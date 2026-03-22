नए मॉडर्न डिजाइन के साथ आए Vespa के ये दो स्कूटर, कंपनी ने दिए कई जबर्दस्त फीचर
Piaggio ने 2026 वेस्पा प्रिमावेरा और स्प्रिंट एस स्कूटर को अनवील किया है। ये स्कूटर ब्रेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजाइन अपडेट्स के साथ आते हैं। ये अपने क्लासिक अर्बन अपील को बरकरार रखते हुए डेली राइडर्स के लिए पहले से और प्रैक्टिकल हो गए हैं।
Piaggio ने 2026 वेस्पा प्रिमावेरा (Vespa Primavera) और स्प्रिंट एस (Sprint S) स्कूटर को अनवील किया है। ये स्कूटर ब्रेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजाइन अपडेट्स के साथ आते हैं। ये छोटे फ्रेम वाले मॉडल अपने क्लासिक अर्बन अपील को बरकरार रखते हुए डेली राइडर्स के लिए पहले से और बेहतर और प्रैक्टिकल हो गए हैं। ये बदलाव स्पेशली सेफ्टी और सुविधा पर फोकस्ड हैं। स्कूटर्स के कोर पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आइए जानते हैं डीटेल।
रियर में 220 मिमी स्टील डिस्क ब्रेक
125 सीसी और 150 सीसी वेरिएंट में एक बड़ा अपग्रेड यह है कि पिछले ड्रम ब्रेक को ट्विन-पिस्टन कैलिपर से लैस 220 मिमी स्टील डिस्क ब्रेक से रिप्लेस कर दिया गया है। यह मौजूदा फ्रंट डिस्क और एबीएस के साथ मिलकर सिटी कंडीशन्स में ज्यादा स्टेबल ब्रेकिंग पावर ऑफर करता है। 50 सीसी से अधिक के सभी मॉडल्स में अब कीलेस इग्निशन ऑफर किया जा रहा है, जिससे राइडर इलेक्ट्रॉनिक फोब के जरिए इंजन स्टार्ट, सीट अनलॉक और बाइक फाइंडर फंक्शन को ऐक्टिवेट कर सकते हैं।
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12-इंच के 5-स्पोक अलॉय वील्स
दोनों स्कूटर में नए 12-इंच के 5-स्पोक अलॉय वील्स दिए गए हैं। इन अलॉय वील्स के कारण इनका लुक भी जबर्दस्त लगता है और राइडर को बेहतर हैंडलिंग भी मिलती है। इंजन ऑप्शन्स में कोई बदलाव नहीं है। पेट्रोल वेरिएंट के लिए एयर-कूल्ड 50 सीसी, 125 सीसी और 150 सीसी इंजन ऑफर किया जा रहा है, जो फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है। इसके अलावा इनमें रिमूवेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक मोपेड वेरिएंट भी उपलब्ध हैं, जिनकी मैक्सिमम स्पीड 45 kmph है। प्राइमावेरा टेक इलेक्ट्रिक मॉडल उन लोगों के लिए बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर करता है, जिनको जीरो एमिशन वाले ऑप्शन की तलाश है।
रिफाइन्ड मडगार्ड क्रेस्ट
स्प्रिंट एस नए 5-स्लॉट वाले फ्रंट ग्रिल के साथ एक स्पोर्टी लुक ऑफर करता है, जो क्लासिक वेस्पा की याद दिलाता है। प्राइमावेरा में डिजाइनरों ने मडगार्ड क्रेस्ट को और रिफाइन किया है। स्कूटर के लुक को बेहतर बनाने के लिए फ्रंट शील्ड पर एक पतला 'टाई' एलिमेंट दिया गया है। हैंडलबार के नीचे कंपनी रिट्रैक्टेबल बैग हुक जैसे प्रैक्टिकल फीचर भी दे रही है।
मिलेगा 5-इंच का टीएफटी डिस्प्ले
राइडर्स को एक नए डिजाइन वाला कॉकपिट भी देखने को मिलेगा, जिसमें फुल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्राइमावेरा के ट्रेडिशनल लुक के लिए ब्लैक-ऑन-वाइट वाइब और स्प्रिंट एस की स्पोर्टीनेस के लिए लाल रंग के एक्सेंट शामिल हैं। चुनिंदा ट्रिम्स में नैविगेशन और कॉल के लिए वेस्पा MIA ऐप इंटीग्रेशन के साथ 5-इंच का टीएफटी डिस्प्ले ऑफर किया जा रहा है। स्कूटर्स के नए कलर स्कीम ग्राहको के लिए ऑपशन्स को बढ़ाते हैं, जो वेस्पा के सिग्नेचर स्टाइल के साथ नए रंगों का शानदार कॉम्बिनेशन है।
(Photo: NDTV Auto)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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