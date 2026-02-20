Hindustan Hindi News
पंच EV फेसलिफ्ट को भी मिलेगी 5-स्टार रेटिंग, सेफ्टी के लिए दिए कमाल के फीचर्स; लेने में नहीं होगा नुकसान!

Feb 20, 2026 10:07 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स ने अपनी न्यू पंच EV फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इस नए मॉडल को पुराने की तुलना में 1.85 रुपए सस्ती है। साथ ही, अब इसकी रेंज भी पहले से ज्यादा है, क्योंकि कंपनी ने इस में बैटरी पैक को बड़ा दिया है। कंपनी ने फिलहाल इसकी सेफ्टी रेटिंग को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है।

पंच EV फेसलिफ्ट को भी मिलेगी 5-स्टार रेटिंग, सेफ्टी के लिए दिए कमाल के फीचर्स; लेने में नहीं होगा नुकसान!
2024 टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली
2024 में BNCAP के टेस्ट में पंच EV ने एडल्ट ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन (AOP) के लिए 32 में से 31.46 पॉइंट हासिल किए थे। इसे फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 14.26 पॉइंट और साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 15.6 पॉइंट मिले थे। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन (COP) के लिए इसे 49 में से 45 पॉइंट मिले थे। डायनेमिक टेस्टिंग में इसे 24 में से 23.95 पॉइंट, CRS (चाइल्ड सीट रेस्ट्रेंट) सेगमेंट में 12 में से 12 पॉइंट और व्हीकल असिसमेंट में 13 में से 9 पॉइंट मिले थे। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ABS और ESC , सभी सीटों के लिए तीन-पॉइंट सीट बेल्ट, ISOFIX माउंट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए थे।

ये भी पढ़ें:नई टाटा पंच EV फेसलिफ्ट अब ₹1.85 लाख सस्ती, जानिए किस वैरिएंट को लेने में फायदा

पंच ICE को भी 5-स्टार रेटिंग मिली
टाटा की न्यू पंच को जनवरी 2026 में क्रैश टेस्ट किया गया था। खास बात ये रही कि लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इसकी टेस्टिंग करवा ली थी। जिसका रिजल्ट इसके लॉन्च इवेंट में शेयर किया गया। कंपनी ने बताया कि इस कार को BNCAP टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 32 में से 30.58 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इसे 49 में से 45.00 पॉइंट मिले। टाटा पंच में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग के साथ-साथ ESC, ABS, TPMS, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। सेफ्टी को और भी बेहतर करने के लिए इसमें रेन सेंसिंग वाइपर, 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, LED ऑटो हेडलैम्प, ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:पंच EV Vs सिट्रोन eC3: सिंगल चार्ज पर रेंज के साथ फीचर्स में कौन ज्यादा बेहतर?

पंच फेसलिफ्ट के सेफ्टी फीचर्स
पंच फेसलिफ्ट मॉडल में सेफ्टी पर खास ध्यान दिया गया है। नई पंच में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग के साथ-साथ ESC, ABS, TPMS, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। सेफ्टी पर अपने फोकस को दिखाने के लिए, टाटा मोटर्स ने नई पंच का क्रैश टेस्ट किया, जिसमें चार डमी यात्रियों के साथ एक ट्रक से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आमने-सामने की टक्कर का सिमुलेशन किया गया। इम्पैक्ट के बावजूद, बॉडी स्ट्रक्चर सही सलामत रहा और क्रैश के बाद चारों डोर खोले जा सके।

ये भी पढ़ें:हुंडई को पछाड़ने वाली इस कंपनी का नया दांव, कारों पर दे रही ₹1.30 लाख के बेनिफिट

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट के सेफ्टी फीचर्स
टाटा पंच EV फेसलिफ्ट को उसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिस पर इसका ICE मॉडल बना है। इस प्लेटफॉर्म को भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस EV फेसलिफ्ट मॉडल में भी कंपनी ने सेफ्टी और उससे जुड़े फीचर्स का पूरा खयाल रखा है। दरअसल, इसमें पर 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, i-TPMS, रियर वाइपर-डिफॉगर, हाई बीम असिस्ट और ISOFIX माउंट्स जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए हैं। वहीं, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, वेंटिलेटेड सीट्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, नेविगेशन, रिमोट कमांड, तीन ड्राइव मोड्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

