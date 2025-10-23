Hindustan Hindi News
2026 Yamaha Nmax 155 Unveiled with Ride Modes
दो राइड मोड के साथ अपडेट हुआ ये स्कूटर, कंपनी ने कलर्स भी जोड़े; 11 नवंबर को होगी इसकी एंट्री!

दो राइड मोड के साथ अपडेट हुआ ये स्कूटर, कंपनी ने कलर्स भी जोड़े; 11 नवंबर को होगी इसकी एंट्री!

संक्षेप: यामाहा ने यूरोपीय बाजारों के लिए एनमैक्स 155 (Nmax) मैक्सी-स्कूटर का 2026 वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसमें कलर्स के अपडेट तो किए ही हैं। साथ ही, कुछ ऐसे फीचर को भी जोड़ा है जो इस स्कूटर राइडिंग को और भी मजेदार बना देगा।

Thu, 23 Oct 2025 01:11 PM Narendra Jijhontiya
यामाहा ने यूरोपीय बाजारों के लिए एनमैक्स 155 (Nmax) मैक्सी-स्कूटर का 2026 वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसमें कलर्स के अपडेट तो किए ही हैं। साथ ही, कुछ ऐसे फीचर को भी जोड़ा है जो इस स्कूटर राइडिंग को और भी मजेदार बना देगा। दरअसल, जापानी ब्रांड ने Nmax में यामाहा इलेक्ट्रिक कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (YECVT) नामक एक नया ट्रांसमिशन सिस्टम जोड़ा है। चलिए इस YECVT का खासियत को जानते हैं।

यह दो राइड मोड - स्पोर्ट और टाउन को सक्षम बनाता है, जिसमें स्पोर्ट मोड हर गियर को ज्यादा देर तक दबाकर तेज एक्सीलरेशन देता है और इंजन को हर गियर पर तेज रेव करने की अनुमति देता है। वहीं, टाउन मोड छोटी-छोटी शिफ्टिंग और आरामदायक राइडिंग के लिए है। इसमें एक 'शिफ्ट' बटन भी है, जिसका इस्तेमाल तेज एक्सीलरेशन के लिए गियर को अपने आप कम करने के लिए किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे आप मोटरसाइकिल पर करते हैं। थ्रॉटल को तेजी से घुमाकर भी यही किया जा सकता है।

Nmax 155, Aerox 155 वाले ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, लेकिन Nmax 155 फीचर्स के मामले में ज्यादा एडवांस्ड है। इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप में गार्मिन नेविगेशन सिस्टम वाली 4.2 इंच की TFT स्क्रीन, SMS अलर्ट प्राप्त करने, कॉल का जवाब देने/रिजेक्ट करने और म्यूजिक कंट्रोल करने की सुविधा शामिल है। इस स्क्रीन के साथ एक छोटा LCD भी है जो स्पीड और फ्यूल लेवल जैसी जरूरी जानकारी दिखाता है।

इंजन की बात करें तो Nmax में 155cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 14.8bhp का पावर और 14Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। दूसरी तरफ, यामाहा 11 नवंबर को भारत में एक बड़े लॉन्च इवेंट की मेजबानी करने वाली है, जिसमें मोस्ट अवेटेड XSR 155 का भारतीय बाजार में डेब्यू होने की संभावना है। साथ ही, यामाहा Nmax 155 को भी लॉन्च करके ग्राहकों को सरप्राइज भी दे सकती है।

