रेन, रोड, स्पोर्ट और ट्रैक शामिल हैं। वहीं, दो कस्टमाइज मोड मिलते हैं। राइडर की मदद के लिए इसमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं।

17-इंच के कास्ट व्हील्स

सस्पेंशन हार्डवेयर की बात करें तो, इसमें 120 mm ट्रैवल वाला पूरी तरह से एडजस्टेबल 41 mm का शोवा USD फोर्क और 130 mm ट्रैवल वाला ओलिन्स STX46 शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। आगे की तरफ, 310 mm की दो डिस्क ब्रेक हैं जिन्हें ब्रेम्बो के फोर-पिस्टन रेडियल कैलिपर्स के साथ जोड़ा गया है, जबकि पीछे की तरफ 220 mm की डिस्क ब्रेक दिया है। यह बाइक 17-इंच के कास्ट व्हील्स पर चलती है, जिनमें पिरेली सुपरकोर्सा SP V3 टायर लगे हैं।