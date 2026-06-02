₹4.69 लाख की नई टाटा टियागो घर लाने पर कितने की पड़ेगी? यहां देखें आपके शहर में ऑनरोड कीमत

टाटा मोटर्स की एंट्री लेवल टियागो का 2026 फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हो चुका है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.69 लाख रुपए है। ये 6 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है। जिसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए और क्रिएटिव शामिल है। यहां हम इसकी ऑनरोड कीमत बता रहे हैं।

टाटा मोटर्स की एंट्री लेवल टियागो का 2026 फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हो चुका है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.69 लाख रुपए है। ये 6 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है। जिसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए और क्रिएटिव शामिल है। टियागो का मुकाबला अभी भी मारुति सुज़ुकी सेलेरियो और हुंडई ग्रैंड i10 निओस से होता है। टाटा की इस सबसे अफॉर्डेबल कार को एक नया एक्सटीरियर, नया केबिन लेआउट, एक्स्ट्रा फीचर्स और एक बेहतर सेफ्टी किट मिलती है। इस हैचबैक के पेट्रोल और CNG इंजन के साथ मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ खरीद सकते हैं। हम यहां पर टियागो की देश की चुनिंदा शहरों की ऑनरोड कीमतें बता रहे हैं। चलिे इनके बारे में जानते हैं।

2026 टाटा टियागो की ऑन-रोड कीमतें (लाख रुपए में) पेट्रोल से MT पेट्रोल से AMT CNG MT CNG AMT एक्स से शोरूम 4.69 से 7.29 6 से 7.85 5.79 से 7.99 7.05 से 8.55 दिल्ली 5.24 से 8.28 6.67 से 8.91 6.80 से 9.32 8.24 से 9.96 पुणे 5.57 से 8.58 7.09 से 9.22 6.61 से 9.06 8.02 से 9.69 चेन्नई 5.62 से 8.72 7.21 से 9.38 6.80 से 9.32 8.24 से 9.96 जयपुर 5.48 से 8.43 6.97 से 9.07 6.80 से 9.32 8.24 से 9.96 कोलकाता 5.53 से 8.50 7.03 से 9.14 6.79 से 9.30 8.23 से 9.95

टाटा टियागो फेसलिफ्ट का इंजन

इंजन की बात करें तो 2026 टियागो में पिछले मॉडल वाले ही पावरट्रेन दिए गए हैं। स्टैंडर्ड तौर पर, इस हैचबैक में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 86hp पेट्रोल और 75.5hp CNG वैरिएंट में उपलब्ध है। गियरबॉक्स के ऑप्शन में दोनों वर्जन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT शामिल हैं। अपने सेगमेंट में पहली बार, 2026 टियागो CNG AMT में पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं।

टाटा टियागो फेसलिफ्ट का एक्सटीरियर

2026 टियागो को लॉन्च से एक सप्ताह पहले ऑनलाइन पेश किया गया था, जिसमें इसके बाहरी हिस्से में किए गए बड़े बदलावों का पता चला। पिछले मॉडल के मुकाबले, 2026 टियागो के नए फ्रंट एंड में ज्यादा शार्प हेडलैंप्स, एक पतली और ऊंची ग्रिल, और एक नया डिजाइन किया गया बम्पर है जिसमें एक बहुत बड़ा एयर डैम है। कुल मिलाकर, अपडेटेड टियागो का फ्रंट लुक ज्यादा सीधा और दमदार लगता है। इस हैचबैक का ग्राउंड क्लियरेंस भी 170mm होने का दावा किया गया है।

साइड की बात करें तो, इसमें नए 15-इंच के एलॉय व्हील डिजाइन और व्हील आर्च पर ब्लैक क्लैडिंग जैसे बदलाव किए गए हैं। वहीं, पिछले हिस्से में काफी बदलाव किए गए हैं, खासकर एक नया कनेक्टेड टेल-लैंप सेटअप, एक ज्यादा सटल रूफ स्पॉइलर और बंपर का एक ज्यादा साफ-सुथरा डिजाइन दिया है। 2026 टियागो 6 कलर्स में उपलब्ध होगी। इसमें डेटोना ग्रे, पैंगोंग पल्स, प्रिस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे, सोबो सर्ज और वाराणसी वाइब्रेंस शामिल है।

टाटा टियागो फेसलिफ्ट का इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो टाटा ने 2026 टियागो के डैशबोर्ड लेआउट में बड़े बदलाव किए हैं। पिछली टियागो के डैश का बहता हुआ डिजाइन अब एक ज्यादा सपाट और सीधी बनावट में बदल गया है, जो ज्यादा मॉडर्न लगता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को हटा दिया गया है, सेंटर कंसोल और दो-स्पोक वाले स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा अपडेट किया गया है और AMT वैरिएंट्स में एक नया रोटरी गियर सेलेक्टर दिया गया है।

अपग्रेड किए गए E&E आर्किटेक्चर की बदौलत, 2026 टियागो में कई शानदार फ़ीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, दो वायरलेस चार्जिंग पैड्स, पीछे के लिए AC वेंट्स, 4-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, एक कूल्ड ग्लव बॉक्स, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, और भी बहुत कुछ शामिल हैं।