हाइब्रिड सेटअप के साथ आ रही होंडा की यह कार, इनकी डिमांड 10 गुना बढ़ी; प्योर पेट्रोल वैरिएंट किया बंद
अगले साल लॉन्च की लाइम लाइन CR-V की 30वीं एनिवर्सिरी के साथ मेल खा रही है। यह अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV है, जिसकी ईयरली सेल्स लगातार तीसरे साल 4 लाख यूनिट से अधिक होने की उम्मीद है। अमेरिका में कम्युलेटिव सेल 7.5 मिलियन यूनिट से ज्यादा है।
होंडा कार्स के लिए देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जमीन कमजोर हो चुकी है। कंपनी का छोटा पोर्टफोलियो अब ग्राहकों को लुभाने में काययाब नहीं हो पा रहा। इसके बाद भी कंपनी ग्राहकों को खींचने के लिए लगातार इसे अपडेट कर रही है। साथ ही, नए इंजन ऑप्शन के साथ पोर्टफोलियो को मजबूत कर रही है। अब कंपनी ने एलान किया है कि नई 2028 CR-V अगले साल एक नए ऑल-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आएगी। इसमें एक बोल्ड नया डिजाइन भी होगा और यह नेक्स्ट जनरेशन का प्लेटफॉर्म पेश करेगा।
अगले साल लॉन्च की लाइम लाइन CR-V की 30वीं एनिवर्सिरी के साथ मेल खा रही है। यह अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV है, जिसकी ईयरली सेल्स लगातार तीसरे साल 4 लाख यूनिट से अधिक होने की उम्मीद है। अमेरिका में कम्युलेटिव सेल 7.5 मिलियन (75 लाख) यूनिट से ज्यादा है। हाइब्रिड सेटअप के साथ कंपनी प्योर पेट्रोल इंजन बंद कर दिया है।
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होंडा CR-V में नया हाइब्रिड सेटअप
यूएस में 2028 CR-V होंडा के दो-मोटर हाइब्रिड सिस्टम के 5वें-जेन वर्जन का उपयोग करेगा। इस नए हाइब्रिड सिस्टम में डिजाइन सहित कई अचीवमेंट हैं जो इंजन को ज्यादा इफिसिएंट बनाती हैं। हाइब्रिड यूनिट की ड्राइविंग इफिसिएंसी में भी सुधार किया गया है। नई जेन के CR-V हाइब्रिड की फ्यूल इफिसिएंसी में 10% से अधिक का सुधार हो सकता है। 2028 CR-V में एक नए डेवलप इलेक्ट्रिक AWD सिस्टम भी होगा, जिसमें ज्यादा बेहतर मोटर कंट्रोल मिलेगा।
अमेरिका में मौजूदा CR-V प्योर पेट्रोल (नॉन-हाइब्रिड) और हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आती है। पेट्रोल संस्करण में 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड DOHC इनलाइन 4 इंजन का उपयोग किया गया है, जो 190 hp और 243 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। यह पावरट्रेन न्यू-जेन CR-V के साथ उपलब्ध नहीं होगा।
e-CVT ट्रांसमिशन सेटअप मिलेगा
होंडा CR-V के मौजूदा दो-मोटर हाइब्रिड सेटअप में 2.0-लीटर इंजन और एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर शामिल है। इसका कम्बाइंड आउटपुट 204 hp है। इस सेटअप को e-CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। होंडा ने अपने नए 5वीं जेन के दो-मोटर हाइब्रिड सिस्टम की डिटेल का खुलासा नहीं किया है, जो 2028 CR-V के साथ शुरू होगा।
अमेरिका में हाइब्रिड कारों की डिमांड
CR-V को सिर्फ हाइब्रिड मॉडल बनाना समझ में आता है, क्योंकि अमेरिका में हाइब्रिड वैरिएंट की काफी डिमांड है। 2020 में अपनी शुरुआत के बाद से होंडा CR-V हाइब्रिड की ईयरली सेल्स लगभग 10 गुना बढ़ गई है। होंडा ने अमेरिकी बाजार में 2024 और 2025 में हाइब्रिड बिक्री ने ऑलटाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड भी बनाए हैं। CR-V हाइब्रिड बिक्री 2026 में भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका में होंडा की कुल कार बिक्री में हाइब्रिड का योगदान लगभग 30% है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें