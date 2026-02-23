Hindustan Hindi News
पहली बार दिखी 2026 Toyota Fortuner, जबर्दस्त है SUV का नया लुक, ज्यादा चौड़ी और मस्कुलर

Feb 23, 2026 10:00 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
2026 टोयोटा फॉर्च्यूनर के कुछ स्पाई फोटो सामने आए हैं। इसका टेस्ट म्यूल कैमोफ्लाज में लगभग पूरी तरह ढंका हुआ है। नई फॉर्च्यूनर लेटेस्ट हालक्स के अपग्रेडेड IMV लैडर-फ्रेम आर्किटेक्चर पर बेस्ड हो सकती है। आइए जानते हैं डीटेल।

पहली बार दिखी 2026 Toyota Fortuner, जबर्दस्त है SUV का नया लुक, ज्यादा चौड़ी और मस्कुलर
SUV सेगमेंट में हलचल तेज होने वाली है। जल्द ही टोयोया की नई फॉर्च्यूनर - 2026 Toyota Fortuner मार्केट में एंट्री कर सकती है। कंपनी ने अभी इसकी ऑफिशियल लॉन्च टाइमलाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसी बीच इस अपकमिंग एसयूवी के कुछ स्पाई फोटो सामने आए हैं। इन फोटो को Kaooat Kusonsong और रशलेन ने शेयर किया है। नई फॉर्च्यूनर के स्पाई शॉट्स को थाइलैंड में टेस्टिंग के दौरान कैप्चर किया गया। इसका टेस्ट म्यूल कैमोफ्लाज में लगभग पूरी तरह ढंका हुआ है।

IMV लैडर-फ्रेम आर्किटेक्चर पर बेस्ड हो सकती है

नई फॉर्च्यूनर लेटेस्ट हालक्स के अपग्रेडेड IMV लैडर-फ्रेम आर्किटेक्चर पर बेस्ड हो सकती है। हालक्स अब इलेक्ट्रिक भी हो रही है और ग्लोबल लेवल पर इसके डीजल, पेट्रोल, 48V हाइब्रिड, BEV और यहां तक ​​कि हाइड्रोजन फ्यूल-सेल वेरिएंट भी ऑफर किए जा रहे हैं। फॉर्च्यूनर के साथ भी कंपनी इसी स्ट्रैटिजी को अपनाते हुए ग्लोबल मार्केट में मल्टी-पाथ पावरट्रेन ऑफर कर सकती है। हालांकि, भारत के लिए टोयोटा शुरुआत में ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल इंजन ही ऑफर कर सकता है। एसयूवी के हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वेरिएंट के बाद में लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है।

Photo: Rushlane

फ्रंट फेसिया टोयोटा के लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज के अनुसार

2026 टोयोटा फॉर्च्यूनर का टेस्ट म्यूल हेविली कैमोफ्लाज्ड है, लेकिन एसयूवी के बारे में यह कुछ हिंट देता है। स्पाई फोटो के अनुसार एसयूवी का रियर प्रोफाइल ज्यादा अपराइट और स्क्वेर्ड ऑफ होगा। साथ ही रियर में कंपनी टेललैंप्स का नया डिजाइन ऑफर करने वाली है। यह दिखने में पहले से ज्यादा चौड़ी लग रही है। इसका रियर बंपर भी रीडिजाइन्ड है। साथ ही इसे मौजूदा वर्जन से ज्यादा मस्कुलर बनाया गया है। नई फॉर्च्यूनर का फ्रंट फेसिया टोयोटा के लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज के अनुसार ही होगा। माना जा रहा है कि इसमें कंपनी नई हाइलक्स जैसे स्लिम हेडलैंप्स और ज्यादा अग्रेसिव ग्रिल ऑफर कर सकती है। एसयूवी का ओवरऑल डिजाइन बॉक्सी और अग्रेसिव रहेगा, जो फॉर्च्यूनर की असली पहचान है।

Toyota Fortuner
ये भी पढ़ें:इन चार पॉप्युलर सेडान्स का आ रहा तगड़ा फेसलिफ्ट, लिस्ट में सिटी और वरना भी

इन पावरट्रेन के साथ आ सकती है एसयूवी

इंटरनैशनल मार्केट में न्यू जेनरेशन हालक्स को 2.8-लीटर डीजल, 2.7-लीटर पेट्रोल, 48V माइल्ड-हाइब्रिड डीजल सिस्टम, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक (BEV) वर्जन और टोयोटा की मल्टी-पाथ स्ट्रैटिजी के हिस्से के तौर पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल (एफसीईवी) वेरिएंट सहित कई अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन्स के साथ ऑफर किया जाता है। हालांकि, भारतीय बाजार के लिए नई फॉर्च्यूनर को शुरुआत में ट्राइड ऐंड टेस्टेड 2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ लॉन्च किए जाने की संभावना है। यह मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध होगा। साथ ही 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन भी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा। मार्केट रिस्पॉन्स और रेग्युलेटरी आवश्यकताओं के आधार पर माइल्ड-हाइब्रिड जैसे इलेक्ट्रिक वेरिएंट बाद में लॉन्च किए जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो, ऐपल कारप्ले वाली किफायती गाड़ियां, लिस्ट में स्विफ्ट भी

नया इंटीरियर और नए फीचर

नई हालक्स की तरह ही नई फॉर्च्यूनर में भी 12.3 इंच का पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिल सकता है। इसके अलावा, इसमें अपडेटेड टोयोटा सेफ्टी सेंस सूट भी दिया जा सका है, जिसमें बेहतर ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स, बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग और सिस्टम को अप-टू-डेट रखने के लिए ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी नई टोयोटा में ADAS भी ऑफर कर सकती है। नई फॉर्च्यूनर की ग्लोबल मार्केट में इस साल के मिड में एंट्री हो सकती है। वहीं, भारत में यह इस साल के आखिर तक आ सकती है।

ये भी पढ़ें:फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर दे सकती हैं ये तीन SUV, मिलेगा बेहद जबर्दस्त लुक
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Toyota Auto News Hindi

