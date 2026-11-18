बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डोमिनार फैमिली को देखेंगे, तो पाएंगे कि बजाज ने डोमिनार 400 को TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ लिस्ट किया है। यह कोई आम TFT स्क्रीन नहीं है, बल्कि वही नई 5-इंच की TFT स्क्रीन है।

बजाज ऑटो अपने पोर्टफोलियो को लगातार अपडेट करती रहती है। जून 2026 में कंपनी ने नए और रिवाइज्ड GST 2.0 टैक्स स्ट्रक्चर के अनुरूप होने के लिए डोमिनार 400 को एक नए 350cc इंजन के साथ अपडेट किया था। उस समय छोटे इंजन और थोड़ी बदली हुई कीमतों के अलावा मोटरसाइकिल में कोई और बदलाव नहीं किया गया था। डोमिनार 400 की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 2.09 लाख रुपए है। अब कंपनी ने एक अपग्रेड पैकेज तैयार किया है और इसे अपनी लगभग सभी पल्सर बाइक्स में शामिल कर रही है। यहां तक कि क्लासिक पल्सर 125 में भी इस अपग्रेड पैकेज के कुछ फीचर्स दिए गए हैं। अब कंपनी ये फीचर्स पल्सर फैमिली से निकलकर डोमिनार फैमिली में भी देगी।

स्क्रीन बंद होने पर भी मिररिंग सपोर्ट

अगर आप बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डोमिनार फैमिली को देखेंगे, तो पाएंगे कि बजाज ने डोमिनार 400 को TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ लिस्ट किया है। यह कोई आम TFT स्क्रीन नहीं है, बल्कि वही नई 5-इंच की TFT स्क्रीन है, जो आजकल पल्सर फैमिली में दी जा रही है। यह 5-इंच का TFT क्लस्टर इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन में से एक है, क्योंकि यह एंड्रॉइड फोन की स्क्रीन बंद होने पर भी गूगल मैप्स मिररिंग को सपोर्ट करता है। इसमें डॉक्यूमेंट स्टोरेज, लैप टाइमर, म्यूजिक कंट्रोल, नोटिफिकेशन और अन्य फीचर्स भी मिलते हैं। यह स्क्रीन काफी ब्राइट है और इसमें डे-नाइट थीम के साथ-साथ ऑटो ब्राइटनेस एडजस्टमेंट की सुविधा भी है।

कंपनी ने TPMS भी शामिल किया

कंपनी ने डोमिनार 400 की स्पेक शीट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) को भी शामिल किया है। यह फीचर पाने वाली बजाज की पहली मोटरसाइकिल है। डोमिनार 400 अब सीधे क्लस्टर पर ही टायर का प्रेशर बता सकेगी। इस क्लस्टर की मदद से राइडर्स अलग-अलग राइड मोड्स के बीच स्विच कर सकेंगे और ट्रैक्शन कंट्रोल और रियर ABS को ऑन या ऑफ भी कर सकेंगे। इसमें मौजूदा मॉडल की तरह ही 4-वे D-पैड स्विचगियर दिया जा सकता है, और राइट तरफ के स्विचगियर में इंटीग्रेटेड स्टार्टर के साथ-साथ हैजर्ड लाइट स्विच भी मौजूद है। टूरिंग एक्सेसरीज भी इसमें स्टैंडर्ड तौर पर दी गई हैं। इनमें एक लंबा विंडशील्ड, पीछे की तरफ लगेज रैक, नकल गार्ड और अन्य चीजें शामिल हैं।

बजाज अब डोमिनार 400 में पल्सर की तुलना में ज्यादा फीचर्स दे रही है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि इसमें क्रूज कंट्रोल भी शामिल किया जा सकता है। इस बाइक में पहले से ही राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी दी गई है। बजाज ने ट्रायम्फ बाइक्स के साथ मिलकर क्रूज कंट्रोल भी डेवलप किया है। इसके अलावा, अगर इसमें NS400Z की तरह बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी जोड़ दिया जाए, तो यह एक बढ़िया फीचर होगा।