टेस्टिंग के दौरान दिखी 2027 Bajaj Pulsar RS200, मिल सकते हैं USD फोर्क और 5-इंच TFT डिस्प्ले जैसे बड़े अपडेट
बजाज अपनी Pulsar RS200 को नए अपडेट के साथ वापस लाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में इसके नए स्पाई शॉट्स नजर आए हैं। शेयर किए गए स्पाई शॉट्स में बाइक के कई खास बदलाव दिखाई दिए हैं।
बजाज ऑटो (Bajaj Auto) अपनी पॉप्युलर स्पोर्ट्स बाइक - Pulsar RS200 को नए अपडेट के साथ वापस लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी के मौजूदा पोर्टफोलियो में क्लासिक पल्सर, पल्सर N और पल्सर NS जैसी सीरीज मौजूद हैं, लेकिन RS200 फिलहाल कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्टेड नहीं है। इसके अपडेटेड मॉडल को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। हाल ही में 2027 बजाज पल्सर RS200 के नए स्पाई शॉट्स नजर आए हैं। इन स्पाई शॉट्स को ad_ridesindia ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। शेयर किए गए स्पाई शॉट्स में बाइक के कई खास बदलाव दिखाई दिए हैं।
पल्सर RS200 में मिलेंगे USD फोर्क और TFT डिस्प्ले
नई स्पाई तस्वीरों के मुताबिक अपडेटेड बजाज पल्सर RS200 में सबसे बड़ा बदलाव USD टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बाइक में 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है। यह डिस्प्ले गूगल मैप्स मिररिंग, म्यूजिक कंट्रोल, लैप टाइमर और डॉक्यूमेंट स्टोरेज जैसे फीचर्स को सपोर्ट कर सकता है। नए TFT डिस्प्ले को ऑपरेट करने के लिए बाइक में अपडेटेड स्विचगियर भी दिया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पास USB पोर्ट भी नजर आया है, जो Type-C हो सकता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Bajaj Pulsar RS200
₹ 1.71 लाख
Hero Karizma XMR 250
₹ 2 लाख से शुरू
Bajaj Pulsar NS200
₹ 1.49 - 1.6 लाख
TVS Apache RTR 200 4V
₹ 1.42 - 1.5 लाख
Yamaha R15S
₹ 1.54 लाख
हार्डवेयर के अलावा बाइक में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी, राइड मोड्स, ABS मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। इसमें बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर मिलने की भी संभावना है, जिसे कंपनी अपने कुछ नए पल्सर मॉडल में Sports Shifter नाम से ला चुकी है।
नया कलर और ज्यादा फीचर्स मिलने की उम्मीद
टेस्टिंग के दौरान अपडेटेड पल्सर RS200 ब्लैक और रेड कलर कॉम्बिनेशन में नजर आई है। यह कलर प्रोडक्शन मॉडल में भी दिया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी नए मॉडल के साथ कुछ और कलर ऑप्शन भी ला सकती है। बाइक में एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर जैसे फीचर्स मिलने की भी उम्मीद है। फिलहाल इसके डिजाइन में बड़े बदलाव नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कंपनी मौजूदा RS200 के फुल-फेयर्ड स्पोर्टी लुक को बरकरार रख सकती है।
मौजूदा इंजन में मिल सकता है परफॉर्मेंस अपडेट
नई पल्सर RS200 में मौजूदा NS200 वाला इंजन दिया जा सकता है। हालांकि, इसमें थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस मिलने की संभावना है। अपडेटेड पल्सर NS200 UG में 199.5cc लिक्विड-कूल्ड, DOHC, 4-वाल्व इंजन मिलता है, जो 25 PS की पावर और 18.74 Nm का टॉर्क देता है। इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। भारतीय बाजार में पल्सर RS200 का मुकाबला KTM RC 200 और Yamaha R15 जैसी स्पोर्ट्स बाइक्स से होगा। इसके अलावा यामाहा की आने वाली बड़ी R2 भी इस सेगमेंट में एक कॉम्पिटिटर हो सकती है। हालांकि, बजाज ने अभी अपडेटेड RS200 की लॉन्च डेट, कीमत और फाइनल फीचर्स की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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