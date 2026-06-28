सफारी, XUV7XO, हेक्टर+ की 'टेंशन बढ़ाने' आ रही ये नई 7-सीटर, चेन्नई की सड़तों पर दौड़ती नजर आई

7-सीटर सेगमेंट में मॉडल की संख्या बढ़ती जा रही है। मारुति अर्टिगा, मारुति ईको, रेनो ट्राइबर, निसान ग्रेवाइट, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा बोलेरो, टोयोटा इनोवा जैसे कई मॉडल सेगमेंट में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में एक नया नाम रेनो डस्टर का शामिल होने वाला है।

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देश के अंदर 7-सीटर सेगमेंट की तेजी से ग्रोथ हो रही है। जिसके चलते इस सेगमेंट में मॉडल की संख्या बढ़ती जा रही है। मारुति अर्टिगा, मारुति ईको, रेनो ट्राइबर, निसान ग्रेवाइट, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा बोलेरो, टोयोटा इनोवा जैसे कई मॉडल सेगमेंट में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में एक नया नाम रेनो डस्टर का शामिल होने वाला है। दरअसल, न्यू जनरेशन डस्टर के 7-सीटर वैरिएंट यानी थ्री-रो वैरिएंट को टेस्टिंग के दौरान चेन्नई में देखा गया है। इसे 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। बता दें कि कंपनी ने ऑल न्यू डस्टर को भी चेन्नई में लॉन्च किया था।

7-सीरर डस्टर का एक्सपेक्टेड डिजाइन >> नई 7-सीरर डस्टर के लेटेस्ट फोटोज से सामने आए डिजाइन की बात करें तो इसमें एक सपाट और लंबी छत नजर आती है। कंपनी ने चंकी व्हील आर्च क्लैडिंग और रूफ रेल्स को बरकरार रखा है, जो रेनो के लेटेस्ट ग्लोबल प्रोडक्ट पर देखी गई मजबूत SUV स्टाइल को बनाए रखती है। कपड़े के नीचे डोर के हैंडल भी दिखाई देते हैं, जबकि पीछे विंडो 5-सीटर मॉडल की तुलना में काफी बड़ी दिखाई देती है, जिससे थर्ड रो में ज्यादा जगह बनाने में मदद मिलती है।

>> इसका रियर स्पॉइलर आगे से पीछे की तरफ फैला हुआ है। इसका ओवरऑल लुक डस्टर की तुलना में इंटरनेशनल रेनो बोरियल / डेसिया बिगस्टर के करीब दिखता है। टेस्टिंग व्हीकल पर तमिलनाडु की अस्थाई रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हुई थी। जिससे इस बात का भी संकेत मिलता है कि इसकी लोकली टेस्टिंग अच्छी तरह से चल रहा है।

>> उम्मीद है कि अपकमिंग SUV अपने RGMP आर्किटेक्चर को नए डस्टर के साथ शेयर करेगी, जबकि बैठने की तीनों-रो को बेहतर स्पेस के लिए लंबी जगह देगी। लॉन्च होने के बाद ये कंपनी का मेन और फ्लैगशिप मॉडल बन जाएगी। वहीं, भारत में इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा XUV7XO, टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और हुंडई अल्काजार जैसे मॉडल से होगा।

7-सीरर डस्टर का एक्सपेक्टेड इंटीरियर

बात करें 7-सीरर डस्टर के इंटीरियर की तो इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट, लेवल 2 ADAS, मल्टीपल एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल हैं।