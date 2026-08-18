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नई Mercedes-Benz C-Class, 100km तक की इलेक्ट्रिक रेंज, तगड़े AI फीचर्स और इंजन भी अपडेट

By Kumar Prashant Singh
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नई C-Class में डिजाइन से लेकर टेक्नोलॉजी और पावरट्रेन तक कई बदलाव किए गए हैं। कंपनी ने पेट्रोल, डीजल और प्लग-इन हाइब्रिड इंजन को अपडेट किया है। नई C-Class की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसका AI बेस्ड इन्फोटेनमेंट सिस्टम है।

Mercedes-Benz
मर्सिडीज-बेंज
Mercedes-Benz C-Class
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मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने ग्लोबल मार्केट में अपनी अपडेटेड C-Class Sedan और C-Class Estate को अनवील कर दिया है। नई C-Class में डिजाइन से लेकर टेक्नोलॉजी और पावरट्रेन तक कई बदलाव किए गए हैं। कंपनी ने पेट्रोल, डीजल और प्लग-इन हाइब्रिड इंजन को अपडेट किया है। साथ ही सभी पावरट्रेन को आने वाले Euro 7 एमिशन नॉर्म्स को ध्यान में रखकर तैयार किया है। प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन में WLTP साइकिल के अनुसार करीब 100km तक की क्लेम्ड इलेक्ट्रिक रेंज दावा किया गया है।

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नया डिजाइन और ज्यादा प्रीमियम केबिन

अपडेटेड C-Class के एक्सटीरियर में नई ग्रिल और नए डिजाइन के हेडलैंप दिए गए हैं। इसके अलावा अलग-अलग नए इंटीरियर ट्रिम और कलर ऑप्शन भी जोड़े गए हैं। मर्सिडीज-बेंज ने कार के केबिन को ज्यादा डिजिटल बनाने पर भी ध्यान दिया है। डैशबोर्ड पर 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 11.9-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें कंपनी का नया Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) दिया गया है, जिस पर लेटेस्ट MBUX इन्फोटेनमेंट सिस्टम काम करता है।

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ChatGPT और Gemini से लैस MBUX

नई C-Class की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसका AI बेस्ड इन्फोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें वॉइस असिस्टेंट को ChatGPT, Microsoft Bing और Google Gemini जैसी AI टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है। सिस्टम में Google Maps बेस्ड नेविगेशन और ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट की सुविधा भी है। इसके अलावा मर्सिडीज-बेंज ने Burmester 3D साउंड सिस्टम को भी अपडेट किया है। नई इंटीरियर ट्रिम और अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग और Mercedes-Benz Store के जरिए मिलने वाले एक्सट्रा डिजिटल फीचर्स भी इस अपडेट का हिस्सा हैं।

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पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड इंजन

नई C-Class में पेट्रोल, डीजल और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन जारी रहेंगे। सभी इंजन अब 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ आते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड स्टार्टर-जेनरेटर दिया गया है, जो जरूरत पड़ने पर 17kW तक एक्स्ट्रा पावर और 205Nm तक का बूस्ट देने के साथ एनर्जी रिकवरी में भी मदद करता है। पेट्रोल रेंज में अपडेटेड 2.0-लीटर 4-सिलेंडर इंजन शामिल है, जिसमें इलेक्ट्रिक ऑक्जिलरी कंप्रेसर भी दिया गया है। C 300 में यह इंजन 258bhp और 400Nm, C 250 में 218bhp और 320Nm, जबकि C 200 में 177bhp और 270Nm का आउटपुट देता है।

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बेहतर ड्राइविंग और ज्यादा टेक्नोलॉजी

मर्सिडीज-बेंज ने C-Class के चेसिस को भी अपडेट किया है, जिससे हैंडलिंग और ड्राइविंग डायनामिक्स बेहतर होने का दावा किया गया है। कार में रियर-व्हील स्टीयरिंग, अपडेटेड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम और ऑटोमेटेड पार्किंग फंक्शन जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। C-Class Estate में 490 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसे पीछे की सीटें फोल्ड करने पर 1,510 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट्स और पावर्ड टेलगेट स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं। नई C-Class में इलेक्ट्रिफिकेशन और AI टेक्नोलॉजी के साथ मर्सिडीज-बेंज ने अपनी पॉप्युलर लग्जरी सेडान को पहले से ज्यादा मॉडर्न बनाने की कोशिश की है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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