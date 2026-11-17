7-इंच टचस्क्रीन के साथ एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट, ट्रायम्फ की नई बाइक में 7 राइडिंग मोड भी मिलेंगे
इस मोटरसाइकिल की नई बॉडी के अंदर 798cc का नया इंजन लगा है, जो 11,500 rpm पर 135 hp की पावर और 9,250 rpm पर 86 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह स्ट्रीट ट्रिपल 765 RS के 130 hp और 80 Nm के मुकाबले ज्यादा है।
ट्रायम्फ ग्लोबली स्ट्रीट ट्रिपल 798 RS से पर्दा उठा चुकी है। साथ ही, अपनी भारतीय वेबसाइट पर भी इसे अपडेट कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 14.39 लाख रुपए है। स्ट्रीट ट्रिपल 798 RS में अब 765cc इंजन की जगह नया 798cc ट्रिपल इंजन दिया गया है। इसके अलावा, इसमें नया फ्रेम और स्विंगआर्म, बेहतर सस्पेंशन और कई नए फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। नई स्ट्रीट ट्रिपल RS की पहली झलक अक्टूबर की शुरुआत में मिली थी, जब इसे ट्रायम्फ बॉनविले T4 और अपडेटेड टाइगर 900 व 1200 मॉडल्स के साथ पेश किया गया था।
इस मोटरसाइकिल की नई बॉडी के अंदर 798cc का नया इंजन लगा है, जो 11,500 rpm पर 135 hp की पावर और 9,250 rpm पर 86 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह स्ट्रीट ट्रिपल 765 RS के 130 hp और 80 Nm के मुकाबले ज्यादा है। इसके 6-स्पीड गियरबॉक्स में स्टैंडर्ड तौर पर ऑटो-ब्लिपर के साथ बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर दिया गया है। ये इंजन से देश के प्रीमियम सेगमेंट की मोटरसाइकिल बनाता है।
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7 राइडिंग मोड से लैस
कंपनी ने नई स्ट्रीट ट्रिपल RS में कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। इनमें सबसे खास है 7-इंच का TFT टचस्क्रीन, जो वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करती है। साथ ही, इसमें वॉयस कंट्रोल की सुविधा भी है। इसमें 7 राइडिंग मोड दिए गए हैं, जिसमें ईको, रेन, रोड, स्पोर्ट और ट्रैक शामिल हैं। वहीं, दो कस्टमाइज मोड मिलते हैं। राइडर की मदद के लिए इसमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं।
17-इंच के कास्ट व्हील्स
सस्पेंशन हार्डवेयर की बात करें तो, इसमें 120 mm ट्रैवल वाला पूरी तरह से एडजस्टेबल 41 mm का शोवा USD फोर्क और 130 mm ट्रैवल वाला ओलिन्स STX46 शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। आगे की तरफ, 310 mm की दो डिस्क ब्रेक हैं जिन्हें ब्रेम्बो के फोर-पिस्टन रेडियल कैलिपर्स के साथ जोड़ा गया है, जबकि पीछे की तरफ 220 mm की डिस्क ब्रेक दिया है। यह बाइक 17-इंच के कास्ट व्हील्स पर चलती है, जिनमें पिरेली सुपरकोर्सा SP V3 टायर लगे हैं।
ट्विन-साइडेड एल्युमिनियम स्विंगआर्म
इस मोटरसाइकिल में नया एल्युमिनियम पेरीमीटर फ्रेम और ट्विन-साइडेड एल्युमिनियम स्विंगआर्म दिया गया है। ट्रायम्फ का कहना है कि यह डिजाइन उनकी मोटो 2 बाइक्स से इंस्पायर्ड है। इसका रेक एंगल 23.1 डिग्री है, जबकि ट्रेल को घटाकर 92.5 mm कर दिया गया है। सीट की ऊंचाई पहले की तरह 836 mm ही है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी 15 लीटर है। ट्रायम्फ के अनुसार, नए मॉडल का वजन 183 किलोग्राम है, जो इसे 765 RS के मुकाबले 5 kg हल्का बनाता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें