भारतीय बाजार में एक बार फिर धाक जमाने आ गया पंच का नया मॉडल, डीलर यार्ड से लीक हुई पूरी डिटेल

Jan 10, 2026 03:16 pm IST

कई बार देश की नंबर-1 SUV का खिताब जीत चुकी टाटा पंच का नया फेसलिफ्ट मॉडल डीलर्स के पास पहुंचने लगा है। दरअसल, 2026 पंच फेसलिफ्ट अपने ऑफिशियल लॉन्च से पहले डीलरशिप यार्ड में दिखना शुरू हो गई है। कंपनी इसे 13 जनवरी को लॉन्च करेगी। कंपनी ने पंच को ध्यान देने लायक डिजाइन बदलावों के साथ रिफ्रेश किया है। साथ ही, कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में दूसरों से आगे रहने के लिए इसके फीचर्स की लिस्ट को भी मजबूत किया है। ऐसे में उम्मीद है कि इस SUV का जादू एक बार फिर से बाजार में देखने को मिल सकता है।

टाटा पंच फेसलिफ्ट का डिजाइन रिवाइज्ड पंच सामने से पंच EV से इंस्पायर्ड दिखती है। यहां देखे गए प्योर प्लस वैरिएंट में ब्लैक-फिनिश ग्रिल सेक्शन और ब्लैक व्हील कवर हैं। इस ट्रिम में फॉग लैंप नहीं दिए गए हैं ताकि लागत को कंट्रोल में रखा जा सके। यह बेस स्मार्ट और प्येर से ऊपर का लोअर ट्रिम होगा। नए बंपर पर मोटे प्लास्टिक क्लैडिंग के साथ एक प्रमुख एयर इनटेक है।

फेसलिफ्ट में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर के साथ ब्लैक ORVMs मिलते हैं। पीछे की तरफ, टाटा ने एक नया बंपर डिजाइन पेश किया है। साथ ही, रिवाइज्ड टेल लैंप भी दिए हैं जो पहले से ज्यादा शार्प दिखते हैं। एक शार्क-फिन एंटीना और एक इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर एक्सटीरियर अपडेट को पूरा करते हैं। इसमें Adventure, Accomplished और Accomplished Plus सहित कुल 6 वैरिएंट हैं।

टाटा पंच फेसलिफ्ट की सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में पंच फेसलिफ्ट के लोअर वैरिएंट में भी स्टैंडर्ड के तौर पर 6 एयरबैग, ESP, iTPMS और ड्राइव मोड (ईको और सिटी) मिलते हैं। LED हेडलैंप और रिमोट कीलेस एंट्री भी पैकेज का हिस्सा हैं। स्टैंडर्ड प्योर वैरिएंट में बेस मॉडल के मुकाबले रियर AC वेंट, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, रियर डिफॉगर और डे-एंड-नाइट IRVM मिलते हैं।

टाटा पंच फेसलिफ्ट के फीचर्स

प्योर प्लस वैरिएंट में जाने पर फीचर्स की लिस्ट काफी ज्यादा आकर्षक हो जाती है। इसमें वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कम्पैटिबिलिटी के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, एक टाइप-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट और हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। फीचर्स की लंबी लिस्ट इसे सबसे आकर्षक VFM वैरिएंट में से एक बनाएगी।