मार्केट में तहलका मचाने आया ये धाकड़ स्कूटर, नेविगेशन, ब्लूटूथ, डुअल चैनल ABS जैसे गजब फीचर्स से लैस; जानिए खासियत
यूरोप में यामाहा एनमैक्स 155 टेक मैक्स (Yamaha NMAX 155 Tech MAX) अनवील हो गया है। ये स्कूटर जल्द ही भारत में भी लॉन्च होगा। आइए इसकी खासियत जानते हैं।
प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट तेजी से बदल रहा है। अब स्कूटर सिर्फ आरामदायक कम्यूट के लिए नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी जाने जा रहे हैं। इसी दिशा में यामाहा (Yamaha) ने 2026 का नया NMAX 155 टेक मैक्स यूरो मार्केट में पेश किया है। खास बात यह है कि यह स्कूटर भारत में भी मार्च 2026 तक लॉन्च हो सकता है, जिसकी अनुमानित कीमत ₹1.60 लाख से ₹1.70 लाख के बीच बताई जा रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
सबसे बड़ा अपडेट – YECVT टेक्नोलॉजी
इस वर्जन की सबसे खास चीज YECVT (Yamaha Electric Continuously Variable Transmission) है। सामान्य CVT से अलग, YECVT में राइडर को अलग-अलग मोड्स मिलते हैं।
इसमें स्पोर्ट मोड (Sport Mode) मिलता है, जिसमें तेज एक्सीलरेशन और ज्यादा रेस्पॉन्स मिलता है। इसके अलावा टाउन मोड (Town Mode) में स्मूद और आरामदायक राइडिंग मिलती है। इसमें डाउनशिफ्ट (Downshift) फंक्शन मिलता है, जो जरूरत पड़ने पर ज्यादा पावर और बेहतर इंजन ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है। इससे शहर की ट्रैफिक या फ्लाईओवर पर राइडिंग ज्यादा कंट्रोल्ड और मजेदार हो जाती है।
इंजन और परफॉर्मेंस
NMAX 155 टेक मैक्स में वही 155cc इंजन है, जो यामाहा ऐरोक्स 155 (Yamaha Aerox 155) प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। यह इंजन बेहतर मिड-रेंज पावर जेनरेट करता है। इसके ट्रैफिक में तेज रेस्पॉन्स मिलता है। ये लंबी राइड के लिए भी आरामदायक है। अगर YECVT भारत में आता है, तो यह प्रीमियम स्कूटर को लगभग मोटरसाइकिल जैसा अनुभव दे सकता है।
टेक्नोलॉजी और फीचर्स
यामाहा (Yamaha) ने इसे काफी प्रीमियम बनाने की कोशिश की है। इसमें 4.2-इंच TFT डिस्प्ले, गार्मिन (Garmin) नेविगेशन सपोर्ट, ब्लूटूथ (Bluetooth) कनेक्टिविटी, LED लाइटिंग, प्रीमियम सीट फिनिश, संभावित डुअल-चैनल ABS (भारतीय वर्जन में) जैसे फीचर्स मिलते हैं।
क्या भारत के लिए सही रहेगा?
भारत में अब कई ग्राहक 110–125cc स्कूटर से अपग्रेड करना चाहते हैं। ऐसे में NMAX 155 Tech MAX उनके लिए एक शानदार विकल्प बन सकता है। अगर यामाहा (Yamaha) YECVT टेक्नोलॉजी, पूरा सेफ्टी पैकेज और संतुलित कीमत के साथ इसे लॉन्च करती है, तो यह प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट में नई पहचान बना सकता है।
