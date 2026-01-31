Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़2026 Suzuki Jimny Nomade Gets ADAS With MM Wave Radar, check all details
अब एक्सीडेंट का कोई चांस ही नहीं! अब कोहरे, धुएं, धूल में भी सटीक डिटेल देगी सुजुकी जिम्नी, फुल अपग्रेड हुई ये SUV

अब एक्सीडेंट का कोई चांस ही नहीं! अब कोहरे, धुएं, धूल में भी सटीक डिटेल देगी सुजुकी जिम्नी, फुल अपग्रेड हुई ये SUV

संक्षेप:

2026 सुजुकी जिम्नी नोमेड (2026 Suzuki Jimny Nomade) अब और भी एडवांस हो गई है। इसमें अब ADAS सेफ्टी फीचर देखने को मिलेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 31, 2026 12:44 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

सुजुकी जिम्नी (Suzuki Jimny) दुनियाभर में एक पॉपुलर लाइफस्टाइल ऑफ-रोडिंग SUV रही है। भारत और जापान में बनी यह SUV अपने रफ-टफ लुक और शानदार ऑफ-रोडिंग क्षमता के कारण जबरदस्त डिमांड में रहती है। कई देशों में तो इसकी बुकिंग इतनी ज्यादा रही कि सुजुकी (Suzuki) को लॉटरी सिस्टम के जरिए बुकिंग करनी पड़ी। अब सुजुकी (Suzuki) ने जिम्नी (Jimny) की सेफ्टी को एक नया स्तर देते हुए 2026 सुजुकी जिम्नी नोमेड (2026 Suzuki Jimny Nomade) में एडवांस ADAS (Advanced Driver Assistance System) जोड़ दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 20.19 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:1200Km की रेंज देने वाली मारुति कार, भारत में धड़ल्ले से बिक रही

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Jimny

Maruti Suzuki Jimny

₹ 12.31 - 14.45 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 10.5 - 19.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 9.99 - 16.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kushaq Facelift

Skoda Kushaq Facelift

₹ 10.59 - 18.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Astor

MG Astor

₹ 9.65 - 15.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen Aircross X

Citroen Aircross X

₹ 8.29 - 13.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

ADAS सेफ्टी फीचर्स

2026 मॉडल ईयर के साथ सुजुकी (Suzuki) ने जिम्नी नोमेड (Jimny Nomade) को एक नए और ज्यादा आधुनिक ADAS सूट से लैस किया है। जिम्नी (Jimny) के 5-डोर वर्जन (जिसे कुछ बाजारों में Jimny XL कहा जाता है) को मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ADAS मिल चुका है, जहां AEB यानी ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग अनिवार्य है।

अब जापानी मार्केट में बिकने वाली जिम्नी नोमेड (Jimny Nomade) को भी ADAS से लैस किया गया है। खास बात यह है कि जिम्नी नोमेड (Jimny Nomade) भारत में ही बनाई जाती है और यह काफी हद तक भारत में बिकने वाली जिम्नी 5-डोर (Jimny 5-Door) जैसी ही है। ऐसे में अगर भारत में ADAS की डिमांड बढ़ती है, तो भविष्य में यह फीचर भारतीय मॉडल में भी देखने को मिल सकता है।

नया डुअल सेंसर ब्रेक सपोर्ट-II सिस्टम

पहले जिम्नी (Jimny) में सेफ्टी के लिए मोनोक्यूलर कैमरा और लेजर रडार का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन, 2026 मॉडल में इसे और ज्यादा एडवांस डुअल सेंसर ब्रेक सपोर्ट II (Dual Sensor Brake Support II) सिस्टम से बदल दिया गया है। इसमें स्टीरिओ कैमरा (Stereo Cameras) और MM (Millimeter) वेव रडार (Wave Radar) शामिल हैं, जो ज्यादा सटीक और भरोसेमंद सेफ्टी प्रदान करते हैं। इसके अलावा ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वैरिएंट्स में अब एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल (Adaptive Cruise Control) भी मिलता है, जो लंबी ड्राइव को और आरामदायक बनाता है।

डिजाइन और कलर में भी बदलाव

2026 सुजुकी जिम्नी नोमेड (2026 Suzuki Jimny Nomade) के फ्रंट बंपर में अब MM वेव रडार के लिए एक ज्यादा साफ और बड़ा कट-आउट देखने को मिलता है। इसके अलावा सुजुकी (Suzuki) ने इस SUV में एक नया कलर भी जोड़ा है, जिसका नाम ग्रेनाइट ग्रे मेटैलिक (Granite Grey Metallic) है। अब जिम्नी नोमेड (Jimny Nomade) कुल 7 कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी।

फिर शुरू हुई बुकिंग

सुजुकी (Suzuki) ने 30 जनवरी 2026 से 2026 जिम्नी नोमेड (2026 Jimny Nomade) की बुकिंग दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। इससे पहले कंपनी को सिर्फ चार दिनों में करीब 50,000 बुकिंग्स मिली थीं। हालांकि, बुकिंग फिर से शुरू होने के बावजूद, लॉटरी सिस्टम अभी भी लागू रहेगा और डिलीवरी उसी के आधार पर होगी।

कीमत में बढ़ोतरी

नई सेफ्टी टेक्नोलॉजी और अपडेट्स के चलते कीमत में भी इजाफा हुआ है। 2026 सुजुकी जिम्नी नोमेड (Suzuki Jimny Nomade) की कीमत JPY 2,926,000 (करीब 17.42 लाख) हो गई है, जिसकी पहले कीमत JPY 2,651,000 (करीब 15.78 लाख) थी, यानी नए मॉडल की कीमत में लगभग 1.6 लाख की बढ़ोतरी हुई है।

ये भी पढ़ें:1200Km की रेंज देने वाली मारुति कार, भारत में धड़ल्ले से बिक रही

2026 सुजुकी जिम्नी नोमेड (2026 Suzuki Jimny Nomade) अब सिर्फ एक दमदार ऑफ-रोड SUV ही नहीं, बल्कि सेफ्टी के मामले में भी कहीं ज्यादा एडवांस हो गई है। ADAS, नया रडार सिस्टम और एडिशनल फीचर्स इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। अगर यह टेक्नोलॉजी भविष्य में भारत आती है, तो जिम्नी (Jimny) की अपील और भी बढ़ सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।