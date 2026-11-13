हाइब्रिड सेटअप के साथ आ रही होंडा की यह कार, इनकी डिमांड 10 गुना बढ़ी; प्योर पेट्रोल वैरिएंट किया बंद

अगले साल लॉन्च की लाइम लाइन CR-V की 30वीं एनिवर्सिरी के साथ मेल खा रही है। यह अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV है, जिसकी ईयरली सेल्स लगातार तीसरे साल 4 लाख यूनिट से अधिक होने की उम्मीद है। अमेरिका में कम्युलेटिव सेल 7.5 मिलियन यूनिट से ज्यादा है।

हाइब्रिड सेटअप के साथ आ रही होंडा की यह कार

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होंडा कार्स के लिए देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जमीन कमजोर हो चुकी है। कंपनी का छोटा पोर्टफोलियो अब ग्राहकों को लुभाने में काययाब नहीं हो पा रहा। इसके बाद भी कंपनी ग्राहकों को खींचने के लिए लगातार इसे अपडेट कर रही है। साथ ही, नए इंजन ऑप्शन के साथ पोर्टफोलियो को मजबूत कर रही है। अब कंपनी ने एलान किया है कि नई 2028 CR-V अगले साल एक नए ऑल-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आएगी। इसमें एक बोल्ड नया डिजाइन भी होगा और यह नेक्स्ट जनरेशन का प्लेटफॉर्म पेश करेगा।

अगले साल लॉन्च की लाइम लाइन CR-V की 30वीं एनिवर्सिरी के साथ मेल खा रही है। यह अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV है, जिसकी ईयरली सेल्स लगातार तीसरे साल 4 लाख यूनिट से अधिक होने की उम्मीद है। अमेरिका में कम्युलेटिव सेल 7.5 मिलियन (75 लाख) यूनिट से ज्यादा है। हाइब्रिड सेटअप के साथ कंपनी प्योर पेट्रोल इंजन बंद कर दिया है।

होंडा CR-V में नया हाइब्रिड सेटअप

यूएस में 2028 CR-V होंडा के दो-मोटर हाइब्रिड सिस्टम के 5वें-जेन वर्जन का उपयोग करेगा। इस नए हाइब्रिड सिस्टम में डिजाइन सहित कई अचीवमेंट हैं जो इंजन को ज्यादा इफिसिएंट बनाती हैं। हाइब्रिड यूनिट की ड्राइविंग इफिसिएंसी में भी सुधार किया गया है। नई जेन के CR-V हाइब्रिड की फ्यूल इफिसिएंसी में 10% से अधिक का सुधार हो सकता है। 2028 CR-V में एक नए डेवलप इलेक्ट्रिक AWD सिस्टम भी होगा, जिसमें ज्यादा बेहतर मोटर कंट्रोल मिलेगा।

अमेरिका में मौजूदा CR-V प्योर पेट्रोल (नॉन-हाइब्रिड) और हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आती है। पेट्रोल संस्करण में 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड DOHC इनलाइन 4 इंजन का उपयोग किया गया है, जो 190 hp और 243 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। यह पावरट्रेन न्यू-जेन CR-V के साथ उपलब्ध नहीं होगा।

e-CVT ट्रांसमिशन सेटअप मिलेगा

होंडा CR-V के मौजूदा दो-मोटर हाइब्रिड सेटअप में 2.0-लीटर इंजन और एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर शामिल है। इसका कम्बाइंड आउटपुट 204 hp है। इस सेटअप को e-CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। होंडा ने अपने नए 5वीं जेन के दो-मोटर हाइब्रिड सिस्टम की डिटेल का खुलासा नहीं किया है, जो 2028 CR-V के साथ शुरू होगा।