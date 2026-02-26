टाटा पंच और MG कॉमेट में कौन पैसा वसूल? कीमत, फीचर, रेंज, स्पेस में नंबर-1 कौन? जान लें वरना पछताएंगे

Feb 26, 2026 05:59 pm IST

अगर आप टाटा पंच और MG कॉमेट में से कोई एक ईवी खरीदने वाले हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां दोनों की तुलना कर आपको ये बताने वाले हैं इन दोनों में कौन सी ईवी आपके लिए पैसा वसूल है। आइए जानते हैं कि कीमत, फीचर, रेंज और स्पेस में कौन नंबर-1 है?

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और बजट सेगमेंट में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। जी हां, हम 2026 टाटा पंच ईवी (2026 Tata Punch EV) और 2026 MG कॉमेट ईवी (2026 MG Comet EV) की बात कर रहे हैं। ये दोनों ही किफायती EV BaaS (Battery-as-a-Service) विकल्प के साथ आती हैं और दोनों अलग तरह के ग्राहकों को टारगेट करती हैं, तो सवाल है कि कौन-सी कार पैसे की सही कीमत देती है? आइए आसान भाषा में समझते हैं।

कीमत की तुलना (Price Comparison)

टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV-2026) की BaaS कीमत ₹6.49 लाख से शुरू होती है और इसका बैटरी किराया ₹2.60 प्रति किमी. है। बिना BaaS के इसकी कीमत ₹9.69 लाख रुपये से शुरू ₹12.59 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है। पंच ईवी (Punch EV) एक माइक्रो SUV है, इसलिए इसका साइज और रोड प्रेजेंस कॉमेट Comet से बड़ा है।

MG कॉमेट ईवी (Comet EV)

MG कॉमेट ईवी (Comet EV) की BaaS कीमतें ₹4.99 लाख से शुरू होती हैं और इसका बैटरी किराया ₹3.20 प्रति किमी. है। वैसे इसकी आउटराइट कीमतें ₹7.62 लाख से ₹10 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं। कॉमेट ईवी (Comet EV) एक छोटी सिटी कार है, जो मुख्य रूप से शहरी इस्तेमाल के लिए डिजाइन की गई है।

BaaS प्लान: किसका सौदा बेहतर?

2026 टाटा पंच ईवी vs MG कॉमेट ईवी: प्राइस कैंपेरिजन मॉडल BaaS प्राइस (एक्स-शोरूम) बैटरी रेंटल रेगुलर प्राइस (एक्स-शोरूम) 2026 टाटा पंच ईवी ₹6.49 lakh ₹2.60/km ₹9.69 lakh - ₹12.59 lakh MG कॉमेट EV ₹4.99 lakh - ₹7.63 lakh ₹3.20 /km ₹7.62 lakh - ₹10 lakh

ऊपर चार्ट के मुताबिक कॉमेट (Comet) की शुरुआती कीमत कम है, लेकिन पंच ईवी (Punch EV) का प्रति किमी. चार्ज कम है। अगर आप रोज ज्यादा चलाते हैं, तो पंच ईवी (Punch EV) का ₹2.60 प्रति किमी. प्लान लंबे समय में सस्ता पड़ सकता है।

साइज और प्रैक्टिकैलिटी

टाटा पंच ईवी (Punch EV) में SUV जैसा लुक, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, बेहतर रोड प्रेजेंस मिलता है। वहीं, कॉमेट ईवी (Comet EV) में कॉम्पैक्ट साइज, भीड़भाड़ वाली सिटी ड्राइव के लिए आसान है। अगर आप फैमिली के साथ लंबी दूरी तय करते हैं, तो पंच ईवी (Punch EV) ज्यादा प्रैक्टिकल है। वहीं, अगर आपका उपयोग मुख्य रूप से शहर तक सीमित है, तो कॉमेट ईवी (Comet EV) बेहतर विकल्प हो सकती है।

फीचर्स और अपडेट

2026 पंच ईवी (Punch EV) को हाल ही में बड़ा अपडेट मिला है। इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर और पावरट्रेन में कई बदलाव किए गए हैं। कॉमेट ईवी (Comet EV) भी टेक्नोलॉजी से भरपूर है, लेकिन उसका फोकस मुख्य रूप से शहरी उपयोग और कॉम्पैक्ट डिजाइन पर है।

किसे खरीदें?

अगर आपको SUV जैसी फील चाहिए और रोज ज्यादा दूरी चलना है, तो आपको टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) चुनना चाहिए, क्योंकि इसमें कम प्रति किमी. बैटरी चार्ज मिलेगा और ज्यादा स्पेस के साथ ये फैमिली कार है।

वहीं, अगर आपका बजट कम है और मुख्य रूप से आपको सिटी यूज के लिए इसको लेना है, तो आपको MG कॉमेट ईवी (Comet EV) लेना चाहिए। जी हां, क्योंकि ये छोटी और आसान पार्किंग वाली कार है।

कौन देता है बेहतर वैल्यू?