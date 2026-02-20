नई टाटा पंच EV फेसलिफ्ट अब ₹1.85 लाख सस्ती, रेंज भी 468Km; जानिए किस वैरिएंट को खरीदने में फायदा

टाटा मोटर्स ने पंच EV फेसलिफ्ट में हल्के-फुल्के चेंजेस किए हैं, जिसमें जनवरी 2026 में लॉन्च हुए ICE पंच फेसलिफ्ट में देखे गए कई बदलाव भी शामिल हैं। 2026 Punch EV की कीमतें 9.69 लाख रुपये से शुरू होकर 12.59 लाख रुपए तक जाती है। ये पुराने मॉडल से 1.85 लाख रुपए तक कम हैं।

टाटा मोटर्स ने पंच EV फेसलिफ्ट में हल्के-फुल्के चेंजेस किए हैं, जिसमें जनवरी 2026 में लॉन्च हुए ICE पंच फेसलिफ्ट में देखे गए कई बदलाव भी शामिल हैं। 2026 Punch EV की कीमतें 9.69 लाख रुपये से शुरू होकर 12.59 लाख रुपए तक जाती है। ये पुराने मॉडल से 1.85 लाख रुपए तक कम हैं। पंच EV फेसलिफ्ट को पहली बार BaaS (बैटरी-एज-ए-सर्विस) रेंटल प्रोग्राम के साथ भी खरीद पाएंगे। BaaS स्कीम चुनने पर, पंच EV की कीमत 6.49 लाख रुपए से शुरू होती है। वहीं, बैटरी इस्तेमाल करने का खर्च 2.6 रुपए प्रति किलोमीटर जितना कम है।

अपडेटेड पंच EV 5 ट्रिम लेवल स्मार्ट, स्मार्ट+, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड+ में मिलेगी। इसमें 30kWh और 40kWh बैटरी ऑप्शन मिलेंगे, जो पिछले मॉडल की बैटरी से 5kWh ज्यादा है। पंच EV 40kWh के लिए अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ लाइफटाइम बैटरी वारंटी भी मिल रही है, जबकि 30kWh वैरिएंट पर 8 साल या 160,000 Km की वारंटी भी मिलती है।

पहले की तरह, दोनों बैटरी 154Nm फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ी हैं, जो 30kWh में 88hp पावर और 40kWh में 129hp पावर आउटपुट देती हैं। ARAI के अनुसार 30kWh बैटरी की रेंज 365Km और 40kWh बैटरी की रेंज 468km है। चार्जिंग की बात करें तो, 30kWh और 40kWh बैटरी को 7.2kW AC चार्जर से 10 से 100% चार्ज होने में क्रमशः 4.5 घंटे और 5.3 घंटे लगते हैं, जबकि 65kW DC फास्ट चार्जर दोनों पैक को 26 मिनट में 20 से 80% चार्ज हो जाते हैं। कंपनी के दावे के मुताबिक, DC चार्जर 30kWh बैटरी 15 मिनट में 110km रेंज और 40kWh यूनिट 135km रेंज देगा।

2026 टाटा पंच EV कलर ऑप्शन

अपडेट किया गया पंच EV कई कलर्स में उपलब्ध है। हालांकि ऑप्शन ट्रिम लेवल के हिसाब से अलग-अलग हैं। पंच EV स्मार्ट ट्रिम के लिए, उपलब्ध कलर्स में सुपरनोवा कॉपर, बंगाल रूज, प्योर ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं। पंच EV एडवेंचर के ग्राहक इसके अलावा कैरामल भी चुन सकते हैं। जबकि एम्पावर्ड और एम्पावर्ड+ ट्रिम्स में फियरलेस येलो और एम्पावर्ड ऑक्साइड ऑप्शन भी मिलते हैं। चलिए अब इन सभी वैरिएंट के फीचर्स के बारे में जानते हैं।

2026 टाटा पंच EV फेसलिफ्ट के वैरिएंट वाइज फीचर्स 1. स्मार्ट (बैटरी ऑप्शन: 30kWh)

6 एयरबैग

ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर

रियर पार्किंग सेंसर

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)

हिल होल्ड असिस्ट

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

हाई बीम अलर्ट

हब कैप के साथ 15-इंच स्टील व्हील

LED DRLs

कनेक्टेड कार टेक

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

मल्टी-लेवल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग

स्टीयरिंग व्हील पर इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो

हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

फ्रंट पावर्ड विंडो

इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 4-इंच MID

इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज

दो ड्राइव मोड – सिटी और स्पोर्ट

2. स्मार्ट+ (बैटरी ऑप्शन: 30kWh, 40kWh)

स्मार्ट के अलावा फीचर्स

8-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन

स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल

वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले

65W USB टाइप-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट

रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए पैडल शिफ्टर

सेंट्रल लॉकिंग के साथ रिमोट की

एंटी-ग्लेयर (प्रिज्मैटिक) IRVM

शार्क-फिन एंटीना

हिल होल्ड कंट्रोल (सिर्फ 40kWh)

रिवर्स कैमरा (सिर्फ 40kWh)

16-इंच स्टील व्हील्स (सिर्फ 40kWh)

ईको ड्राइव मोड (सिर्फ 40kWh)

ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (सिर्फ 40kWh)

ड्राइव सिलेक्टर के लिए नर्लड सराउंड (सिर्फ 40kWh)

3. एडवेंचर (बैटरी ऑप्शन: 40kWh)

स्मार्ट+ 40kWh से ज्यादा फीचर्स

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

क्रूज कंट्रोल

हिल डिसेंट कंट्रोल

इलेक्ट्रिकली-एडजस्टेबल ORVMs

16-इंच एयरो-ऑप्टिमाइज्ड स्टील व्हील्स

4. एम्पावर्ड (बैटरी ऑप्शन: 40kWh)

एडवेंचर से ज्यादा फीचर्स

360-डिग्री कैमरा

ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर

10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन

वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले

हारमन कार्डन साउंड सिस्टम

इन-बिल्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए एप सपोर्ट

नेविगेशन व्यू के साथ 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

16-इंच एयरो-ऑप्टिमाइज्ड एलॉय व्हील्स

ऑटो-फोल्डिंग ORVMs

रियर LED लाइट बार

ऑटोमैटिक हेडलाइट्स

रेन-सेंसिंग वाइपर्स

रियर वाइपर और डिफॉगर

केबिन एयर प्यूरीफायर

रियर 15W USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट

स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट

कूल्ड ग्लवबॉक्स