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टाटा सफारी और हैयिरर के 'स्टेल्थ एडिशन' लॉन्च, दोनों SUVs ये फुली लोडेड फीचर्स के साथ मिलेंगी

By Narendra Jijhontiya
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2026 हैरियर और सफारी के स्टेल्थ एडिशन और दूसरे वर्जन के बीच सबसे पहला अंतर इनके 'स्टेल्थ ब्लैक' एक्सटीरियर कलर का है। हालांकि, 19-इंच के एलॉय व्हील्स का डिजाइन 'डार्क' और 'रेड डार्क' एडिशन जैसा ही है, लेकिन स्टेल्थ एडिशन में ये 'मैट स्टेल्थ ब्लैक' कलर में आते हैं।

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टाटा मोटर्स ने हैरियार और सफारी का स्टेल्थ एडिशन (Stealth Edition) लॉन्च किया है। ये कंपनी की 'फियरलेस अल्ट्रा' और 'अकम्पलिश्ड अल्ट्रा' ट्रिम्स पर बेस्ड है। इन SUVs का 'फियरलेस अल्ट्रा स्टेल्थ एडिशन' पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन में उपलब्ध है। 2026 हैरियर स्टेल्थ एडिशन की एक्स-शोरूम कीमतें 23.43 लाख रुपए से 26.01 लाख रुपए के बीच है, जबकि सफारी स्टेल्थ एडिशन की एक्स-शोरूम कीमतें 24.09 लाख रुपए से 26.76 लाख रुपए के बीच है। टाटा ने पहले भी इन मॉडल्स का 'स्टेल्थ एडिशन' पेश किया था, लेकिन वे लिमिटेड नंबर्स में ही उपलब्ध थे।

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स्टेल्थ एडिशन ये नया मिलेगा
2026 हैरियर और सफारी के स्टेल्थ एडिशन और दूसरे वर्जन के बीच सबसे पहला अंतर इनके 'स्टेल्थ ब्लैक' एक्सटीरियर कलर का है। हालांकि, 19-इंच के एलॉय व्हील्स का डिजाइन 'डार्क' और 'रेड डार्क' एडिशन जैसा ही है, लेकिन स्टेल्थ एडिशन में ये 'मैट स्टेल्थ ब्लैक' कलर में आते हैं। इनके फ्रंट फेंडर के ऊपर 'स्टेल्थ' बैज भी लगे हैं।

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स्टेल्थ एडिशन का इंटीरियर
2026 हैरियर और सफारी स्टेल्थ एडिशन का इंटीरियर पूरी तरह से ब्लैक थीम वाला है। इसके साथ मैच करती हुई 'कार्बन नोएर' लेदरेट सीट्स और टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक खास डिजाइन वाला डायल दिया गया है। हालांकि, ये अपने-अपने मॉडल्स के पूरी तरह से लोडेड ट्रिम्स पर बेस्ड हैं, इसलिए स्टेल्थ एडिशन में वे सभी कम्फर्टेबल फीचर्स मिलते हैं जो उन कारों में दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको एडजस्टेबल सेंटर आर्मरेस्ट के साथ पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं। साथ ही, चार टेरेन मोड्स (नॉर्मल, रफ और वेट) भी मिलते हैं।

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स्टेल्थ एडिशन के फीचर्स
हैरियर और सफारी के स्टेल्थ एडिशन में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 14.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डॉल्बी एटम्स के साथ 13-स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम, डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वॉयस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ, एलेक्सा कनेक्टिविटी, आर्केट ऐप सुइट, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

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स्टेल्थ एडिशन के इंजन ऑप्शन
हैरियर और सफारी के 2026 स्टेल्थ एडिशन में वही इंजन दिए गए हैं जो स्टैंडर्ड मॉडल्स में मिलते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि स्टैंडर्ड हैरियर और सफारी का 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन 170hp की पावर और 280Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि 2.0-लीटर टर्बो-डीजल इंजन 170hp की पावर और 350Nm का टॉर्क जनरटे करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन पहले जैसे ही रहेंगे। भारतीय बाजार में इन दोनों SUVs का सीधा मुकाबला महिंद्रा XUV700, हुंडई अल्काजार, MG हेक्टर प्लस और महिद्रा स्कॉर्पियो N जैसे मॉडल से होता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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