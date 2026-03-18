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स्पोर्ट्स बाइक लवर्स के लिए खुशखबरी! नए अवतार में लौटी ये भौकाली बाइक, पहले से ज्यादा स्टाइलिश और पावरफुल

Mar 18, 2026 03:06 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ट्रॉयम्फ डेटोना 660 (Triumph Daytona 660) अब नए अवतार में लॉन्च हो गई है। इसकी कीमत करीब £8,995 (लगभग ₹11.11 लाख) है। कंपनी ने इसमें कई बड़े अपडेट्स किए हैं। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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स्पोर्ट्स बाइक लवर्स के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ट्रॉयम्फ डेटोना 660 (Triumph Daytona 660) का 2026 मॉडल अब इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो चुका है। करीब £8,995 (लगभग ₹11.11 लाख) की कीमत वाली इस बाइक में कंपनी ने कुछ अहम अपडेट्स दिए हैं, जो इसकी परफॉर्मेंस और हैंडलिंग को और बेहतर बनाते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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2026 डेटोना 660 के कलर ऑप्शन

सबसे पहले बात करें इसके लुक की, तो 2026 डेटोना 660 (2026 Daytona 660) अब तीन नए और ज्यादा स्पोर्टी कलर ऑप्शन्स सैफियर ब्लैक (Sapphire Black), एल्म्यूनियम सिल्वर/सेफियर ब्लैक (Aluminium Silver/Sapphire Black) और कॉस्मिक यलो/ सेफियर ब्लैक (Cosmic Yellow/Sapphire Black) में उपलब्ध है। ये नए कलर्स बाइक को पहले से ज्यादा अग्रेसिव और प्रीमियम लुक देते हैं, जो खासकर यंग राइडर्स को काफी पसंद आने वाले हैं।

इस बार कंपनी ने एक बड़ा बदलाव करते हुए क्विकशिफ्टर को स्टैंडर्ड फीचर बना दिया है। पहले यह एक ऑप्शनल एक्सेसरीज था, लेकिन अब हर बाइक में मिलेगा। इससे गियर शिफ्टिंग और स्मूद हो जाती है, खासकर हाई-स्पीड राइडिंग के दौरान यह काफी स्मूद हो जाती है।

हैंडलिंग को बेहतर बनाने के लिए ट्रॉयम्फ डेटोना 660 (Triumph Daytona 660) में अब नया 41mm शोवा SFF-BP फ्रंट फोर्क दिया गया है, जिसमें कंपैरिजन (compression) और रिबाउंड एडजेस्टिबिलिटी (rebound adjustability) मिलती है। रियर की तरफ प्रीलोड एडजेस्टेबल मोनोशॉक (preload-adjustable monoshock) पहले जैसा ही रखा गया है। इसके अलावा बाइक में अब मेट्जेलर स्पोर्टेक M9RR (Metzeler Sportec M9RR) टायर्स दिए गए हैं, जो बेहतर ग्रिप और कंट्रोल प्रदान करते हैं।

हालांकि, इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही 660cc का इनलाइन-3 इंजन मिलता है, जो 94bhp की पावर और 69Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है, यानी परफॉर्मेंस पहले जैसी ही दमदार बनी हुई है।

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2026 ट्रॉयम्फ डेटोना 660 (2026 Triumph Daytona 660) में किए गए ये छोटे लेकिन अहम अपडेट्स इसे पहले से ज्यादा रिफाइंड और राइडर-फ्रेंडली बनाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह अपडेटेड मॉडल भारत में कब लॉन्च होता है और यहां के बाइक लवर्स को कितना आकर्षित करता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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