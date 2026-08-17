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लॉन्च से पहले रोड पर दिखी नई Tata Nexon, डिजाइन में बड़े बदलाव, मिलेगा लेवल 2 ADAS

By Kumar Prashant Singh
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नेक्सॉन को जल्द ही बड़ा अपडेट मिलने वाला है। कंपनी न्यू जनरेशन नेक्सॉन पर काम कर रही है। हाल ही में इसका एक हेवी कैमोफ्लाज वाला टेस्ट म्यूल रोड पर नजर आया है। नई जनरेशन नेक्सॉन के डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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टाटा मोटर्स की सबसे सक्सेसफुल एसयूवी में से एक नेक्सॉन को जल्द ही बड़ा अपडेट मिलने वाला है। कंपनी न्यू जनरेशन नेक्सॉन पर काम कर रही है। हाल ही में इसका एक हेवी कैमोफ्लाज वाला टेस्ट म्यूल रोड पर नजर आया है। मोटरऑक्टेन ने इसके फोटो भी शेयर किए हैं। एसयूवी की बॉडी पूरी तरह ढकी हुई थी, लेकिन इसके साइज और ORVM डिजाइन को देखकर माना जा रहा है कि यह न्यू जेनरेशन नेक्सॉन ही है। नई नेक्सॉन के 2027 के मिड तक लॉन्च होने की उम्मीद है।

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नए डिजाइन के साथ आएगी नेक्सॉन

नई जनरेशन नेक्सॉन के डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि नई नेक्सॉन में भी टाटा की लेटेस्ट एसयूवी की तरह मॉडर्न और शार्प डिजाइन देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें शार्प फ्रंट प्रोफाइल, कनेक्टेड LED DRLs, नया ग्रिल और रिडिजाइन बंपर मिलने की उम्मीद है। साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के अलॉय व्हील दिए जा सकते हैं, जबकि पीछे कनेक्टेड LED लाइट बार के साथ नई टेललाइट डिजाइन मिलने की संभावना है। केबिन को भी ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए सॉफ्ट-टच मटेरियल, नया डैशबोर्ड डिजाइन और नया इंटीरियर कलर थीम दिया जा सकता है।

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फीचर्स में होगा बड़ा अपग्रेड

मौजूदा नेक्सॉन पहले से ही अपने सेगमेंट की फीचर-लोडेड एसयूवी में शामिल है। इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट, ADAS, 360-डिग्री कैमरा और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। ऐसे में नई जनरेशन मॉडल में टाटा फीचर्स के मामले में एक कदम और आगे जा सकती है। नई नेक्सॉन में Level 2 ADAS, बड़े स्क्रीन वाला ड्यूल-स्क्रीन सेटअप, Augmented Reality (AR) HUD, पावर्ड को-ड्राइवर सीट और 12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इससे एसयूवी का केबिन मौजूदा मॉडल के मुकाबले काफी ज्यादा प्रीमियम हो सकता है।

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पेट्रोल, CNG, डीजल और EV विकल्प

पावरट्रेन के मामले में नेक्सॉन पहले से ही सेगमेंट में सबसे ज्यादा ऑप्शन देने वाली एसयूवी में से एक है। मौजूदा मॉडल में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल, 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल CNG और 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलते हैं। इसके अलावा नेक्सॉन ईवी में दो बैटरी पैक के ऑप्शन दिए जाते हैं। नई जनरेशन में टाटा CNG वर्जन के साथ AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी ऑफर कर सकती है। वहीं, नेक्सॉन ईवी में ज्यादा कैपेसिटी वाला बैटरी पैक दिए जाने की संभावना है, जिससे इसकी ड्राइविंग रेंज को और बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि, पावरट्रेन में होने वाले बदलावों की आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

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2027 में हो सकती है लॉन्च

नई टाटा नेक्सॉन को 2027 के मिड तक भारतीय बाजार में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। कीमत की बात करें तो नई जनरेशन नेक्सॉन की शुरुआती कीमत करीब 9 लाख रुपये हो सकती है और टॉप वेरिएंट की कीमत लगभग 18.50 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) तक जा सकती है।

Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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