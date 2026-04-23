हीरो, होंडा और बजाज के इन मॉडल को टक्कर देने आ गई ये नई मोटरसाइकिल; स्क्रीन पर मैच स्कोर दिखेगा

कंपनी ने रेडर 125 के साथ नाइट्रो ग्रीन नाम का एक नया कलर ऑप्शन पेश किया है। यह कलर कुछ हद तक होंडा CB125 हॉर्नेट में मिलने वाले 'पर्ल सायरन ब्लू और लेमन आइस येलो' कलर जैसा लगता है। हालांकि, दोनों बाइक्स का डिजाइन बिल्कुल अलग है। रेडर का नया ग्रीन कलर TFT DD और SXC DD वैरिएंट में उपलब्ध है।

TVS मोटर के पोर्टफोलियो में रेडर (Raider) सबसे ज्यादा बिकने वाली 125cc मोटरसाइकिल में से एक है। अब कंपनी ने इसे नए DD वैरिएंट में लॉन्च किया है। कंपनी ने रेडर 125 के साथ नाइट्रो ग्रीन नाम का एक नया कलर ऑप्शन पेश किया है। यह कलर कुछ हद तक होंडा CB125 हॉर्नेट में मिलने वाले 'पर्ल सायरन ब्लू और लेमन आइस येलो' कलर जैसा लगता है। हालांकि, दोनों बाइक्स का डिजाइन बिल्कुल अलग है। रेडर का नया ग्रीन कलर TFT DD और SXC DD वैरिएंट में उपलब्ध है।

इन दोनों वैरिएंट में दो और कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें मेटैलिक ब्लू और स्ट्राइकिंग रेड शामिल हैं। नया नाइट्रो ग्रीन कलर काफी फ्रेश और अट्रैक्टिव लगता है, खासकर जब इसकी तुलना बाकी दो कलर से की जाती है। यह कलर हल्का होने के बावजूद, बाइक को एक जबरदस्त और शानदार लुक देता है।

नाइट्रो ग्रीन कलर की इस्तेमाल

इस नए कलर ऑप्शन में ग्रीन कलर का इस्तेमाल बाइक के आगे के हिस्से में ज्यादातर जगहों पर किया गया है। यह कलर बाइक के आगे के काउल, फेंडर के सिरे, आगे के व्हील, फ्यूल टैंक, साइड पैनल्स और बेली पैन पर दिखाई देता है। बाइक को और भी ज्यादा डायनामिक लुक देने के लिए, ग्रीन कलर की सतहों के साथ ग्रे कलर के स्पोर्टी ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। आगे के पहिए पर नाइट्रो ग्रीन कलर और पीछे के पहिए पर ब्लैक कलर के एलॉय व्हील का मेल बाइक को एक बिल्कुल अलग और अनोखा लुक देता है।

नया यूजर इंटरफेस मिलेगा

TVS रेडर 125 के टॉप-मॉडल TFT DD वैरिएंट में एक और बड़ा अपडेट यह है कि इसमें अब एक फुली कलर TFT डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले में आपको एक बेहद मॉडर्न और परफॉर्मेंस पर फोकस करने वाला यूजर इंटरफेस (UI) देखने को मिलेगा, जिसमें तेज रोशनी और गहरे कलर होने की वजह से जानकारी को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। इस UI में मुख्य रूप से ऑरेंज और ब्लैक कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो बाइक के स्पोर्टी लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है।

मैच का स्कोर भी दिखेगा

इस डिस्प्ले में बनी साफ-सुथरी लाइनें और अलग-अलग हिस्सों में बंटा हुआ डेटा, इसे एक हाई-टेक और किसी कॉकपिट जैसा लुक देते हैं, जो देखने में काफी मॉडर्न और प्रीमियम लगता है। यूजर्स इस TFT डिस्प्ले की मदद से फोन कॉल्स, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और 99 से भी ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, राइड रिपोर्ट, मैच के स्कोर और मौसम से जुड़े अपडेट्स जैसी अन्य जानकारियां भी इस TFT कंसोल पर आसानी से देखी जा सकती हैं।