बजाज पल्सर फैन्स के लिए गुड न्यूज है। कंपनी जल्द ही पल्सर NS125 के अपडेटेड मॉडल को मार्केट ला सकती है। इसे हाल में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। आइए जानते हैं कि कंपनी इसमें क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 1,600 /माह से शुरू

Bajaj Pulsar 150

बजाज ऑटो अपनी 125cc पल्सर लाइनअप को अपडेट करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की 125cc पल्सर फैमिली लंबे समय से सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक सीरीज में शामिल रही है। इसमें पल्सर क्लासिक 125 और पल्सर NS125 शामिल हैं। अब बजाज पल्सर NS125 के अपडेटेड मॉडल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिसमें नया TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की बात कन्फर्म हुई है। इसके स्पाई फोटो को motomaniac_2161 और रशलेन ने शेयर किया है। यह अपडेटेड बाइक कई और नए फीचर्स के साथ जल्द बाजार में धमाकेदार एंट्री कर सकती है।

TFT डिस्प्ले के साथ आएगी नई पल्सर NS125 पिछले एक महीने से अपडेटेड पल्सर NS125 को डीलरशिप पर कई बार देखा गया है। अब पहली बार इसके TFT डिस्प्ले वाले वेरिएंट को सड़क पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। इससे पहले बाइक के LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाले वर्जन सामने आए थे। इनमें एक वेरिएंट में हैलोजन इंडिकेटर्स और दूसरे में LED इंडिकेटर्स के साथ हैजर्ड लाइट स्विच देखने को मिला था। ऐसे में उम्मीद है कि LCD डिस्प्ले वाले मॉडल बेस और मिड वेरिएंट होंगे। जबकि, TFT डिस्प्ले वाला मॉडल लाइनअप का टॉप वेरिएंट हो सकता है।

नए TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑपरेट करने के लिए अपडेटेड स्विचगियर भी दिया जाएगा। इसमें Google Maps मिररिंग, म्यूजिक कंट्रोल, डॉक्यूमेंट स्टोरेज और लैप टाइमर जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, अगर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी देती है, तो बाइक में राइडिंग मोड्स भी शामिल किए जा सकते हैं। अपडेट में हैजर्ड लाइट स्विच और पैनिक ब्रेक अलर्ट जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। वहीं, राइडर की सुविधा के लिए एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर दिए जाने की संभावना है।

इंजन और हार्डवेयर में भी हो सकते हैं बदलाव स्पाई शॉट्स के मुताबिक अपडेटेड पल्सर NS125 के ज्यादातर हार्डवेयर में बदलाव नहीं किए गए हैं। इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक मिलते रहेंगे। इसके अलावा, रियर मोनोशॉक, फ्रंट टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पेरिमीटर फ्रेम भी मौजूदा मॉडल से लिए जा सकते हैं। हालांकि, कंपनी इंजन में मामूली बदलाव कर सकती है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। फिलहाल पल्सर NS125 में 124cc का 4-वॉल्व इंजन मिलता है, जो 12PS की पावर और 11Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।