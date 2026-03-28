भारत में जमकर बिकी और फिर बोरिया-बिस्तर समेटा, अब EV बनकर फिर होगी वापसी! रेंज 451Km

फॉक्सवैगन की पोलो (Polo) हैचबैक का चार्म आज भी लोगों में है। भले ही ये कार भारतीय बाजार से अपना बोरिया-बिस्तर समेट चुकी है, लेकिन जल्द ही एक बार फिर इसकी एंट्री होने वाली है। दरअसल, कंपनी पोलो को एक ऑल इलेक्ट्रिक मॉडल के तौर पर वापस ला रहा है, जिसकी शुरुआत यूरोपीय बाजार से होगी।

फॉक्सवैगन की पोलो (Polo) हैचबैक का चार्म आज भी लोगों में है। भले ही ये कार भारतीय बाजार से अपना बोरिया-बिस्तर समेट चुकी है, लेकिन जल्द ही एक बार फिर इसकी एंट्री होने वाली है। दरअसल, कंपनी पोलो को एक ऑल इलेक्ट्रिक मॉडल के तौर पर वापस ला रहा है, जिसकी शुरुआत यूरोपीय बाजार से होगी। इसके इस साल के आखिर में शायद मई में लॉन्च होने की उम्मीद है। इससे पहले, फॉक्सवैगन ID पोलो EV के प्रोडक्शन वर्जन की कुछ नई तस्वीरें रेडिट (Reddit) पर पोस्ट की गई हैं।

जहां तक इसके कोर सिल्हूट की बात है, पोलो EV अपने बंद हो चुके ICE मॉडल जैसा ही दिखता है। पॉपुलर पोलो का पुराना, सिंपल-सा लुक ज्यादातर हिस्सों में बरकरार रखा गया है। यह तरीका फॉक्सवैगन पोलो की इलेक्ट्रिक यात्रा शुरू होने के साथ ही, इसके दीवानों के साथ गहरा जुड़ाव बनाए रखने में मदद करेगा। उम्मीद इस बात की है कि भारतीय बाजार में भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। दरअसल, पहले भी इसके लॉन्च होने की खबरें आ चुकी हैं।

फॉक्सवैगन पोलो इलेक्ट्रिक का एक्सटीरियर कंपनी ने यह पक्का किया है कि पोलो EV के ज्यादातर फीचर्स, ID. 2all कॉन्सेप्ट में देखे गए फीचर्स जैसे ही हों। इसकी मुख्य खासियतों में ऊपर लगे LED DRLs वाले रैपअराउंड हेडलैंप, एक बंद ग्रिल और बंपर के लिए स्लेटेड डिजाइन शामिल हैं। साइड प्रोफाइल में गोल व्हील आर्च, पारंपरिक सामने वाले दरवाजे के हैंडल, C-पिलर पर लगे पीछे वाले दरवाजे के हैंडल, ब्लैक कलर के B-पिलर और थोड़ी ढलान वाली छत की लाइन है।

पोलो EV का चार्जिंग पोर्ट दाईं तरफ, ठीक सामने वाले फेंडर के ऊपर लगा है। एलॉय व्हील्स का डिजाइन काफी हद तक वैसा ही है जैसा कॉन्सेप्ट में देखा गया था। हालांकि, व्हील के ऑप्शन वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। ORVMs अब ज्यादा व्यावहारिक और प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं, जबकि कॉन्सेप्ट में बहुत छोटे यूनिट्स देखे गए थे।

पोलो की नए फोटोज में ID पोलो GTI वैरिएंट भी नजर आता है, जिसका लुक ज्यादा शानदार है। फॉक्सवैगन का लोगो रोशनी से जगमगाता हुआ दिखता है और ऊपर लगे DRLs के अलावा, इसमें वर्टिकली रूप से लगे LED DRLs भी हैं। बंपर में रेड कलर के एक्सेंट के साथ मधुमक्खी के छत्ते जैसा डिजाइन है, जो इसे एक यूथ के हिसाब से तैयार करता है। दाईं तरफ लगा खास GTI बैज भी देखा जा सकता है।

इस बात की पूरी संभावना है कि पोलो EV GTI में खास और ज्यादा स्पोर्टी एलॉय व्हील्स होंगे। यह फॉक्सवैगन का पहला इलेक्ट्रिक GTI मॉडल होगा। डाइमेंशन के हिसाब से पोलो EV 4,053 mm लंबा, 1,816 mm चौड़ा और 1,530 mm ऊंचा है। इसका व्हीलबेस 2,600 mm है। भारत में बिकने वाला ICE वर्जन 4 मीटर से छोटी हैचबैक के तौर पर पेश किया गया था।

फॉक्सवैगन पोलो इलेक्ट्रिक का इंटीरियर ID पोलो EV के साथ, फॉक्सवैगन ने प्रैक्टिकैलिटी और आसानी से इस्तेमाल होने पर खास ध्यान दिया है। इसमें कई फिजिकल बटन हैं। साथ ही, एक पूरा डिजिटल सेटअप भी है। कॉकपिट थोड़ा भरा-भरा सा लगता है, जो शायद जान-बूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि ड्राइविंग का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा शानदार हो सके। इसकी मुख्य खासियतों में एक बड़ी 13-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले शामिल है।

यूजर्स के पास डिस्प्ले की थीम को अपनी पसंद के हिसाब से बदलने का ऑप्शन भी है, ताकि उन्हें ज्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिल सके। इसमें एक 'रेट्रो मोड' का ऑप्शन भी है, जो Golf Mk1 से इंस्पायर्ड है। इसमें टचस्क्रीन के लिए टेप डेक जैसा UI और ड्राइवर के डिस्प्ले पर एनालॉग-स्टाइल के डायल दिए गए हैं। वॉल्यूम कंट्रोल करने और रेडियो स्टेशन बदलने के लिए इसमें रोटरी डायल भी मौजूद हैं। स्टीयरिंग व्हील पर मीडिया और ड्राइवर असिस्टेंस से जुड़े फंक्शन को एक्सेस करने के लिए कई बटन दिए गए हैं।