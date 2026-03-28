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भारत में जमकर बिकी और फिर बोरिया-बिस्तर समेटा, अब EV बनकर फिर होगी वापसी! रेंज 451Km

Mar 28, 2026 01:58 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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फॉक्सवैगन की पोलो (Polo) हैचबैक का चार्म आज भी लोगों में है। भले ही ये कार भारतीय बाजार से अपना बोरिया-बिस्तर समेट चुकी है, लेकिन जल्द ही एक बार फिर इसकी एंट्री होने वाली है। दरअसल, कंपनी पोलो को एक ऑल इलेक्ट्रिक मॉडल के तौर पर वापस ला रहा है, जिसकी शुरुआत यूरोपीय बाजार से होगी।

भारत में जमकर बिकी और फिर बोरिया-बिस्तर समेटा, अब EV बनकर फिर होगी वापसी! रेंज 451Km
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फॉक्सवैगन की पोलो (Polo) हैचबैक का चार्म आज भी लोगों में है। भले ही ये कार भारतीय बाजार से अपना बोरिया-बिस्तर समेट चुकी है, लेकिन जल्द ही एक बार फिर इसकी एंट्री होने वाली है। दरअसल, कंपनी पोलो को एक ऑल इलेक्ट्रिक मॉडल के तौर पर वापस ला रहा है, जिसकी शुरुआत यूरोपीय बाजार से होगी। इसके इस साल के आखिर में शायद मई में लॉन्च होने की उम्मीद है। इससे पहले, फॉक्सवैगन ID पोलो EV के प्रोडक्शन वर्जन की कुछ नई तस्वीरें रेडिट (Reddit) पर पोस्ट की गई हैं।

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जहां तक इसके कोर सिल्हूट की बात है, पोलो EV अपने बंद हो चुके ICE मॉडल जैसा ही दिखता है। पॉपुलर पोलो का पुराना, सिंपल-सा लुक ज्यादातर हिस्सों में बरकरार रखा गया है। यह तरीका फॉक्सवैगन पोलो की इलेक्ट्रिक यात्रा शुरू होने के साथ ही, इसके दीवानों के साथ गहरा जुड़ाव बनाए रखने में मदद करेगा। उम्मीद इस बात की है कि भारतीय बाजार में भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। दरअसल, पहले भी इसके लॉन्च होने की खबरें आ चुकी हैं।

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फॉक्सवैगन पोलो इलेक्ट्रिक का एक्सटीरियर

कंपनी ने यह पक्का किया है कि पोलो EV के ज्यादातर फीचर्स, ID. 2all कॉन्सेप्ट में देखे गए फीचर्स जैसे ही हों। इसकी मुख्य खासियतों में ऊपर लगे LED DRLs वाले रैपअराउंड हेडलैंप, एक बंद ग्रिल और बंपर के लिए स्लेटेड डिजाइन शामिल हैं। साइड प्रोफाइल में गोल व्हील आर्च, पारंपरिक सामने वाले दरवाजे के हैंडल, C-पिलर पर लगे पीछे वाले दरवाजे के हैंडल, ब्लैक कलर के B-पिलर और थोड़ी ढलान वाली छत की लाइन है।

पोलो EV का चार्जिंग पोर्ट दाईं तरफ, ठीक सामने वाले फेंडर के ऊपर लगा है। एलॉय व्हील्स का डिजाइन काफी हद तक वैसा ही है जैसा कॉन्सेप्ट में देखा गया था। हालांकि, व्हील के ऑप्शन वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। ORVMs अब ज्यादा व्यावहारिक और प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं, जबकि कॉन्सेप्ट में बहुत छोटे यूनिट्स देखे गए थे।

इलेक्ट्रिक बनकर लौट रही ये कार

पोलो की नए फोटोज में ID पोलो GTI वैरिएंट भी नजर आता है, जिसका लुक ज्यादा शानदार है। फॉक्सवैगन का लोगो रोशनी से जगमगाता हुआ दिखता है और ऊपर लगे DRLs के अलावा, इसमें वर्टिकली रूप से लगे LED DRLs भी हैं। बंपर में रेड कलर के एक्सेंट के साथ मधुमक्खी के छत्ते जैसा डिजाइन है, जो इसे एक यूथ के हिसाब से तैयार करता है। दाईं तरफ लगा खास GTI बैज भी देखा जा सकता है।

इस बात की पूरी संभावना है कि पोलो EV GTI में खास और ज्यादा स्पोर्टी एलॉय व्हील्स होंगे। यह फॉक्सवैगन का पहला इलेक्ट्रिक GTI मॉडल होगा। डाइमेंशन के हिसाब से पोलो EV 4,053 mm लंबा, 1,816 mm चौड़ा और 1,530 mm ऊंचा है। इसका व्हीलबेस 2,600 mm है। भारत में बिकने वाला ICE वर्जन 4 मीटर से छोटी हैचबैक के तौर पर पेश किया गया था।

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फॉक्सवैगन पोलो इलेक्ट्रिक का इंटीरियर

ID पोलो EV के साथ, फॉक्सवैगन ने प्रैक्टिकैलिटी और आसानी से इस्तेमाल होने पर खास ध्यान दिया है। इसमें कई फिजिकल बटन हैं। साथ ही, एक पूरा डिजिटल सेटअप भी है। कॉकपिट थोड़ा भरा-भरा सा लगता है, जो शायद जान-बूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि ड्राइविंग का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा शानदार हो सके। इसकी मुख्य खासियतों में एक बड़ी 13-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले शामिल है।

इलेक्ट्रिक बनकर लौट रही ये कार

यूजर्स के पास डिस्प्ले की थीम को अपनी पसंद के हिसाब से बदलने का ऑप्शन भी है, ताकि उन्हें ज्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिल सके। इसमें एक 'रेट्रो मोड' का ऑप्शन भी है, जो Golf Mk1 से इंस्पायर्ड है। इसमें टचस्क्रीन के लिए टेप डेक जैसा UI और ड्राइवर के डिस्प्ले पर एनालॉग-स्टाइल के डायल दिए गए हैं। वॉल्यूम कंट्रोल करने और रेडियो स्टेशन बदलने के लिए इसमें रोटरी डायल भी मौजूद हैं। स्टीयरिंग व्हील पर मीडिया और ड्राइवर असिस्टेंस से जुड़े फंक्शन को एक्सेस करने के लिए कई बटन दिए गए हैं।

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फॉक्सवैगन पोलो इलेक्ट्रिक की रेंज
पोलो इलेक्ट्रिक, फॉक्सवैगन का पहला ऐसा मॉडल होगा जो MEB+ (MEB Entry) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा। फॉक्सवैगन, ID Polo EV को 38 kWh और 56 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश करेगा। बड़े बैटरी पैक वाले वैरिएंट की रेंज 451Km तक होगी। सभी वैरिएंट FWD (फ्रंट-व्हील ड्राइव) कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होंगे। इसमें 125 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी। पोलो EV का GTI वेरिएंट 226 hp की अधिकतम पावर जनरेट करेगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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