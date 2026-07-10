टाटा सफारी और हैयिरर के 'स्टेल्थ एडिशन' लॉन्च, दोनों SUVs ये फुली लोडेड फीचर्स के साथ मिलेंगी

2026 हैरियर और सफारी के स्टेल्थ एडिशन और दूसरे वर्जन के बीच सबसे पहला अंतर इनके 'स्टेल्थ ब्लैक' एक्सटीरियर कलर का है। हालांकि, 19-इंच के एलॉय व्हील्स का डिजाइन 'डार्क' और 'रेड डार्क' एडिशन जैसा ही है, लेकिन स्टेल्थ एडिशन में ये 'मैट स्टेल्थ ब्लैक' कलर में आते हैं।

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टाटा मोटर्स ने हैरियार और सफारी का स्टेल्थ एडिशन (Stealth Edition) लॉन्च किया है। ये कंपनी की 'फियरलेस अल्ट्रा' और 'अकम्पलिश्ड अल्ट्रा' ट्रिम्स पर बेस्ड है। इन SUVs का 'फियरलेस अल्ट्रा स्टेल्थ एडिशन' पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन में उपलब्ध है। 2026 हैरियर स्टेल्थ एडिशन की एक्स-शोरूम कीमतें 23.43 लाख रुपए से 26.01 लाख रुपए के बीच है, जबकि सफारी स्टेल्थ एडिशन की एक्स-शोरूम कीमतें 24.09 लाख रुपए से 26.76 लाख रुपए के बीच है। टाटा ने पहले भी इन मॉडल्स का 'स्टेल्थ एडिशन' पेश किया था, लेकिन वे लिमिटेड नंबर्स में ही उपलब्ध थे।

स्टेल्थ एडिशन ये नया मिलेगा

2026 हैरियर और सफारी के स्टेल्थ एडिशन और दूसरे वर्जन के बीच सबसे पहला अंतर इनके 'स्टेल्थ ब्लैक' एक्सटीरियर कलर का है। हालांकि, 19-इंच के एलॉय व्हील्स का डिजाइन 'डार्क' और 'रेड डार्क' एडिशन जैसा ही है, लेकिन स्टेल्थ एडिशन में ये 'मैट स्टेल्थ ब्लैक' कलर में आते हैं। इनके फ्रंट फेंडर के ऊपर 'स्टेल्थ' बैज भी लगे हैं।

स्टेल्थ एडिशन का इंटीरियर

2026 हैरियर और सफारी स्टेल्थ एडिशन का इंटीरियर पूरी तरह से ब्लैक थीम वाला है। इसके साथ मैच करती हुई 'कार्बन नोएर' लेदरेट सीट्स और टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक खास डिजाइन वाला डायल दिया गया है। हालांकि, ये अपने-अपने मॉडल्स के पूरी तरह से लोडेड ट्रिम्स पर बेस्ड हैं, इसलिए स्टेल्थ एडिशन में वे सभी कम्फर्टेबल फीचर्स मिलते हैं जो उन कारों में दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको एडजस्टेबल सेंटर आर्मरेस्ट के साथ पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं। साथ ही, चार टेरेन मोड्स (नॉर्मल, रफ और वेट) भी मिलते हैं।

स्टेल्थ एडिशन के फीचर्स

हैरियर और सफारी के स्टेल्थ एडिशन में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 14.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डॉल्बी एटम्स के साथ 13-स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम, डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वॉयस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ, एलेक्सा कनेक्टिविटी, आर्केट ऐप सुइट, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।