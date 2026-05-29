टेस्ला ने मॉडल Y का सस्ता वैरिएंट किया लॉन्च, सिंगल चार्ज पर 500Km रेंज; लॉन्ग रेंज वैरिएंट किया बंद

टेस्ला ने अपनी मॉडल Y प्रीमियम रियर व्हील ड्राइव (RWD) वैरिएंट की कीमत में बदलाव किया है। अब इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 50.89 लाख रुपए हो गई है। टेस्ला मॉडल Y प्रीमियम RWD वैरिएंट 500km तक की WLTP-सर्टिफाइड रेंज देता है।

टेस्ला ने अपनी मॉडल Y प्रीमियम रियर व्हील ड्राइव (RWD) वैरिएंट की कीमत में बदलाव किया है। अब इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 50.89 लाख रुपए हो गई है। टेस्ला मॉडल Y प्रीमियम RWD वैरिएंट 500km तक की WLTP-सर्टिफाइड रेंज देता है। ग्राहकों को इसकी डिलीवरी जुलाई 2026 से मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा, इस अमेरिकी ब्रांड ने मॉडल Y के लॉन्ग रेंज प्रीमियम RWD वैरिएंट को बंद कर दिया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 67.89 लाख रुपए थी।

इसके साथ ही, भारत में मॉडल Y के अब दो वैरिएंट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। दूसरा ऑप्शन हाल ही में लॉन्च किया गया L प्रीमियम AWD वैरिएंट हैं। 2026 टेस्ला मॉडल Y प्रीमियम RWD 5.9 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है। इस EV में 16-इंच की टचस्क्रीन दी गई है। यह ऑल ब्लैक या जेन ग्रे इंटीरियर थीम के साथ उपलब्ध है।

मॉडल Y का 6-सीटर वर्जन भी लॉन्च टेस्ला ने अप्रैल में भारतीय बाजार के लिए अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल Y कार का नया वर्जन लॉन्च किया ता। ये एक 6-सीटर वर्जन है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपए है। वैरिएंट और शहर के आधार पर इसकी कीमत 67.89 लाख रुपए तक जाती है। इस नए कॉन्फिगरेशन से मॉडल Y की लाइनअप में इजाफा हो गया है। इसमें पहले से ही अलग-अलग रेंज और ड्राइवट्रेन ऑप्शन वाले कई वैरिएंट शामिल हैं।

टेस्ला की वेबसाइट पर दिल्ली की कीमतों के अनुसार मॉडल Y प्रीमियम (रियर-व्हील ड्राइव) की एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपए है, जिसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 61.03 लाख रुपए है। मॉडल Y L प्रीमयिम (ऑल-व्हील ड्राइव) की एक्स-शोरूम कीमत 61.99 लाख रुपए है, जिसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 63.16 लाख रुपए है। वहीं, मॉडल Y प्रीमियम लॉन्ग रेंज (रियर-व्हील ड्राइव) की एक्स-शोरूम कीमत 67.89 लाख रुपे है, जिसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 69.11 लाख रुपए है।

बात करें इसकी महाराष्ट्र की कीमतों की तो एक्स-शोरूम कीमतें एक जैसी होने के बावजूद ऑन-रोड कीमतें थोड़ी कम हैं। मॉडल Y प्रीमियम (रियर-व्हील ड्राइव) की कीमत लगभग 60.99 लाख रुपए है। मॉडल Y L प्रीमियम (ऑल-व्हील ड्राइव) की कीमत लगभग 63.12 लाख रुपए है। वहीं, मॉडल Y प्रीमियम लॉन्ग रेंज (रियर-व्हील ड्राइव) की कीमत लगभग 69.07 लाख रुपए है। यह अंतर स्टेट टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में अंतर की वजह से है।