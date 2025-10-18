नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हुई जिम्नी, अब ज्यादा लग्जरी इंटीरियर मिलेगा; सेफ्टी भी बेहतर हुई

Hindustan Hindi News
संक्षेप: अपडेटेड ऑफ-रोड मशीन के एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डायल के बीच अब एक नया 4.2-इंच का कलर डिस्प्ले दिया गया है। हाई ट्रिम्स में पुराने इंफोटेनमेंट सिस्टम की जगह एक नया 9-इंच टचस्क्रीन सिस्टम दिया गया है जो बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

Sat, 18 Oct 2025 10:52 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
सुजुकी जिम्नी को पहली बार 1970 में LJ10 के साथ पेश किया गया था, जो एक छोटी, हल्की 4×4 थी। इसमें 359cc का टू-स्ट्रोक इंजन लगा था। यह जापान की पहली बड़े पैमाने पर तैयार मिनी ऑफ-रोडर थी और इसमें लैडर-फ्रेम चेसिस और चुनिंदा फोर-व्हील ड्राइव की सुविधा थी। LJ सीरीज 1970 के दशक में डेवलप हुई और 1981 में SJ सीरीज द्वारा रिप्लेस की गई, जिसमें एक बड़ा 1.0-लीटर इंजन लगा और इसे दुनियाभर में सुजुकी समुराई के नाम से जाना जाने लगा।

इस मॉडल के छोटे आकार और मजबूत ऑफ-रोड प्रदर्शन ने इसे इंटरनेशनल मार्केट में लोकप्रियता दिलाई। 1998 में सुजुकी ने तीसरी पीढ़ी की जिम्नी को एक नए डिजाइन, कॉइल-स्प्रिंग सस्पेंशन और बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ लॉन्च किया। चौथी पीढ़ी की जिम्नी 2018 में रेट्रो-प्रेरित, बॉक्सी डिजाइन और 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आई थी, जबकि 5-डोर वाला वर्जन 2023 में लॉन्च हुआ था।

सुज़ुकी की सदाबहार जिम्नी को जापान में अभी-अभी कुछ हल्के अपडेट मिले हैं। ये अपडेट केवल 3-डोर वाले मॉडल के लिए हैं क्योंकि लंबी 5-डोर वाली जिम्नी नोमाडे अपेक्षाकृत नई है। बाहर की तरफ, सुज़ुकी ने डिजाइन में बहुत कम बदलाव किए हैं और वह भी अच्छे कारण से। जिम्नी का तुरंत पहचाना जाने वाला बॉक्सी आकार अपनी सादगी और पुराने जमाने के अंदाज से लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करता रहता है।

रेगुलर और नैरो-बॉडी केई, दोनों ही वैरिएंट अपने स्पेशल अनुपातों को बरकरार रखते हैं। जापान के कॉम्पैक्ट कार नियमों का पालन करने के लिए बनाया गया केई-स्पेक मॉडल, ग्लोबल-स्पेक जिम्नी सिएरा में देखे गए चौड़े फेंडर को हटा देता है। इसमें ब्लाइंड स्पॉट को कम करने में मदद के लिए रेगुलर मिरर के नीचे छोटे सब-मिरर की एक अनूठी जोड़ी भी दी गई है।

अपडेटेड ऑफ-रोड मशीन के एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डायल के बीच अब एक नया 4.2-इंच का कलर डिस्प्ले दिया गया है। हाई ट्रिम्स में पुराने इंफोटेनमेंट सिस्टम की जगह एक नया 9-इंच टचस्क्रीन सिस्टम दिया गया है जो बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हालांकि, लोअर वैरिएंट में पहले की तरह ही प्लास्टिक डैशबोर्ड लेआउट जारी है।

सेफ्टी के मामले में यह अपने 5-डोर वाले वर्जन से मेल खाती है, जिसमें डुअल सेंसर ब्रेक सपोर्ट 2, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, ऑटोमैटिक हाई बीम और रोड साइन रिकग्निशन जैसे फीचर्स हैं। ऑटोमैटिक वैरिएंट में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और रियर फाल्स स्टार्ट प्रिवेंशन का भी लाभ मिलता है। सुजुकी ने लेटेस्ट जापानी ऑटोमोटिव नियमों का पालन करने के लिए मजबूत साइबर सेफ्टी उपायों को भी शामिल किया है।

सुजुकी ने पहले से चल रही व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। केई वर्जन में 658cc टर्बोचार्ज्ड थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है जो 63 एचपी जनरेट करता है, जबकि जिम्नी सिएरा में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड फोर-सिलेंडर इंजन लगा है जो 103 एचपी जनरेच करता है। ट्रांसमिशन विकल्प 5-स्पीड मैनुअल या 4-स्पीड ऑटोमैटिक हैं, जो ब्रांड के पार्ट-टाइम 4WD सिस्टम के साथ जुड़ा है।

रिफ्रेश्ड जिम्नी जापान में पहले ही बिक्री के लिए उपलब्ध हो चुकी है, जिसके नैरो-बॉडी वैरिएंट की कीमत 1,918,400 युआन (करीब 11.18 लाख रुपए) से शुरू होकर जिम्नी सिएरा के लिए 2,385,900 युआन (करीब 13.91 लाख रुपए) तक जाती है। ऑप्शनल 9-इंच टचस्क्रीन के लिए इसकी कीमत 128,700 युआन (करीब 75,000 रुपए) बढ़ जाती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
