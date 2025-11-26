Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़2026 Tata Sierra Variant Wise Engine And Transmission Options Revealed
पेट्रोल, डीजल या टर्बो... टाटा सिएरा के किस वैरिएंट में मिलेगा कौन सा इंजन ऑप्शन? लेने से पहले यहां जानिए

पेट्रोल, डीजल या टर्बो... टाटा सिएरा के किस वैरिएंट में मिलेगा कौन सा इंजन ऑप्शन? लेने से पहले यहां जानिए

संक्षेप:

टाटा सिएरा भारतीय बाजार में लॉन्च हो चुकी है। इस SUV ने कंपनी के पोर्टफोलियो में कर्व और हैरियर के बीच में जगह ली है। सिएरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए है। जबकि कर्व की शुरुआती कीमत 9.66 लाख रुपए और हैरियर की शुरुआती कीमत 14 लाख रुपए है।

Wed, 26 Nov 2025 09:27 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Tata Sierraarrow

टाटा सिएरा भारतीय बाजार में लॉन्च हो चुकी है। इस SUV ने कंपनी के पोर्टफोलियो में कर्व और हैरियर के बीच में जगह ली है। सिएरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए है। जबकि कर्व की शुरुआती कीमत 9.66 लाख रुपए और हैरियर की शुरुआती कीमत 14 लाख रुपए है। ऐसे में आप इस SUV को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब हम आपको यहां सिएरा के सभी वैरिएंट और उनके इंजन ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से एक सिएरा का बेहतर वैरिएंट सिलेक्ट कर पाएं।

2026 टाटा सिएरा इंजन स्पेसिफिकेशन्स

टाटा नई सिएरा को तीन 1.5L इंजन में नॉर्मल पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन्स दे रही है। चलिए इन सभी के पावर और टॉर्क पर एक नजर डालते हैं।

2026 टाटा सिएरा इंजन स्पेसिफिकेशंस
इंजन1.5L Normal Petrol1.5L Turbo Petrol1.5L Turbo Diesel
पावर108PS @ 6000rpm160PS @ 5000rpm118PS @ 4000rpm
टॉर्क145Nm @ 2100rpm255Nm @ 1750-4000rpm260Nm @ 1500-2750rpm (MT)
280Nm @ 1500-2750rpm (AT)
ट्रांसमिशन6MT, 7DCT6TC6MT, 6TC

टाटा सिएरा को अभी सिर्फ फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ लॉन्च किया गया है। हालांकि, टाटा ने कन्फर्म किया है कि 4-व्हील-ड्राइव वैरिएंट पर काम चल रहा है। यह इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) के साथ होगा या डुअल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, यह देखना बाकी है। उम्मीद कर रहे हैं कि यह सिएरा EV में डुअल-मोटर वर्शन के तौर पर दिखेगा।

बिल्कुल नया 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन सिर्फ आइसिन से लिए गए 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर (TC) ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। दूसरी तरफ, नया 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 2 गियरबॉक्स ऑप्शन देगा। इसमें एक 6-स्पीड मैनुअल और एक 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक (DCT) के साथ आएगा।

1.5L डीजल यूनिट वही इंजन है जो टाटा कर्व में इस्तेमाल होता है। ग्राहक 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक में से चुन सकते हैं। खास बात यह है कि सिएरा का डीजल-ऑटोमैटिक वर्जन, कर्व डीजल-ऑटोमैटिक और सिएरा डीजल-मैनुअल दोनों की तुलना में 20Nm ज्यादा टॉर्क देता है।

ये भी पढ़ें:सिर्फ 20 मिनट में 80% चार्ज हो जाएगी कार, महिंद्रा ने तैयार किया चार्जिंग स्टेशन

2026 टाटा सिएरा के वैरिएंट के हिसाब से इंजन ऑप्शन की डिटेल।

2026 टाटा सिएरा वैरिएंट वाइज पावरट्रेन ऑप्शन
वैरिएंच1.5L नॉर्मल पेट्रोल MT1.5L नॉर्मल पेट्रोल AT1.5L टर्बो पेट्रोल AT1.5L डीजल MT1.5L डीजल AT
स्मार्ट प्लस
प्योर
प्योर प्लस
एडवेंचर
एडवेंचर प्लस
अकम्प्लिश्ड
अकम्प्लिश्ड प्लस

सिएरा नॉर्मल पेट्रोल टॉप अकम्प्लिश्ड प्लस को छोड़कर सभी वैरिएंट में उपलब्ध है। साथ ही, सिएरा नॉर्मल पेट्रोल के सिर्फ मिड वैरिएंट ही ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध हैं। सिएरा टर्बो पेट्रोल सिर्फ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। सिएरा डीजल-मैनुअल सभी 7 वैरिएंट में उपलब्ध है, जबकि सिएरा डीजल-ऑटोमैटिक बेस प्लोर और मिड एडवेंचर वैरिएंट में उपलब्ध नहीं है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Tata Tata Motors Auto News Hindi

