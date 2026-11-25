लॉन्च से पहले दिखा Maruti Fronx फेसलिफ्ट का इंटीरियर, मिल सकती हैं वेंटिलेटेड सीट्स, लेवल-2 ADAS की भी उम्मीद
नई फ्रॉन्क्स का सभी को इंतजार है। इसी बीच नई फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के इंटीरियर के फोटोज सामने आए हैं, जिनमें कई नए फीचर्स देखने को मिले हैं। इनसे पता चलता है कि कंपनी मौजूदा मॉडल के मुकाबले केबिन में कई अहम बदलाव करने वाली है।
मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। टेस्टिंग के दौरान पहले कई बार इसके एक्सटीरियर की झलक सामने आ चुकी है। अब नई फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के इंटीरियर के फोटोज भी सामने आए हैं, जिनमें कई नए फीचर्स देखने को मिले हैं। इसे 2027 की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नए स्पाई फोटोज Harsh Vlogs के वीडियो के हैं। इनसे पता चलता है कि कंपनी मौजूदा मॉडल के मुकाबले केबिन में कई अहम बदलाव करने वाली है।
पहली बार मिलेंगी वेंटिलेटेड सीट्स
नई फ्रॉन्क्स के डैशबोर्ड और केबिन का बेसिक लेआउट मौजूदा मॉडल जैसा ही दिखाई देता है। हालांकि, इसमें ब्लैक और बरगंडी ड्यूल-टोन थीम देखने को मिल सकती है। यह कलर कॉम्बिनेशन डैशबोर्ड, डोर ट्रिम्स और फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री पर दिया जाएगा। सीट्स के बाहरी हिस्से में लेदरेट फिनिश भी देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा बदलाव वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स का हो सकता है, जो पहली बार फ्रॉन्क्स में दी जाएंगी।
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Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.95 - 12.08 लाख
Toyota Urban Cruiser Taisor
₹ 7.43 - 12.94 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 7.55 - 13.71 लाख
Hyundai Exter
₹ 5.81 - 9.61 लाख
Tata Punch
₹ 5.75 - 10.77 लाख
इनके कंट्रोल सेंटर कंसोल पर देखे गए हैं। इसके अलावा नई SUV में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड फीचर भी मिल सकता है। इन्फोटेनमेंट स्क्रीन का साइज भी मौजूदा 9-इंच यूनिट से बढ़ाकर 10.1-इंच किया जा सकता है। इसके अलावा हेड-अप डिस्प्ले (HUD), ऑटो-डिमिंग IRVM, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पुश-बटन स्टार्ट, ऑटो AC और रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स कंटिन्यू रह सकते हैं।
एक्सटीरियर में भी होंगे बदलाव
फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के फ्रंट में नई ग्रिल और अपडेटेड बंपर दिए जा सकते हैं। रियर बंपर में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जबकि मौजूदा मॉडल के लाइटिंग एलिमेंट्स बरकरार रहने की उम्मीद है। साइड में ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाली नई क्लैडिंग मिल सकती है। अलॉय व्हील्स का डिजाइन फिलहाल पहले जैसा ही दिखाई दे रहा है। स्पाई फोटोज में रियर डिस्क ब्रेक भी नजर आए हैं। यह एक अहम बदलाव होगा क्योंकि मारुति की इस सेगमेंट की ज्यादातर कारों में पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं। इससे पहले बलेनो RS (2017-2019) में रियर डिस्क ब्रेक दिए गए थे।
Level-2 ADAS और नए इंजन की भी उम्मीद
नई फ्रॉन्क्स में Level-2 ADAS मिलने की संभावना है। स्पाई फोटोज में फ्रंट की तरफ रडार मॉड्यूल दिखाई दिया है। नई बलेनो फेसलिफ्ट में भी ADAS फीचर्स मिलने की चर्चा है, ऐसे में फ्रॉन्क्स में भी यह टेक्नोलॉजी दी जा सकती है।
इंजन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। मौजूदा 1.2-लीटर 4-सिलेंडर K-Series पेट्रोल इंजन की जगह नया 1.2-लीटर 3-सिलेंडर Z-Series इंजन दिया जा सकता है। इसके साथ 6-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिलने की संभावना है। वहीं, 1.0-लीटर 3-सिलेंडर Boosterjet टर्बो पेट्रोल इंजन बरकरार रह सकता है। इसे मैन्युअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ लाया जा सकता है। टर्बो इंजन की पावर मौजूदा 100 PS से बढ़ाकर 110 PS किए जाने की भी संभावना है। हालांकि, इन बदलावों को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया गया है। बताते चलें कि नई फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट को 2027 में लॉन्च किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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