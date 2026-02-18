Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

मार्केट में तहलका मचाने आया ये धाकड़ स्कूटर, नेविगेशन, ब्लूटूथ, डुअल चैनल ABS जैसे गजब फीचर्स से लैस; जानिए खासियत

Feb 18, 2026 12:42 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

यूरोप में यामाहा एनमैक्स 155 टेक मैक्स (Yamaha NMAX 155 Tech MAX) अनवील हो गया है। ये स्कूटर जल्द ही भारत में भी लॉन्च होगा। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

मार्केट में तहलका मचाने आया ये धाकड़ स्कूटर, नेविगेशन, ब्लूटूथ, डुअल चैनल ABS जैसे गजब फीचर्स से लैस; जानिए खासियत

प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट तेजी से बदल रहा है। अब स्कूटर सिर्फ आरामदायक कम्यूट के लिए नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी जाने जा रहे हैं। इसी दिशा में यामाहा (Yamaha) ने 2026 का नया NMAX 155 टेक मैक्स यूरो मार्केट में पेश किया है। खास बात यह है कि यह स्कूटर भारत में भी मार्च 2026 तक लॉन्च हो सकता है, जिसकी अनुमानित कीमत ₹1.60 लाख से ₹1.70 लाख के बीच बताई जा रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okinawa iPraise+
Okinawa iPraise+
₹ 1.23 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:₹10.99 लाख में आई मारुति ई-विटारा, मात्र ₹3.99 आएगा 1 किमी. चलने का खर्च

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Yamaha NMax 155

Yamaha NMax 155

₹ 1.3 - 1.37 लाख

मुझे सूचित करें
Yamaha Aerox 155

Yamaha Aerox 155

₹ 1.38 - 1.53 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Xoom 160

Hero Xoom 160

₹ 1.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Aprilia SXR 160

Aprilia SXR 160

₹ 1.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VLF Mobster 135

VLF Mobster 135

₹ 1.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Vespa VXL 125

Vespa VXL 125

₹ 1.31 - 1.33 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

सबसे बड़ा अपडेट – YECVT टेक्नोलॉजी

इस वर्जन की सबसे खास चीज YECVT (Yamaha Electric Continuously Variable Transmission) है। सामान्य CVT से अलग, YECVT में राइडर को अलग-अलग मोड्स मिलते हैं।

इसमें स्पोर्ट मोड (Sport Mode) मिलता है, जिसमें तेज एक्सीलरेशन और ज्यादा रेस्पॉन्स मिलता है। इसके अलावा टाउन मोड (Town Mode) में स्मूद और आरामदायक राइडिंग मिलती है। इसमें डाउनशिफ्ट (Downshift) फंक्शन मिलता है, जो जरूरत पड़ने पर ज्यादा पावर और बेहतर इंजन ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है। इससे शहर की ट्रैफिक या फ्लाईओवर पर राइडिंग ज्यादा कंट्रोल्ड और मजेदार हो जाती है।

ये भी पढ़ें:नई मारुति ब्रेजा ने चौंकाया, टेस्टिंग के दौरान दिखा 6-स्पीड मैनुअल और नया इंजन

इंजन और परफॉर्मेंस

NMAX 155 टेक मैक्स में वही 155cc इंजन है, जो यामाहा ऐरोक्स 155 (Yamaha Aerox 155) प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। यह इंजन बेहतर मिड-रेंज पावर जेनरेट करता है। इसके ट्रैफिक में तेज रेस्पॉन्स मिलता है। ये लंबी राइड के लिए भी आरामदायक है। अगर YECVT भारत में आता है, तो यह प्रीमियम स्कूटर को लगभग मोटरसाइकिल जैसा अनुभव दे सकता है।

टेक्नोलॉजी और फीचर्स

यामाहा (Yamaha) ने इसे काफी प्रीमियम बनाने की कोशिश की है। इसमें 4.2-इंच TFT डिस्प्ले, गार्मिन (Garmin) नेविगेशन सपोर्ट, ब्लूटूथ (Bluetooth) कनेक्टिविटी, LED लाइटिंग, प्रीमियम सीट फिनिश, संभावित डुअल-चैनल ABS (भारतीय वर्जन में) जैसे फीचर्स मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:₹10.99 लाख में आई मारुति ई-विटारा, मात्र ₹3.99 आएगा 1 किमी. चलने का खर्च

क्या भारत के लिए सही रहेगा?

भारत में अब कई ग्राहक 110–125cc स्कूटर से अपग्रेड करना चाहते हैं। ऐसे में NMAX 155 Tech MAX उनके लिए एक शानदार विकल्प बन सकता है। अगर यामाहा (Yamaha) YECVT टेक्नोलॉजी, पूरा सेफ्टी पैकेज और संतुलित कीमत के साथ इसे लॉन्च करती है, तो यह प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट में नई पहचान बना सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;