इस कंपनी ने अपने स्कूटर में लगा दिया एयरबैग, गिरने या एक्सीडेंट पर इस तरह करेगा आपकी सेफ्टी

Mar 17, 2026 11:46 am IST

यह एयरबैग सिस्टम राइडर को सामने से होने वाली टक्करों से बचाने के लिए बनाया गया है। इसे यामाहा ट्राइसिटी 300 के सामने वाले हिस्से (एप्रन) के अंदर लगाया गया है। इससे टक्कर होने पर यह राइडर के ठीक सामने खुल जाता है। ऑटोलिव का कहना है कि इस सिस्टम को डेली के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

यामाहा मोटर टू-व्हीलर इंडस्ट्री के लिए नए इनोवेशन पर काम कर रही है। दरअसल, ऑटोमोटिव सुरक्षा सिस्टम बनाने वाली कंपनी ऑटोलिव (Autoliv) ने यामाहा मोटर (Yamaha Motor) के साथ मिलकर ट्राइसिटी 300 (Tricity 300) स्कूटर के लिए एक एयरबैग सिस्टम बनाया है। ऑटोलिव ने पहले भी पियाजियो ग्रुप (Piaggio Group) के साथ MP3 स्कूटर के लिए ऐसी ही टेक्नोलॉजी पर काम किया था। हालांकि, वह सिस्टम अभी तक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में नहीं आया है।

यह एयरबैग सिस्टम राइडर को सामने से होने वाली टक्करों से बचाने के लिए बनाया गया है। इसे यामाहा ट्राइसिटी 300 के सामने वाले हिस्से (एप्रन) के अंदर लगाया गया है। इससे टक्कर होने पर यह राइडर के ठीक सामने खुल जाता है। ऑटोलिव का कहना है कि इस सिस्टम को डेली के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसे गाड़ी का बैलेंस, सामान रखने की जगह और राइडिंग के पूरे एक्सपीरियंस को बनाए रखने के हिसाब से डिजाइन किया गया है।

कंपनी ने यह भी बताया है कि इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग लागू डेवलपमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से की गई है, जिसमें एडवांस्ड सिमुलेशन और पूरी तरह से क्रैश टेस्टिंग शामिल है। ऑटोलिव के प्रेसिडेंट और CEO मिकेल ब्रैट ने कहा, "यह सहयोग हमारे मुख्य कारोबार से हटकर एक अहम डेवलपमेंट है। यह हमारी फ्यूचर की ग्रोथ में योगदान देता है, और हमारे लंबे समय के रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। यह मोटरसाइकिल चलाने वालों की सुरक्षा में भी एक बड़ी तरक्की है। जिन्हें आम तौर पर हल्की गाड़ियों में बैठे लोगों के मुकाबले बहुत कम सुरक्षा मिलती है।"

मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए एयरबैग सिस्टम प्रीमियम राइडिंग जैकेट या एयरबैग वेस्ट के रूप में मिलते हैं। ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जहां इस टेक्नोलॉजी को सीधे गाड़ी में ही लगाया गया हो। ऐसे कुछ ही प्रोडक्शन मॉडल में से एक होंडा विंग टूर (Gold Wing Tour) है। यामाहा ट्राइसिटी 300 एयरबैग पहले से ही ब्रांड की यूरोपीय वेबसाइट पर लिस्टेड है। हालांकि, इसकी कीमतें अभी तक बताई नहीं गई हैं, लेकिन यह इस सुरक्षा टेक्नोलॉजी को मास मार्केट वाले मॉडलों में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।