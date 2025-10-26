TVS ने अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर का टीजर किया जारी, डिजाइन और फीचर्स से नहीं हटेगी नजर!
टीवीएस मोटर कंपनी भारतीय बाजार के EV सेक्टर में नंबर-1 पोजीशन पर बनी हुई है। साथ ही, वो बड़े कदम उठाकर अपने ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार भी कर रही है। कंपनी ने हाल ही में 2026 EICMA शो में पेश होने वाले M1-S इलेक्ट्रिक स्कूटर के अपडेटेड 2026 वर्जन का टीजर जारी किया है। इस आने वाले व्हीकल का प्राइमरी टारगेट मार्केट यूरोप है। इसके भारत में भी लॉन्च होने की संभावना है। TVS मोटर ION मोबिलिटी नाम के एक EV स्टार्टअप में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है। उसने इस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप को अपने ऑपरेशंस में इंटीग्रेट कर लिया है।
इसका मतलब है कि ION मोबिलिटी की सभी एसेट्स, जिसमें IP (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज) और उसकी कोर टीम शामिल है, अब TVS के पास हैं। M1-S ION मोबिलिटी का एक इलेक्ट्रिक मैक्सी स्कूटर है जिसे TVS रीब्रांड कर रहा है। TVS ने सबसे पहले अगस्त 2025 में अपनी इंडोनेशियाई वेबसाइट पर M1-S का टीजर जारी किया था। अब कंपनी एक अपडेटेड 2026 M1-S इलेक्ट्रिक स्कूटर का टीजर जारी कर रही है। इस बार टारगेट मार्केट यूरोप है। TVS ने 2025 EICMA शो में हॉल 8 के बूथ I58 में यूरोपीय मार्केट के लिए 2026 TVS M1-S इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश करने की पुष्टि की है।
TVS के लेटेस्ट टीजर के अनुसार, TVS M1-S के लेटेस्ट 2026 वर्जन में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप के साथ एक नया LED DRL सिग्नेचर है। यह नया DRL ओरिजिनल डिजाइन में देखे गए DRL से ज्यादा कवरेज देता है। साथ ही, फ्रंट फेशिया के लिए डुअल-टोन अपील भी नई है, जबकि लंबी विंडस्क्रीन को वैसा ही रखा गया है। फ्लैट फ्लोरबोर्ड, एक स्टेप्ड सिंगल-पीस सीट, एक स्टाइलिश सिंगल-पीस रियर ग्रैब रेल, LED टेल लाइट्स और LED रियर टर्न इंडिकेटर्स जैसे एलिमेंट्स को वैसा ही रखा जाएगा।
M1-S पर एलॉय व्हील्स 14-इंच के हैं और इनमें मोटे टायर लगे हैं। फ्रंट और रियर व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, रियर ट्विन शॉकर्स, एक 7-इंच TFT क्लस्टर, एक स्मार्ट की फीचर और 26-लीटर अंडर-सीट स्टोरेज देख सकते हैं। स्कूटर का वजन 152 kg है। इसका व्हीलबेस 1,350 mm लंबा है। इसमें 4.3 kWh का बैटरी पैक और एक स्विंगआर्म-माउंटेड मोटर होने की उम्मीद है, जिसकी पीक पावर 12.5 kW और रियर व्हील टॉर्क 254 Nm और रेटेड टॉर्क 45 Nm होगा। एक बार चार्ज करने पर 150 km की रेंज मिलने का वादा किया गया है।
