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543Km रेंज वाली टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-बेला की कितनी होगी कीमत, देखें एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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टोयोटा की ई-बेला इलेक्ट्रिक कार को मारुति ई-विटारा के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसका बैटरी पैक और रेंज सब कुछ ई-विटारा की तरह ही है। ये सिंगल चार्ज पर 543Km तक दौड़ेगी। हालांकि, ई-बेला की कीमतों की डिटेल सामने नहीं आई है।

543Km रेंज वाली टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-बेला की कितनी होगी कीमत, देखें एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट

मारुति की पहली इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा के प्लेटफॉर्म पर टोयोटा की ई-बेला इलेक्ट्रिक कार को तैयार किया गया है। इसका बैटरी पैक और रेंज सब कुछ ई-विटारा की तरह ही है। ये सिंगल चार्ज पर 543Km तक दौड़ेगी। हालांकि, ई-बेला की कीमतों की डिटेल सामने नहीं आई है। उम्मीद है कि जल्द ही इसकी कीमतों से पर्दा उठा दिया जाएगा। हालांकि, v3cars ने इसकी एक्सपेक्टेड कीमतों की डिटेल शेयर की है। उसने ई-बेला के सभी वैरिएंट की कीमतों की लिस्ट जारी की है। चलिए एक बार इस लिस्ट पर नजर डालते हैं।

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टोयोटा ई-बेला, मारुति ई-विटार का ही एक रीबैज्ड वर्जन है, जिसमें वैरिएंट, बैटरी के ऑप्शन और फीचर्स भी ई-विटारा जैसे ही हैं। इसलिए ई-विटारा की कीमतों का अंदाजा होने से ई-बेला की कीमत का अनुमान लगाने में काफी मदद मिलती है। इसके लिए सबसे पहले ई-विटारा के वैरिएंट वाइज कीमतों पर नजर डालते हैं।

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मारुति ई-विटारा वैरिएंट वाइज प्राइस लिस्ट
वैरिएंट49kWh61kWH
डेल्टाRs. 15,99,000-
जेटा-Rs. 17,49,000
अल्फा-Rs. 19,79,000
अल्फा DT-Rs. 20,01,000

पहले भी देखा गया है कि टोयोटा अपने प्रोडक्ट्स की कीमत ई-विटारा से थोड़ी ज्यादा रखती है। इससे ना सिर्फ टोयोटा की कारों को, टोयोटा के वर्जन्स और मारुति की मिलती-जुलती कारों, जैसे बलेनो-ग्लैंजा, फ्रोंक्स-टैसर, ग्रैंड विटारा-हाइराइडर के बीच एक मनोवैज्ञानिक दूरी बनाने में मदद मिलती है। मारुति ने ई-विटारा की कीमत काफी अग्रेसिव रखी है। कीमत की लिस्ट पर एक नजर डालते ही ये समझ आ जाएगा कि वे इसे सिर्फ CAFE के नियमों को पूरा करने के लिए नहीं बेच रहे हैं।

हालांकि, टोयोटा के बैज के प्रति लोगों के ज्यादा सम्मान और टोयोटा की कारों की लंबे समय तक चलने वाली क्रेडिबिलिटी पर लोगों के भरोसे को देखते हुए टोयोटा ई-बेला की कीमत ई-विटारा से लगभग 50,000 रुपए ज्यादा हो सकती है। चलिए टोयोटा ई-बेला के अलग-अलग वैरिएंट की एक्सपेक्टेड कीमतों के बारे में जानते हैं।

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टोयोटा ई-बेला एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट
वैरिएंट49kWh61kWH
E1Rs. 16,50,000-
E2-Rs. 18,00,000
E3-Rs. 20,30,000
E3 DT-Rs. 20,50,000
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उम्मीद है कि 2026 टोयोटा ई-बेला EV भारत में 2026 में किसी समय बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, जिसकी कीमत 16.50 लाख रुपए से 20.50 लाख रुपए के बीच होगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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