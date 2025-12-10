पंच CNG फेसलिफ्ट मॉडल टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद, मौजूद मॉडल से ज्यादा फीचर्स और सेफ्टी मिलेगी
टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में पिछले कुछ सालों से जिस कार का एकतरफा दबदबा चल रहा है उसका नाम टाटा पंच है। पंच की सफलता के पीछे कई सारे कारण है। जैसे, ये देश की सबसे सस्ती SUVs में से एक है। वहीं, इसे पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक वैरिएंट में खरीद सकते हैं। इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच पंच की 124,225 यूनिट बिक चुकी हैं। ऐसे में कंपनी इस कार को और बेहतर बनाने के लिए इसका नया CNG फेसलिफ्ट मॉडल लाने वाली है। इस मॉडल की टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। इसके लेटेस्ट स्पाई शॉट्स मुन्नार (केरल) से हैं। यहां पंच फेसलिफ्ट को सड़क किनारे पार्क किए देखा गया।
टेस्ट म्यूल को काफी हद तक कैमोफ्लाज किया गया है, लेकिन लाइटिंग सेटअप में बदलाव देखे जा सकते हैं। हो सकता है कि पंच फेसलिफ्ट में तिकोने लाइटिंग सेटअप हो, जो टाटा की दूसरी SUVs जैसे नेक्सन और हैरियर में मिलते हैं। विंडस्क्रीन पर CNG स्टिकर इसके पावरट्रेन को दिखाता है। पंच फेसलिफ्ट में मौजूदा इंजन ऑप्शन ही रहेगा। बता दें कि भारतीय बाजार में पंच का सीधा मुकाबला हुंडई एक्सटर, मारुति फ्रोंक्स, टोयोटा टैसर, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, सिट्रोन C3 जैसे मॉडल से होता है।
टाटा पंच में 1.2-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन है जो 87.8 PS का पावर और 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। CNG पर चलने पर आउटपुट 73.5 PS का पावर और 103 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। टाटा पंच CNG सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। टाटा पंच CNG की USP उसका खास डुअल टैंक सेटअप है। यह बूट स्पेस की समस्या को पूरी तरह खत्म कर देता है। जो अक्सर CNG कार यूजर की शिकायत भी होती है।
आगे की तरफ, टाटा पंच फेसलिफ्ट में एक रिफ्रेश्ड ग्रिल डिजाइन दिखाई दे रहा है। निचला ग्रिल भी ज्यादा रिफाइंड दिखता है और हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ आता है। साइड प्रोफाइल में ज्यादा अपडेट नहीं लगते। हालांकि, नए एलॉय दिए जा सकते हैं। बेहतर सेफ्टी के लिए, अपग्रेड पैकेज में 360 डिग्री व्यू कैमरा हो सकता है। मौजूदा मॉडल के साथ मिलने वाले कई फीचर्स वैसे ही रहेंगे। लिस्ट में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, वॉयस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, फास्ट USB चार्जर, रियर AC वेंट, इंजन स्टार्ट/स्टॉप, वायरलेस चार्जर और लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब शामिल हैं।
फीचर्स की लिस्ट में स्क्वेयर्ड व्हील आर्च, बॉडी क्लैडिंग, C-पिलर पर लगे पिछले डोर के हैंडल, ब्लैक्ड-आउट पिलर, डोर क्लैडिंग, स्टाइलिश रूफ रेल, शार्क-फिन एंटीना और थोड़ी टेपरिंग रूफलाइन शामिल हैं। पीछे की तरफ, पंच फेसलिफ्ट में रिफ्रेश्ड टेल लैंप, बूट लिड और बंपर मिलने की उम्मीद है। टॉप वैरिएंट में स्पोर्टी लुक और फील के लिए कनेक्टेड फॉर्मेट में टेल लैंप मिल सकते हैं।
टेस्ट म्यूल के इंटीरियर में एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल होने का पता चलता है। इसमें एक शानदार स्टीयरिंग व्हील भी देखा जा सकता है, जो दूसरी टाटा SUVs की तरह इल्युमिनेटेड लोगो वाला नया स्टीयरिंग व्हील हो सकता है। कुछ वैरिएंट में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं। पंच फेसलिफ्ट में सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग के साथ बेहतर सेफ्टी मिलने की भी उम्मीद है। अपडेट के साथ टाटा पंच फेसलिफ्ट की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अभी पंच CNG की एक्स-शोरूम कीमत 6.68 लाख रुपए है।
