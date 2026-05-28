सेलेरियो और ग्रैंड i10 को टक्कर देने टाटा ने सस्ते में लॉन्च की नई टियागो, लग्जरी इंटीरियर और दमदार सेफ्टी से लैस
टाटा मोटर्स ने अपने एंट्री लेवल टियागो का नया 2026 फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.69 लाख रुपए है। यह इस हैचबैक का दूसरा बड़ा अपडेट है। यह कार भारत में एक दशक से ज्यादा समय से बिक रही है। इसे 2020 में एक बड़ा फेसलिफ्ट मिला था।
टाटा मोटर्स ने अपने एंट्री लेवल टियागो का नया 2026 फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.69 लाख रुपए है। यह इस हैचबैक का दूसरा बड़ा अपडेट है। यह कार भारत में एक दशक से ज्यादा समय से बिक रही है। इसे 2020 में एक बड़ा फेसलिफ्ट मिला था। टियागो का मुकाबला अभी भी मारुति सुज़ुकी सेलेरियो और हुंडई ग्रैंड i10 निओस से होता है।
2026 टियागो 6 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है। इसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए और क्रिएटिव शामिल है। बेस लेवल पर 2026 टियागो सेलेरियो की कीमत 4.70 लाख रुपए से थोड़ी सी सस्ती है। वहीं, ग्रैंड i10 निओस की कीमत 5.55 लाख रुपए है, यानी इससे ये काफी सस्ती है। टॉप-स्पेक पेट्रोल-AMT वैरिएंट की बात करें तो, अपडेटेड टियागो सेलेरियो (6.73 लाख रुपए) और ग्रैंड i10 Nios (8.03 लाख रुपए) के बीच आती है। ग्रैंड i10 निओस के ज्यादा करीब है।
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₹ 6.39 - 9.15 लाख
Maruti Suzuki Baleno
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Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
|2026 टाटा टियागो वैरिएंट वाइज एक्स-शोरूम कीमतें
|ट्रिम
|पेट्रोल MT
|पेट्रोल AMT
|CNG MT
|CNG AMT
|Smart
|4.69
|-
|5.79
|-
|Pure
|5.49
|6
|6.49
|7.05
|Pure+
|5.99
|6.55
|6.99
|7.55
|Pure+ A
|6.49
|-
|7.49
|-
|Creative
|6.99
|7.55
|7.99
|8.55
|Creative+
|7.29
|7.85
CNG वैरिएंट्स की बात करें तो, टियागो की शुरुआती कीमत सबसे कम है और अच्छी बात यह है कि यह ज्यादातर ट्रिम लेवल्स में यह फ्यूल टाइप उपलब्ध कराती है। दूसरी तरफ, सेलेरियो CNG सिर्फ एक वैरिएंट में (5.98 लाख रुपए) में बिकती है, जबकि ग्रैंड i10 निओस CNG दो वैरिएंट्स (7.22 लाख रुपए और 7.72 लाख रुपए) में आती है।
टाटा टियागो फेसलिफ्ट का इंजन
इंजन की बात करें तो 2026 टियागो में पिछले मॉडल वाले ही पावरट्रेन दिए गए हैं। स्टैंडर्ड तौर पर, इस हैचबैक में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 86hp पेट्रोल और 75.5hp CNG वैरिएंट में उपलब्ध है। गियरबॉक्स के ऑप्शन में दोनों वर्जन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT शामिल हैं। अपने सेगमेंट में पहली बार, 2026 टियागो CNG AMT में पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं।
टाटा टियागो फेसलिफ्ट का एक्सटीरियर
2026 टियागो को लॉन्च से एक सप्ताह पहले ऑनलाइन पेश किया गया था, जिसमें इसके बाहरी हिस्से में किए गए बड़े बदलावों का पता चला। पिछले मॉडल के मुकाबले, 2026 टियागो के नए फ्रंट एंड में ज्यादा शार्प हेडलैंप्स, एक पतली और ऊंची ग्रिल, और एक नया डिजाइन किया गया बम्पर है जिसमें एक बहुत बड़ा एयर डैम है। कुल मिलाकर, अपडेटेड टियागो का फ्रंट लुक ज्यादा सीधा और दमदार लगता है। इस हैचबैक का ग्राउंड क्लियरेंस भी 170mm होने का दावा किया गया है।
साइड की बात करें तो, इसमें नए 15-इंच के एलॉय व्हील डिजाइन और व्हील आर्च पर ब्लैक क्लैडिंग जैसे बदलाव किए गए हैं। वहीं, पिछले हिस्से में काफी बदलाव किए गए हैं, खासकर एक नया कनेक्टेड टेल-लैंप सेटअप, एक ज्यादा सटल रूफ स्पॉइलर और बंपर का एक ज्यादा साफ-सुथरा डिजाइन दिया है। 2026 टियागो 6 कलर्स में उपलब्ध होगी। इसमें डेटोना ग्रे, पैंगोंग पल्स, प्रिस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे, सोबो सर्ज और वाराणसी वाइब्रेंस शामिल है।
टाटा टियागो फेसलिफ्ट का इंटीरियर
इंटीरियर की बात करें तो टाटा ने 2026 टियागो के डैशबोर्ड लेआउट में बड़े बदलाव किए हैं। पिछली टियागो के डैश का बहता हुआ डिजाइन अब एक ज्यादा सपाट और सीधी बनावट में बदल गया है, जो ज्यादा मॉडर्न लगता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को हटा दिया गया है, सेंटर कंसोल और दो-स्पोक वाले स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा अपडेट किया गया है और AMT वैरिएंट्स में एक नया रोटरी गियर सेलेक्टर दिया गया है।
अपग्रेड किए गए E&E आर्किटेक्चर की बदौलत, 2026 टियागो में कई शानदार फ़ीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, दो वायरलेस चार्जिंग पैड्स, पीछे के लिए AC वेंट्स, 4-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, एक कूल्ड ग्लव बॉक्स, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, और भी बहुत कुछ शामिल हैं।
टाटा टियागो फेसलिफ्ट की सेफ्टी
सेफ्टी का ध्यान 6 एयरबैग, ESC, पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकर पॉइंट, EBD के साथ ABS, और अन्य चीजो के जरिए रखा गया है। टाटा ने 2026 टियागो के बॉडीशेल को भी मजबूत बनाया है ताकि सुरक्षा और भी बेहतर हो जाए।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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