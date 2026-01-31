अब एक्सीडेंट का कोई चांस ही नहीं! अब कोहरे, धुएं, धूल में भी सटीक डिटेल देगी सुजुकी जिम्नी, फुल अपग्रेड हुई ये SUV

संक्षेप: 2026 सुजुकी जिम्नी नोमेड (2026 Suzuki Jimny Nomade) अब और भी एडवांस हो गई है। इसमें अब ADAS सेफ्टी फीचर देखने को मिलेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सुजुकी जिम्नी (Suzuki Jimny) दुनियाभर में एक पॉपुलर लाइफस्टाइल ऑफ-रोडिंग SUV रही है। भारत और जापान में बनी यह SUV अपने रफ-टफ लुक और शानदार ऑफ-रोडिंग क्षमता के कारण जबरदस्त डिमांड में रहती है। कई देशों में तो इसकी बुकिंग इतनी ज्यादा रही कि सुजुकी (Suzuki) को लॉटरी सिस्टम के जरिए बुकिंग करनी पड़ी। अब सुजुकी (Suzuki) ने जिम्नी (Jimny) की सेफ्टी को एक नया स्तर देते हुए 2026 सुजुकी जिम्नी नोमेड (2026 Suzuki Jimny Nomade) में एडवांस ADAS (Advanced Driver Assistance System) जोड़ दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ADAS सेफ्टी फीचर्स

2026 मॉडल ईयर के साथ सुजुकी (Suzuki) ने जिम्नी नोमेड (Jimny Nomade) को एक नए और ज्यादा आधुनिक ADAS सूट से लैस किया है। जिम्नी (Jimny) के 5-डोर वर्जन (जिसे कुछ बाजारों में Jimny XL कहा जाता है) को मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ADAS मिल चुका है, जहां AEB यानी ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग अनिवार्य है।

अब जापानी मार्केट में बिकने वाली जिम्नी नोमेड (Jimny Nomade) को भी ADAS से लैस किया गया है। खास बात यह है कि जिम्नी नोमेड (Jimny Nomade) भारत में ही बनाई जाती है और यह काफी हद तक भारत में बिकने वाली जिम्नी 5-डोर (Jimny 5-Door) जैसी ही है। ऐसे में अगर भारत में ADAS की डिमांड बढ़ती है, तो भविष्य में यह फीचर भारतीय मॉडल में भी देखने को मिल सकता है।

नया डुअल सेंसर ब्रेक सपोर्ट-II सिस्टम

पहले जिम्नी (Jimny) में सेफ्टी के लिए मोनोक्यूलर कैमरा और लेजर रडार का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन, 2026 मॉडल में इसे और ज्यादा एडवांस डुअल सेंसर ब्रेक सपोर्ट II (Dual Sensor Brake Support II) सिस्टम से बदल दिया गया है। इसमें स्टीरिओ कैमरा (Stereo Cameras) और MM (Millimeter) वेव रडार (Wave Radar) शामिल हैं, जो ज्यादा सटीक और भरोसेमंद सेफ्टी प्रदान करते हैं। इसके अलावा ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वैरिएंट्स में अब एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल (Adaptive Cruise Control) भी मिलता है, जो लंबी ड्राइव को और आरामदायक बनाता है।

डिजाइन और कलर में भी बदलाव

2026 सुजुकी जिम्नी नोमेड (2026 Suzuki Jimny Nomade) के फ्रंट बंपर में अब MM वेव रडार के लिए एक ज्यादा साफ और बड़ा कट-आउट देखने को मिलता है। इसके अलावा सुजुकी (Suzuki) ने इस SUV में एक नया कलर भी जोड़ा है, जिसका नाम ग्रेनाइट ग्रे मेटैलिक (Granite Grey Metallic) है। अब जिम्नी नोमेड (Jimny Nomade) कुल 7 कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी।

फिर शुरू हुई बुकिंग

सुजुकी (Suzuki) ने 30 जनवरी 2026 से 2026 जिम्नी नोमेड (2026 Jimny Nomade) की बुकिंग दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। इससे पहले कंपनी को सिर्फ चार दिनों में करीब 50,000 बुकिंग्स मिली थीं। हालांकि, बुकिंग फिर से शुरू होने के बावजूद, लॉटरी सिस्टम अभी भी लागू रहेगा और डिलीवरी उसी के आधार पर होगी।

कीमत में बढ़ोतरी

नई सेफ्टी टेक्नोलॉजी और अपडेट्स के चलते कीमत में भी इजाफा हुआ है। 2026 सुजुकी जिम्नी नोमेड (Suzuki Jimny Nomade) की कीमत JPY 2,926,000 (करीब 17.42 लाख) हो गई है, जिसकी पहले कीमत JPY 2,651,000 (करीब 15.78 लाख) थी, यानी नए मॉडल की कीमत में लगभग 1.6 लाख की बढ़ोतरी हुई है।