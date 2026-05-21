360° कैमरा, 6 एयरबैग, 10.25-इंच टचस्क्रीन; देश की सबसे सस्ती कार में अब मिलेंगे इतने शानदार फीचर्स
टीजर में दिखाए गए ORVMs से 360-डिग्री कैमरे की मौजूदगी का संकेत मिलता है। इस हैचबैक में रोशनी वाले लोगो के साथ एक नया स्टीयरिंग व्हील, एक अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग और कुछ अन्य एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल सकते हैं।
टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपने पोर्टफिलोयो की एंट्री लेवल हैचबैक टियागो के नए फेसलिफ्ट मॉडल का टीजर जारी किया है। कंपनी 28 मई, 2026 को टियागो और टियागो EV फेसलिफ्ट से पर्दा उठाएगी। ऐसा लगता है कि दोनों मॉडलों में डिजाइन के मामले में कई चेंजेस किए गए हैं, जबकि इंटीरियर और पावरट्रेन से जुड़ी डिटेल की शेयर नहीं की गई है। इन मिड-लाइफ अपडेट्स के साथ, नई 2026 टियागो और टियागो EV की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वैसे, नए टीजर से इनकी कई बातों का खुलासा हो चुका है।
टियागो की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो ICE (पेट्रोल/डीजल) से चलने वाली टियागो की कीमतें 4.60 लाख रुपए से 7.68 लाख रुपए के बीच हैं। जबकि इसके इलेक्ट्रिक वर्जन की कीमत 7.99 लाख रुपए से 11.14 लाख रुपए के बीच हैं।
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Tata Tiago NRG
₹ 7.2 - 8.75 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.77 लाख
Tata Tiago
₹ 4.57 - 7.82 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.1 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट
अपडेटेड टियागो में एक नई डिजाइन वाली ब्लैक ग्रिल, पिक्सेल-आकार के फॉग लैंप के साथ एक बदला हुआ फ्रंट बम्पर, और आई ब्रो आकार के LED DRLs के साथ नए डिजाइन वाले हेडलैंप दिए गए हैं। इस हैचबैक में नए डिजाइन वाले एलॉय व्हील, वर्टिकल LED स्ट्रिप्स के साथ नए कनेक्टेड टेललैंप और एक नया रियर बम्पर भी मिलता है।
कंपनी द्वारा शेयर किए गए टीजर में दिखाए गए ORVMs से 360-डिग्री कैमरे की मौजूदगी का संकेत मिलता है। इस हैचबैक में रोशनी वाले लोगो के साथ एक नया स्टीयरिंग व्हील, एक अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग और कुछ अन्य एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल सकते हैं।
टेक्निकली तौर पर नई टाटा टियागो 2026 फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (86bhp/113Nm) और 1.2L NA + CNG (75.5bhp/96.5Nm) पावरट्रेन को ही बरकरार रखे जाने की संभावना है। ट्रांसमिशन भी फेसलिफ्ट से पहले वाले मॉडल से ही लिए जाएंगे, जिनमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT शामिल हैं।
2026 टाटा टियागो EV फेसलिफ्ट
अपने ICE (पेट्रोल) वाले मॉडल के विपरीत, नई टियागो EV फेसलिफ्ट के फ्रंट में बॉडी के कलर वाली, ब्लैक ग्रिल दी गई है। डिजाइन के अन्य एलिमेंट, जैसे LED DRLs वाले नए हेडलैंप, रिवाइज्ड फ्रंट और रियर बम्पर, पिक्सेल-आकार के फॉग लैंप, नए एलॉय व्हील और कनेक्टेड टेललैंप, स्टैंडर्ड टियागो फेसलिफ्ट की तरह ही दिए हैं।
वीडियो से पता चलता है कि नई टियागो EV में 360-डिग्री कैमरा मिलेगा। उम्मीद है कि इसके ज्यादातर फीचर अपग्रेड, इसके अपडेटेड ICE मॉडल जैसे ही होंगे। नई 2026 टियागो EV फेसलिफ़्ट में मौजूदा 19.2kWh और 24kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, जिनके साथ क्रमशः 61bhp और 75bhp की इलेक्ट्रिक मोटर लगी होगी। छोटे बैटरी वाले वर्जन की दावा की गई रेंज 223Km है, जबकि बड़े बैटरी पैक की रेंज 293Km है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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