इस कार का MT वैरिएंट हमेशा के लिए बंद, अब कंपनी ने चुपके से बना ली नई कार; टेस्टिंग ने नाम से उठाया पर्दा

निसान इंडिया ने 7-सीटर ग्रेवाइट MPV के साथ भारतीय बाजार के लिए अपना पोर्टफोलियो मजबूत किया है। ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV भी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.65 लाख रुपए है। अब देखने को होगा की इस कार के आने से कंपनी को कितना फायदा मिलता है। वैसे, देश के बाहर निसान का तगड़ा दबदबा है। खासकर, कंपनी की सनी सेडान काफी पसंद किया जाता है। इसे मार्केट के हिसाब से अलग-अलग नामों से बेचती है। मिडिल ईस्ट/GCC देशों और इंडिया में इसे सनी के नाम से जाना जाता है, जबकि कुछ साउथ-ईस्ट एशियाई मार्केट में इसे निसान अलमेरा के नाम से बेचा जाता है।

अब मेक्सिको और दूसरे लैटिन अमेरिकन मार्केट के लिए, निसान ने नई जनरेशन की 2027 सनी को पेश किया है। जहां इसे वर्सा (VERSA) के नाम से लॉन्च किया जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

न्यू जेन निसान सनी की खास बातें निसान ने सिग्नेचर ‘V-Motion’ क्रोम ग्रिल को पूरी तरह से हटा दिया है। उसकी जगह एक ज्यादा रिफाइंड हॉरिजॉन्टली पोजिशन वाली ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल लगाई है। पूरा फ्रंट फेसिया नया है, जिसमें शार्प लाइटिंग एलिमेंट्स, टॉप-माउंटेड LED DRLs और एक खास लोअर ग्रिल है। 2027 सनी का कंटेंपररी फ्रंट लुक नई निसान मुरानो से इंस्पायर्ड लगता है।

2027 सनी का फेस नया है, जबकि साइड प्रोफाइल काफी हद तक पहले जैसा ही है। बस एक एक्सेप्शन एलॉय व्हील्स का नया डिजाइन है। मेन फीचर्स में सर्कुलर व्हील आर्च, बॉडी-कलर वाले डोर हैंडल और एक एलिगेंट स्लोपिंग रूफलाइन शामिल हैं। पीछे की तरफ, नए टेल लैंप और VERSA लेटरिंग के साथ थोड़ा बदला हुआ टेलगेट देखा जा सकता है।

इसकी लाइसेंस प्लेट को नीचे कर दिया गया है, जो पिछले बंपर के किनारे है। 2027 निसान सनी के साथ कुछ नए कलर ऑप्शन भी आ सकते हैं। यहां तस्वीरों में जो दिख रहा है वह आर्कटिक आइस ब्लू मेटैलिक फिनिश है। नई सनी के इंटीरियर के बारे में अभी पता नहीं चला है। अंदर भी कुछ बड़े अपडेट की उम्मीद की जा सकती है। एक नया डैशबोर्ड, बड़ी स्क्रीन और एक बेहतर सेफ्टी पैकेज शामिल किया जा सकता है।

निसान ने मेक्सिको में अगुआस्केलिएंट्स A1 प्लांट में 2027 सनी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। पिछला मॉडल कुएर्नावाका में निसान की CIVAC फैसिलिटी में बनाया जा रहा था। यह फैसिलिटी कई दशकों से चालू है और यह जापान के बाहर निसान का पहला प्लांट था। पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और निसान के ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग और कंसोलिडेशन प्लान जैसे कई कारणों से इसे मार्च 2026 तक बंद करने का प्लान है।

मैनुअल ट्रांसमिशन किया बंद

2027 निसान सनी में 1.6-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही रहेगा। यह 118 hp और 149 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पिछले मॉडल में कोई भी 5-स्पीड मैनुअल या Xtronic CVT ट्रांसमिशन चुन सकता था, लेकिन 2027 सनी के साथ मैनुअल बंद कर दिया गया है। इससे एंट्री-लेवल प्राइसिंग पर असर पड़ सकता है। हालांकि, नई कीमतों की घोषणा होने पर ही असली अंतर पता चलेगा।