360° कैमरा, 6 एयरबैग, 10.25-इंच टचस्क्रीन; देश की सबसे सस्ती कार में अब मिलेंगे इतने शानदार फीचर्स

टीजर में दिखाए गए ORVMs से 360-डिग्री कैमरे की मौजूदगी का संकेत मिलता है। इस हैचबैक में रोशनी वाले लोगो के साथ एक नया स्टीयरिंग व्हील, एक अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग और कुछ अन्य एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल सकते हैं।

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपने पोर्टफिलोयो की एंट्री लेवल हैचबैक टियागो के नए फेसलिफ्ट मॉडल का टीजर जारी किया है। कंपनी 28 मई, 2026 को टियागो और टियागो EV फेसलिफ्ट से पर्दा उठाएगी। ऐसा लगता है कि दोनों मॉडलों में डिजाइन के मामले में कई चेंजेस किए गए हैं, जबकि इंटीरियर और पावरट्रेन से जुड़ी डिटेल की शेयर नहीं की गई है। इन मिड-लाइफ अपडेट्स के साथ, नई 2026 टियागो और टियागो EV की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वैसे, नए टीजर से इनकी कई बातों का खुलासा हो चुका है।

टियागो की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो ICE (पेट्रोल/डीजल) से चलने वाली टियागो की कीमतें 4.60 लाख रुपए से 7.68 लाख रुपए के बीच हैं। जबकि इसके इलेक्ट्रिक वर्जन की कीमत 7.99 लाख रुपए से 11.14 लाख रुपए के बीच हैं।

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट

अपडेटेड टियागो में एक नई डिजाइन वाली ब्लैक ग्रिल, पिक्सेल-आकार के फॉग लैंप के साथ एक बदला हुआ फ्रंट बम्पर, और आई ब्रो आकार के LED DRLs के साथ नए डिजाइन वाले हेडलैंप दिए गए हैं। इस हैचबैक में नए डिजाइन वाले एलॉय व्हील, वर्टिकल LED स्ट्रिप्स के साथ नए कनेक्टेड टेललैंप और एक नया रियर बम्पर भी मिलता है।

कंपनी द्वारा शेयर किए गए टीजर में दिखाए गए ORVMs से 360-डिग्री कैमरे की मौजूदगी का संकेत मिलता है। इस हैचबैक में रोशनी वाले लोगो के साथ एक नया स्टीयरिंग व्हील, एक अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग और कुछ अन्य एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल सकते हैं।

टेक्निकली तौर पर नई टाटा टियागो 2026 फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (86bhp/113Nm) और 1.2L NA + CNG (75.5bhp/96.5Nm) पावरट्रेन को ही बरकरार रखे जाने की संभावना है। ट्रांसमिशन भी फेसलिफ्ट से पहले वाले मॉडल से ही लिए जाएंगे, जिनमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT शामिल हैं।

2026 टाटा टियागो EV फेसलिफ्ट

अपने ICE (पेट्रोल) वाले मॉडल के विपरीत, नई टियागो EV फेसलिफ्ट के फ्रंट में बॉडी के कलर वाली, ब्लैक ग्रिल दी गई है। डिजाइन के अन्य एलिमेंट, जैसे LED DRLs वाले नए हेडलैंप, रिवाइज्ड फ्रंट और रियर बम्पर, पिक्सेल-आकार के फॉग लैंप, नए एलॉय व्हील और कनेक्टेड टेललैंप, स्टैंडर्ड टियागो फेसलिफ्ट की तरह ही दिए हैं।