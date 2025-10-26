Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़2026 TVS M1 S Electric Scooter Teased
TVS ने अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर का टीजर किया जारी, डिजाइन और फीचर्स से नहीं हटेगी नजर!

TVS ने अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर का टीजर किया जारी, डिजाइन और फीचर्स से नहीं हटेगी नजर!

संक्षेप: टीवीएस मोटर कंपनी भारतीय बाजार के EV सेक्टर में नंबर-1 पोजीशन पर बनी हुई है। साथ ही, वो बड़े कदम उठाकर अपने ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार भी कर रही है। कंपनी ने हाल ही में 2026 EICMA शो में पेश होने वाले M1-S इलेक्ट्रिक स्कूटर के अपडेटेड 2026 वर्जन का टीजर जारी किया है।

Sun, 26 Oct 2025 09:15 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवीएस मोटर कंपनी भारतीय बाजार के EV सेक्टर में नंबर-1 पोजीशन पर बनी हुई है। साथ ही, वो बड़े कदम उठाकर अपने ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार भी कर रही है। कंपनी ने हाल ही में 2026 EICMA शो में पेश होने वाले M1-S इलेक्ट्रिक स्कूटर के अपडेटेड 2026 वर्जन का टीजर जारी किया है। इस आने वाले व्हीकल का प्राइमरी टारगेट मार्केट यूरोप है। इसके भारत में भी लॉन्च होने की संभावना है। TVS मोटर ION मोबिलिटी नाम के एक EV स्टार्टअप में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है। उसने इस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप को अपने ऑपरेशंस में इंटीग्रेट कर लिया है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Activa 125
Honda Activa 125
₹ 88,339 - 91,983
अभी ऑफर पाएं
Honda SP 125
Honda SP 125
₹ 85,564 - 94,069
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 2 - 2.02 लाख
अभी ऑफर पाएं

इसका मतलब है कि ION मोबिलिटी की सभी एसेट्स, जिसमें IP (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज) और उसकी कोर टीम शामिल है, अब TVS के पास हैं। M1-S ION मोबिलिटी का एक इलेक्ट्रिक मैक्सी स्कूटर है जिसे TVS रीब्रांड कर रहा है। TVS ने सबसे पहले अगस्त 2025 में अपनी इंडोनेशियाई वेबसाइट पर M1-S का टीजर जारी किया था। अब कंपनी एक अपडेटेड 2026 M1-S इलेक्ट्रिक स्कूटर का टीजर जारी कर रही है। इस बार टारगेट मार्केट यूरोप है। TVS ने 2025 EICMA शो में हॉल 8 के बूथ I58 में यूरोपीय मार्केट के लिए 2026 TVS M1-S इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश करने की पुष्टि की है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Evoke Motorcycles Evoke Urban S

Evoke Motorcycles Evoke Urban S

₹ 6 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Evoke Motorcycles Evoke Urban Classic

Evoke Motorcycles Evoke Urban Classic

₹ 6.5 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.81 - 2.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

₹ 1.6 - 2.02 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350

₹ 1.38 - 1.67 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Splendor Plus

Hero Splendor Plus

₹ 73,902 - 76,437

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:रॉयल एनफील्ड के लिए 'सोने का अंडा' देने वाली बाइक से मिलिए, एक फिर बनी नंबर-1

TVS के लेटेस्ट टीजर के अनुसार, TVS M1-S के लेटेस्ट 2026 वर्जन में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप के साथ एक नया LED DRL सिग्नेचर है। यह नया DRL ओरिजिनल डिजाइन में देखे गए DRL से ज्यादा कवरेज देता है। साथ ही, फ्रंट फेशिया के लिए डुअल-टोन अपील भी नई है, जबकि लंबी विंडस्क्रीन को वैसा ही रखा गया है। फ्लैट फ्लोरबोर्ड, एक स्टेप्ड सिंगल-पीस सीट, एक स्टाइलिश सिंगल-पीस रियर ग्रैब रेल, LED टेल लाइट्स और LED रियर टर्न इंडिकेटर्स जैसे एलिमेंट्स को वैसा ही रखा जाएगा।

ये भी पढ़ें:ये 15 SUV इस एक मॉडल के सामने फीकी पड़ीं, लिस्ट में सेल्टोस, विटारा भी शामिल

M1-S पर एलॉय व्हील्स 14-इंच के हैं और इनमें मोटे टायर लगे हैं। फ्रंट और रियर व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, रियर ट्विन शॉकर्स, एक 7-इंच TFT क्लस्टर, एक स्मार्ट की फीचर और 26-लीटर अंडर-सीट स्टोरेज देख सकते हैं। स्कूटर का वजन 152 kg है। इसका व्हीलबेस 1,350 mm लंबा है। इसमें 4.3 kWh का बैटरी पैक और एक स्विंगआर्म-माउंटेड मोटर होने की उम्मीद है, जिसकी पीक पावर 12.5 kW और रियर व्हील टॉर्क 254 Nm और रेटेड टॉर्क 45 Nm होगा। एक बार चार्ज करने पर 150 km की रेंज मिलने का वादा किया गया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
TVS IQube TVS Motors TVS Raider 125 अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।