पंच EV फेसलिफ्ट को भी मिलेगी 5-स्टार रेटिंग, सेफ्टी के लिए दिए कमाल के फीचर्स; लेने में नहीं होगा नुकसान!
टाटा मोटर्स ने अपनी न्यू पंच EV फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इस नए मॉडल को पुराने की तुलना में 1.85 रुपए सस्ती है। साथ ही, अब इसकी रेंज भी पहले से ज्यादा है, क्योंकि कंपनी ने इस में बैटरी पैक को बड़ा दिया है। कंपनी ने फिलहाल इसकी सेफ्टी रेटिंग को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलेगी। दरअसल, इस मॉडल को कंपनी ने पंच फेसलिफ्ट के ICE प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है, जिसे भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ऐसे में उम्मीद है कि पंच EV फेसलिफ्ट को भी आसानी से 5-स्टार रेटिंग मिल जाएगी।
पंच EV के पुराने मॉडल को भी भारत NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली है। साल 2024 में पंच इलेक्ट्रिक को भारत NCAP में क्रैश टेस्ट के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। इस कार ने इस टेस्ट में एडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की थी। वहीं, पंच के न्यू मॉडल को भी भारत NCAP में सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है।
2024 टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली
2024 में BNCAP के टेस्ट में पंच EV ने एडल्ट ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन (AOP) के लिए 32 में से 31.46 पॉइंट हासिल किए थे। इसे फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 14.26 पॉइंट और साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 15.6 पॉइंट मिले थे। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन (COP) के लिए इसे 49 में से 45 पॉइंट मिले थे। डायनेमिक टेस्टिंग में इसे 24 में से 23.95 पॉइंट, CRS (चाइल्ड सीट रेस्ट्रेंट) सेगमेंट में 12 में से 12 पॉइंट और व्हीकल असिसमेंट में 13 में से 9 पॉइंट मिले थे। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ABS और ESC , सभी सीटों के लिए तीन-पॉइंट सीट बेल्ट, ISOFIX माउंट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए थे।
पंच ICE को भी 5-स्टार रेटिंग मिली
टाटा की न्यू पंच को जनवरी 2026 में क्रैश टेस्ट किया गया था। खास बात ये रही कि लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इसकी टेस्टिंग करवा ली थी। जिसका रिजल्ट इसके लॉन्च इवेंट में शेयर किया गया। कंपनी ने बताया कि इस कार को BNCAP टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 32 में से 30.58 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इसे 49 में से 45.00 पॉइंट मिले। टाटा पंच में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग के साथ-साथ ESC, ABS, TPMS, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। सेफ्टी को और भी बेहतर करने के लिए इसमें रेन सेंसिंग वाइपर, 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, LED ऑटो हेडलैम्प, ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।
पंच फेसलिफ्ट के सेफ्टी फीचर्स
पंच फेसलिफ्ट मॉडल में सेफ्टी पर खास ध्यान दिया गया है। नई पंच में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग के साथ-साथ ESC, ABS, TPMS, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। सेफ्टी पर अपने फोकस को दिखाने के लिए, टाटा मोटर्स ने नई पंच का क्रैश टेस्ट किया, जिसमें चार डमी यात्रियों के साथ एक ट्रक से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आमने-सामने की टक्कर का सिमुलेशन किया गया। इम्पैक्ट के बावजूद, बॉडी स्ट्रक्चर सही सलामत रहा और क्रैश के बाद चारों डोर खोले जा सके।
टाटा पंच EV फेसलिफ्ट के सेफ्टी फीचर्स
टाटा पंच EV फेसलिफ्ट को उसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिस पर इसका ICE मॉडल बना है। इस प्लेटफॉर्म को भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस EV फेसलिफ्ट मॉडल में भी कंपनी ने सेफ्टी और उससे जुड़े फीचर्स का पूरा खयाल रखा है। दरअसल, इसमें पर 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, i-TPMS, रियर वाइपर-डिफॉगर, हाई बीम असिस्ट और ISOFIX माउंट्स जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए हैं। वहीं, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, वेंटिलेटेड सीट्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, नेविगेशन, रिमोट कमांड, तीन ड्राइव मोड्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं।
