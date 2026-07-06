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ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट को 'टेंशन' देने आ रही महिंद्रा की ये नई SUV; इंटीरियर का हुआ खुलासा, लंबी स्क्रीन मिलेगी

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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विजन S सब-4 मीटर SUV के कई टेस्ट म्यूल देखे गए हैं, जिसमें इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर को देखा भी गया है। नए स्पाई वीडियो में अपकमिंग विजन S का इंटीरियर दिख रहा है। इसे देखकर लगता है कि यह टेस्ट म्यूल मिड-स्पेक या अपर मिड-स्पेक वैरिएंट हो सकता है।

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देश के SUV सेगमेंट में महिंद्रा का दबदबा बना हुआ है। इस कंपनी की कामयाबी को इस तरह भी समझा जा सकता है कि इसके पोर्टफोलियो में सिर्फ SUVs शामिल हैं। इसके बाद भी कंपनी हुंडई को पीछे छोड़ चुकी है। वहीं, टाटा से काफी करीबी फाइट चल रही है। महिंद्रा की कामयाबी का मूल मंत्र उसके पोर्टफिलोयो का तेजी से अपडेट होना भी है। कंपनी आने वाले दिनों में नई जेन की गाड़ियों के साथ देश में अपनी SUV रेंज को बेहतर बना रही है। मल्टी-एनर्जी NU IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड, विजन S का प्रोडक्शन-रेडी वर्जन सबसे पहले लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके बाद विजन X, विजन T और विजन SXT जैसे मॉडल आएंगे।

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विजन S सब-4 मीटर SUV के कई टेस्ट म्यूल देखे गए हैं, जिसमें इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर को देखा भी गया है। अब torque_bhai अकाउंट पर नए स्पाई वीडियो में अपकमिंग विजन S का इंटीरियर दिख रहा है। इसे देखकर लगता है कि यह टेस्ट म्यूल मिड-स्पेक या अपर मिड-स्पेक वैरिएंट हो सकता है। इससे ये भी पता चलता है कि टॉप-स्पेक वैरिएंट में और भी फीचर्स हो सकते हैं।

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महिंद्रा विजन S में क्या दिखा?
इन स्पाई शॉट्स में महिंद्रा विजन S एक पार्किंग लॉट में खड़ी दिख रही है। इसमें अभी भी कामचलाऊ गोल थार रॉक्स के जैसी हेडलाइट्स लगी हैं। खास बात ये है कि इसेमं एंगुलर L-शेप वाली प्रोडक्शन-रेडी हेडलाइट्स जिसे हाल ही में देखा जा चुका है, वो गायब थीं। इंटीरियर की बात करें तो इसमें BE 6 वाला स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं, जो शायद कुछ समय के लिए लगाया गया हो, या हो सकता है कि यह विजन S का इलेक्ट्रिक वर्जन हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि NU IQ प्लेटफॉर्म, जिस पर विजन S बनेगी उसमें मल्टी-एनर्जी आर्किटेक्चर है। यानी ये इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और शायद फ्लेक्स फ्यूल को भी सपोर्ट करता है।

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पहले के स्पाई शॉट्स में विजन S में ICE स्टीयरिंग देखा गया था। इसमें एक ऊंचा डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है जिसमें करीब 12.3-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक लंबी और चौकोर इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। AC वेंट्स वर्टिकल हैं और क्लाइमेट कंट्रोल पैनल थार रॉक्स या स्कॉर्पियो N जैसा ही लगता है। इस टेस्ट म्यूल के सेंटर कंसोल में कन्वेंशनल गियर सेलेक्टर है और इसमें फैब्रिक सीट्स और मैनुअल हैंडब्रेक है। जिससे पता चलता है कि यह अपर मिड-स्पेक वैरिएंट है।

इसमें थार की तरह अंदर आने और बाहर निकलने के लिए हैंडल भी खास हैं। जरूरी फंक्शन्स के लिए टॉगल भी थार जैसे ही हैं। खास बात यह है कि स्टीयरिंग व्हील के दाएं तरफ एक नॉब है, जो कॉन्सेप्ट मॉडल में भी था। यह यूरोपीय कारों की तरह हेडलाइट कंट्रोल के लिए हो सकता है, जिससे संकेत मिलता है कि महिंद्रा विजन S को ग्लोबल मार्केट में उतार सकती है। टाटा ने हेक्सा के साथ कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उसे बहुत जल्दी बंद कर दिया गया और उसे दोबारा सफल बनाने की कोई खास कोशिश नहीं हुई।

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महिंद्रा विजन S क्या उम्मीद करें?
पहले सामने आई स्पाई फोटोज से कुछ खास फीचर्स की पुष्टि हुई है, जिनमें पैनोरमिक सनरूफ, इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन, रडार-बेस्ड लेवल-2 ADAS, प्रीमियम इंटीरियर और भी बहुत कुछ शामिल है। हायर वैरिएंट में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, वेंटिलेटेड सीटें, पावर्ड सीटें, 360-डिग्री कैमरा और अन्य फीचर्स मिलेंगे। स्पाई फोटोज से डीजल इंजन की पुष्टि हो चुकी है। वहीं, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल इंजन के ऑप्शन भी हो सकते हैं।

4 मीटर से कम लंबाई वाली SUV कैटेगरी में महिंद्रा के पास अभी ग्राहकों की कमी है, क्योंकि कंपनी के पास सिर्फ XUV3XO और 3-डोर वाली थार ही मौजूद है। ऐसे में विजन S के आने से कंपनी के लिए ये सेगमेंट भी काफी मजबूत होगा। इतना ही नहीं, लॉन्च होने के बाद ये टाटा नेक्सन, मारुति सुजुकी ब्रेजा, किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट जैसे मॉडल को भी चुनौती पेश करेगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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