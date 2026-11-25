नई फ्रॉन्क्स का सभी को इंतजार है। इसी बीच नई फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के इंटीरियर के फोटोज सामने आए हैं, जिनमें कई नए फीचर्स देखने को मिले हैं। इनसे पता चलता है कि कंपनी मौजूदा मॉडल के मुकाबले केबिन में कई अहम बदलाव करने वाली है।

मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट का इंटीरियर लीक

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Maruti Suzuki Fronx

मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। टेस्टिंग के दौरान पहले कई बार इसके एक्सटीरियर की झलक सामने आ चुकी है। अब नई फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के इंटीरियर के फोटोज भी सामने आए हैं, जिनमें कई नए फीचर्स देखने को मिले हैं। इसे 2027 की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नए स्पाई फोटोज Harsh Vlogs के वीडियो के हैं। इनसे पता चलता है कि कंपनी मौजूदा मॉडल के मुकाबले केबिन में कई अहम बदलाव करने वाली है।

पहली बार मिलेंगी वेंटिलेटेड सीट्स नई फ्रॉन्क्स के डैशबोर्ड और केबिन का बेसिक लेआउट मौजूदा मॉडल जैसा ही दिखाई देता है। हालांकि, इसमें ब्लैक और बरगंडी ड्यूल-टोन थीम देखने को मिल सकती है। यह कलर कॉम्बिनेशन डैशबोर्ड, डोर ट्रिम्स और फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री पर दिया जाएगा। सीट्स के बाहरी हिस्से में लेदरेट फिनिश भी देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा बदलाव वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स का हो सकता है, जो पहली बार फ्रॉन्क्स में दी जाएंगी।

इनके कंट्रोल सेंटर कंसोल पर देखे गए हैं। इसके अलावा नई SUV में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड फीचर भी मिल सकता है। इन्फोटेनमेंट स्क्रीन का साइज भी मौजूदा 9-इंच यूनिट से बढ़ाकर 10.1-इंच किया जा सकता है। इसके अलावा हेड-अप डिस्प्ले (HUD), ऑटो-डिमिंग IRVM, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पुश-बटन स्टार्ट, ऑटो AC और रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स कंटिन्यू रह सकते हैं।

एक्सटीरियर में भी होंगे बदलाव फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के फ्रंट में नई ग्रिल और अपडेटेड बंपर दिए जा सकते हैं। रियर बंपर में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जबकि मौजूदा मॉडल के लाइटिंग एलिमेंट्स बरकरार रहने की उम्मीद है। साइड में ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाली नई क्लैडिंग मिल सकती है। अलॉय व्हील्स का डिजाइन फिलहाल पहले जैसा ही दिखाई दे रहा है। स्पाई फोटोज में रियर डिस्क ब्रेक भी नजर आए हैं। यह एक अहम बदलाव होगा क्योंकि मारुति की इस सेगमेंट की ज्यादातर कारों में पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं। इससे पहले बलेनो RS (2017-2019) में रियर डिस्क ब्रेक दिए गए थे।

Level-2 ADAS और नए इंजन की भी उम्मीद नई फ्रॉन्क्स में Level-2 ADAS मिलने की संभावना है। स्पाई फोटोज में फ्रंट की तरफ रडार मॉड्यूल दिखाई दिया है। नई बलेनो फेसलिफ्ट में भी ADAS फीचर्स मिलने की चर्चा है, ऐसे में फ्रॉन्क्स में भी यह टेक्नोलॉजी दी जा सकती है।