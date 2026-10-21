5-इंच डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ABS; नई कावासाकी Z1100 भारत में लॉन्च
कावासाकी ने Z1100 के 2027 मॉडल में कोई बदलाव नहीं किया है। यह सुपर-नेकेड मोटरसाइकिल हर मामले में अपने पिछले मॉडल जैसी ही है। इसका मतलब है कि इसमें अभी भी इसमें 1099cc का इनलाइन-फोर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है।
भारतीय बाजार में चल रहे फेस्टिव सीजन का फायदा सभी कंपनियां लेना चाहती हैं। खासकर, ऑटोमोबाइल कंपनियां इस सीजन को खास बनाने के लिए डिस्काउंट के साथ बाजार में नए-नए मॉडल भी लेकर आ रही हैं। साथ ही, कई पुराने मॉडल को अपडेट भी कर रही हैं। इस कड़ी में कावासाकी ने अपनी 2027 Z1100 को लॉन्च कर दिया है। हालांकि, कंपनी ने इस डिजाइन में किसी तरह के चेंजेस नहीं किए हैं। इस मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत 12.79 लाख रुपए तय की गई है। लॉन्च के साथ कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। साथ ही, देशभर के डीलरशिप पर इसकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है।
कावासाकी ने Z1100 के 2027 मॉडल में कोई बदलाव नहीं किया है। यह सुपर-नेकेड मोटरसाइकिल हर मामले में अपने पिछले मॉडल जैसी ही है। इसका मतलब है कि इसमें अभी भी इसमें 1099cc का इनलाइन-फोर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 136hp की पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यही इंजन हाल ही में अपडेट हुई एडवेंचर टूरर वर्सिस 1100 (Versys 1100) में भी दिया गया है, लेकिन वहां इसका ट्यूनिंग लेवल थोड़ा कम होकर 135hp का पावर और 112Nm का टॉर्क हो जाता है।
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Kawasaki Z1100
₹ 12.79 लाख
Kawasaki Ninja 1100SX
₹ 14.42 लाख
Honda CB1000 Hornet SP
₹ 12.36 लाख
Ducati Monster
₹ 13.99 - 14.45 लाख
KTM 890 Duke R
₹ 14.5 लाख
Kawasaki Ninja ZX 6R
₹ 12.49 लाख
कावासाकी Z1100 के ट्यूबलर डायमंड चेसिस में 41mm के USD फोर्क्स के साथ 120mm ट्रैवल और बैक-लिंकेज मोनोशॉक के साथ 136mm ट्रैवल दिए हैं। USD फोर्क्स में कम्प्रेशन और रिबाउंड एडजस्टेबिलिटी मिलती है, जबकि मोनोशॉक में प्रीलोड और रिबाउंड एडजस्टेबिलिटी का फीचर दिया है। ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे की तरफ दो 310mm डिस्क और पीछे की तरफ एक 260mm डिस्क मिलती है।
Z1100 में पहले की तरह ही कई राइडर फीचर्स मिलते हैं, जिनमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, तीन लेवल के साथ कॉर्नर-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल-चैनल ABS, क्रूज कंट्रोल और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी शामिल हैं। मोटरसाइकिल में 17 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे Z1100 के साथ राइडर लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इसका वजन 220kg है, इसके बाद भी इसे संभालना आसान है।
2027 कावासाकी Z1100 की भारत में एक्स-शोरूम कीमत 12.79 लाख रुपए है। इस प्राइस टैग पर बाजार में इसका सीधा मुकाबला होंडा CB1000 हॉर्नेट SP से होगा, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.29 लाख रुपए है. वहीं, कावासाकी Z900 जो थोड़ी छोटी मोटरसाइकिल है, उसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपे है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें