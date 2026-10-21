कावासाकी की स्मार्टराइड मोटरसाइकिल, यह बिना क्लच लीवर के दौड़ेगी और रुकेगी; 451cc इंजन से लैस
इस पैरेलल-ट्विन एडवेंचर मोटरसाइकिल में कंपनी ने एक मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगल क्लच जोड़ा गया है। इस सिस्टम की मदद से राइडर बिना क्लच लीवर का इस्तेमाल किए बाइक को आगे बढ़ा सकते हैं और रोक भी सकते हैं।
कावासाकी ने अपनी 2027 KLE500 मोटरसाइकिल रेंज का विस्तार किया है। अब इस रेंज में एक नया SE स्मार्टराइड (SE SmartRide) वैरिएंट जोड़ा गया है। हालांकि, अभी इसे लॉन्च नहीं किया गया। इस पैरेलल-ट्विन एडवेंचर मोटरसाइकिल में कंपनी ने एक मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगल क्लच जोड़ा गया है। इस सिस्टम की मदद से राइडर बिना क्लच लीवर का इस्तेमाल किए बाइक को आगे बढ़ा सकते हैं और रोक भी सकते हैं। जबकि चलते समय गियर बदलने के लिए राइडर को नॉर्मल तरीके से ही क्लच लीवर और पैडल का उपयोग करना पड़ेगा।
होंडा की ई-क्लच से अलग
अब KLE500 लाइनअप में 3 वैरिएंट शामिल हो गए हैं, जिसमें KLE500, KLE500 SE और नया KLE500 SE स्मार्टराइड हैं। पहली नजर में स्मार्टराइड सिस्टम होंडा की ई-क्लच (E-Clutch) तकनीक जैसा लग सकता है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका काफी अलग है। हालांकि, दोनों का मकसद क्लच के इस्तेमाल को आसान बनाना है। होंडा क्लच मूवमेंट को ऑटोमेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर का इस्तेमाल करती है, जबकि स्मार्टराइड पूरी तरह से मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगल क्लच पर बेस्ड है।
ट्यूबलेस टायर भी मिलेंगे
क्लच टेक्नोलॉजी के अलावा, KLE500 स्मार्टराइड वैरिएंट में ट्यूबलेस टायर भी दिए गए हैं, जबकि स्टैंडर्ड SE वैरिएंट में ट्यूब-टाइप टायर सेटअप मिलता है। इसके अलावा, दोनों वैरिएंट्स में एक जैसा हार्डवेयर मिलता है। इसमें 451cc का पैरेलल-ट्विन इंजन शामिल है। यह इंजन 9,000rpm पर 45hp की पावर और 6,000rpm पर 42.6Nm का टॉर्क जनरेट करता है। SE स्मार्टराइड अभी सिर्फ सिंगल कलर पर्ल ब्लिजार्ड व्हाइट (Pearl Blizzard White) में उपलब्ध है।
CBU यूनिट के तौर पर आएगी
भारतीय बाजार में आने के बाद, कावासाकी KLE500 का मुकाबला 500cc से कम कैपेसिटी वाली एडवेंचर मोटरसाइकिल से होगा। अब इस सेगमेंट में कई मॉडल शामिल हैं। हालांकि, इसे CBU यूनिट के तौर पर इम्पोर्ट किए जाने की संभावना है, जिससे इसकी कीमत काफी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में इसका मुकाबला भारत में बनने वाली अपकमिंग मोटरसाइकिल जैसे रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 और नॉर्टन एटलस से होगा। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में KLE500 को लॉन्च कर दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें