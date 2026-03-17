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468 किमी. रेंज देने वाली इस इलेक्ट्रिक SUV पर टूटे लोग, 10 हफ्ते तक पहुंचा वेटिंग; कीमत ₹9.69 लाख

Mar 17, 2026 10:43 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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टाटा की इलेक्ट्रिक SUV पंच ईवी की डिमांड मार्केट में तेजी से बढ़ती जा रही है। इसकी मांग इतनी ज्यादा है कि इसका वेटिंग पीरियड 10 हफ्ते तक पहुंचा दिया है। इसकी कीमत ₹9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में जबरदस्त शुरुआत करते हुए टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट (Tata Punch EV Facelift) ने लॉन्च के साथ ही मार्केट में धूम मचा दी है। फरवरी 2026 में लॉन्च हुई इस अपडेटेड EV की डिलीवरी अब पूरे देश में शुरू हो चुकी है, लेकिन बढ़ती डिमांड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ वैरिएंट पर 7 से 10 हफ्तों तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। खासकर एंट्री-लेवल वैरिएंट्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि ग्राहकों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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कीमत कितनी है?

कीमत की बात करें तो पंच ईवी (Punch EV) फेसलिफ्ट ₹9.69 लाख से ₹12.59 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच आती है, जबकि Baas प्लान के साथ इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ ₹6.49 लाख तक जाती है। इसे स्मार्ट (Smart), स्मार्ट+ (Smart+), एडवेंचर (Adventure), एम्पावर्ड (Empowered) और एम्पावर्ड + (Empowered+) जैसे 5 वैरिएंट्स में पेश किया गया है।

टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट का वेटिंग पीरियड

क्रमांकवैरिएंट (PL)डिलीवरी समय (EDD)
1Punch EV Smart 308–10 सप्ताह
2Punch EV Smart+ 308–10 सप्ताह
3Punch EV Smart+ 407–8 सप्ताह
4Punch EV Adventure 407–8 सप्ताह
5Punch EV Empowered+ 407–8 सप्ताह
6Punch EV Empowered+ S 407–8 सप्ताह

फीचर्स की डिटेल्स

फीचर्स के मामले में भी यह SUV काफी अपग्रेड होकर आई है। अब इसमें वॉइस-एक्टिवेटेड सनरूफ, 10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, 360-डिग्री कैमरा और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स इसे और खास बनाते हैं।

डिजाइन कैसी है?

डिजाइन की बात करें तो इसमें नया फ्रंट लुक, अपडेटेड LED लाइट्स और 195 mm का अच्छा-खासा ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है, जो इसे सिटी और खराब सड़कों दोनों के लिए परफेक्ट बनाता है।

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बैटरी पैक रेंज

बैटरी और रेंज के मामले में पंच ईवी (Punch EV) दो ऑप्शन 30 kWh और 40 kWh में आती है। छोटी बैटरी के साथ ये ईवी 375 किमी. तक और बड़ी बैटरी के साथ 468 किमी. तक की रेंज मिलती है। साथ ही 65kW DC फास्ट चार्जिंग से ये सिर्फ 26 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज हो सकती है।

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टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट (Tata Punch EV Facelift) ने अपनी कीमत, फीचर्स और रेंज के दम पर शानदार शुरुआत की है। बढ़ता वेटिंग पीरियड साफ संकेत देता है कि यह EV भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बनती जा रही है और आने वाले समय में सेगमेंट में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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