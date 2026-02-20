Hindustan Hindi News
नई टाटा पंच EV फेसलिफ्ट अब ₹1.85 लाख सस्ती, रेंज भी 468Km; जानिए किस वैरिएंट को खरीदने में फायदा

Feb 20, 2026 08:19 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स ने पंच EV फेसलिफ्ट में हल्के-फुल्के चेंजेस किए हैं, जिसमें जनवरी 2026 में लॉन्च हुए ICE पंच फेसलिफ्ट में देखे गए कई बदलाव भी शामिल हैं। 2026 Punch EV की कीमतें 9.69 लाख रुपये से शुरू होकर 12.59 लाख रुपए तक जाती है। ये पुराने मॉडल से 1.85 लाख रुपए तक कम हैं।

पंच EV फेसलिफ्ट को पहली बार BaaS (बैटरी-एज-ए-सर्विस) रेंटल प्रोग्राम के साथ भी खरीद पाएंगे। BaaS स्कीम चुनने पर, पंच EV की कीमत 6.49 लाख रुपए से शुरू होती है। वहीं, बैटरी इस्तेमाल करने का खर्च 2.6 रुपए प्रति किलोमीटर जितना कम है।

अपडेटेड पंच EV 5 ट्रिम लेवल स्मार्ट, स्मार्ट+, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड+ में मिलेगी। इसमें 30kWh और 40kWh बैटरी ऑप्शन मिलेंगे, जो पिछले मॉडल की बैटरी से 5kWh ज्यादा है। पंच EV 40kWh के लिए अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ लाइफटाइम बैटरी वारंटी भी मिल रही है, जबकि 30kWh वैरिएंट पर 8 साल या 160,000 Km की वारंटी भी मिलती है।

पहले की तरह, दोनों बैटरी 154Nm फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ी हैं, जो 30kWh में 88hp पावर और 40kWh में 129hp पावर आउटपुट देती हैं। ARAI के अनुसार 30kWh बैटरी की रेंज 365Km और 40kWh बैटरी की रेंज 468km है। चार्जिंग की बात करें तो, 30kWh और 40kWh बैटरी को 7.2kW AC चार्जर से 10 से 100% चार्ज होने में क्रमशः 4.5 घंटे और 5.3 घंटे लगते हैं, जबकि 65kW DC फास्ट चार्जर दोनों पैक को 26 मिनट में 20 से 80% चार्ज हो जाते हैं। कंपनी के दावे के मुताबिक, DC चार्जर 30kWh बैटरी 15 मिनट में 110km रेंज और 40kWh यूनिट 135km रेंज देगा।

ये भी पढ़ें:घिस चुके टायर के लिए बना ये खास लिक्विड, डालते के बाद 10 महीने बढ़ जाएगी लाइफ!

2026 टाटा पंच EV कलर ऑप्शन
अपडेट किया गया पंच EV कई कलर्स में उपलब्ध है। हालांकि ऑप्शन ट्रिम लेवल के हिसाब से अलग-अलग हैं। पंच EV स्मार्ट ट्रिम के लिए, उपलब्ध कलर्स में सुपरनोवा कॉपर, बंगाल रूज, प्योर ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं। पंच EV एडवेंचर के ग्राहक इसके अलावा कैरामल भी चुन सकते हैं। जबकि एम्पावर्ड और एम्पावर्ड+ ट्रिम्स में फियरलेस येलो और एम्पावर्ड ऑक्साइड ऑप्शन भी मिलते हैं। चलिए अब इन सभी वैरिएंट के फीचर्स के बारे में जानते हैं।

ये भी पढ़ें:होली का रंग हो या पुराना दाग, शैम्पू में ये 2 चीज मिलाकर धोएं; नई जैसी चमकेगी!

2026 टाटा पंच EV फेसलिफ्ट के वैरिएंट वाइज फीचर्स

1. स्मार्ट (बैटरी ऑप्शन: 30kWh)
6 एयरबैग
ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर
रियर पार्किंग सेंसर
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)
हिल होल्ड असिस्ट
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
हाई बीम अलर्ट
हब कैप के साथ 15-इंच स्टील व्हील
LED DRLs
कनेक्टेड कार टेक
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
मल्टी-लेवल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग
स्टीयरिंग व्हील पर इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो
हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
फ्रंट पावर्ड विंडो
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 4-इंच MID
इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज
दो ड्राइव मोड – सिटी और स्पोर्ट

2. स्मार्ट+ (बैटरी ऑप्शन: 30kWh, 40kWh)
स्मार्ट के अलावा फीचर्स
8-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल
वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले
65W USB टाइप-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट
रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए पैडल शिफ्टर
सेंट्रल लॉकिंग के साथ रिमोट की
एंटी-ग्लेयर (प्रिज्मैटिक) IRVM
शार्क-फिन एंटीना
हिल होल्ड कंट्रोल (सिर्फ 40kWh)
रिवर्स कैमरा (सिर्फ 40kWh)
16-इंच स्टील व्हील्स (सिर्फ 40kWh)
ईको ड्राइव मोड (सिर्फ 40kWh)
ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (सिर्फ 40kWh)
ड्राइव सिलेक्टर के लिए नर्लड सराउंड (सिर्फ 40kWh)

ये भी पढ़ें:पंच EV Vs सिट्रोन eC3: सिंगल चार्ज पर रेंज के साथ फीचर्स में कौन ज्यादा बेहतर?

3. एडवेंचर (बैटरी ऑप्शन: 40kWh)
स्मार्ट+ 40kWh से ज्यादा फीचर्स
पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप
क्रूज कंट्रोल
हिल डिसेंट कंट्रोल
इलेक्ट्रिकली-एडजस्टेबल ORVMs
16-इंच एयरो-ऑप्टिमाइज्ड स्टील व्हील्स

4. एम्पावर्ड (बैटरी ऑप्शन: 40kWh)
एडवेंचर से ज्यादा फीचर्स
360-डिग्री कैमरा
ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर
10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले
हारमन कार्डन साउंड सिस्टम
इन-बिल्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए एप सपोर्ट
नेविगेशन व्यू के साथ 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
16-इंच एयरो-ऑप्टिमाइज्ड एलॉय व्हील्स
ऑटो-फोल्डिंग ORVMs
रियर LED लाइट बार
ऑटोमैटिक हेडलाइट्स
रेन-सेंसिंग वाइपर्स
रियर वाइपर और डिफॉगर
केबिन एयर प्यूरीफायर
रियर 15W USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट
स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट
कूल्ड ग्लवबॉक्स

ये भी पढ़ें:₹9.69 लाख की नई पंच EV फेसलिफ्ट को खरीदने लिया ₹8 लाख का लोन, तो इतनी बनेगी EMI

5. एम्पावर्ड+ (बैटरी ऑप्शन: 40kWh)
एम्पावर्ड से ज्यादा फीचर्स
वॉइस एक्टिवेशन के साथ सनरूफ
लेदरेट सीटें
वेंटिलेटिड फ्रंट सीटें
रियर आर्मरेस्ट
ऑटो-डिमिंग IRVM
वायरलेस चार्जिंग पैड
SOS कॉलिंग फंक्शन
LED हेडलाइट्स
कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ LED फॉग लैंप्स
रूफ रेल्स

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

