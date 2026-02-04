एक्टिवा के ग्राहकों को खींचने वाले इस स्कूटर में जुड़ गया नया सेफ्टी फीचर, कंपनी ने इतनी रखी कीमत

संक्षेप: सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले एक्सेस 125 स्कूटर का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। इस नए वर्जन में सिंगल-चैनल ABS दिया गया है। इसे अचानक या तेज ब्रेक लगाने पर ब्रेक प्रेशर को कंट्रोल करके पहिए को लॉक होने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।

Feb 04, 2026 01:51 pm IST

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले एक्सेस 125 स्कूटर का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। इस नए वर्जन में सिंगल-चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) दिया गया है। इसे अचानक या तेज ब्रेक लगाने पर ब्रेक प्रेशर को कंट्रोल करके पहिए को लॉक होने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। खासकर, फिसलन वाली या ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर इसका रोल बढ़ जाता है। कंपनी के अनुसार, एक्सेस में यह सिस्टम स्कूटर के मौजूदा राइड कैरेक्टर को बदले बिना काम करता है, क्योंकि एक्सेलरेशन, फ्यूल एफिशिएंसी और कम्फर्ट में कोई बदलाव नहीं होता है।

ABS के जुड़ने से उन राइडर्स को फायदा होने की उम्मीद है जो रुक-रुककर चलने वाले ट्रैफिक में सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं। यह दो वैरिएंट में उपलब्ध है। इसमें 24.4-लीटर की अंडर-सीट स्टोरेज कैपेसिटी, एक फ्रंट ग्लव बॉक्स और एक एक्सटर्नल फ्यूल लिड है। साथ ही, सीट की ऊंचाई 773 mm और कर्ब वेट 105 kg है। इक्विपमेंट लिस्ट में ब्लूटूथ-इनेबल्ड TFT जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, LED हेडलैंप वगैरह शामिल हैं। बता दें कि इसका सीधा मुकाबला होंडा एक्टिवा, टीवीएस जुपिटर जैसे मॉडल से होता है।

इंजन में नहीं किया बदलाव

इस स्कूटर में किसी तरह का मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 124 cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक इंजन दिया है जो 6,750 rpm पर लगभग 8.7 PS की पावर और 5,500 rpm पर 10 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा है। इस स्कूटर में 5.3-लीटर का फ्यूल टैंक है। इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और स्विंगआर्म रियर यूनिट है, जो 12-इंच के फ्रंट और 10-इंच के रियर एलॉय व्हील्स पर चलता है।

स्कूटर की कीमतें और ऑफर एक्सेस राइड कनेक्ट ABS एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 92,328 रुपए है। यह 5 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2, मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू, पर्ल ग्रेस व्हाइट, सॉलिड आइस ग्रीन और पर्ल शाइनी बेज शामिल हैं। इससे ऊपर एक्सेस राइड कनेक्ट TFT ABS एडिशन है। जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 98,378 रुपए है। ये एक्सक्लूसिव पर्ल मैट एक्वा सिल्वर शेड समेत 5 कलर ऑप्शन में आता है।

कंपनी ने इस स्कूटर को अफॉर्डेबल बनाने के लिए नए ABS वैरिएंट के साथ कई ओनरशिप बेनिफिट्स पेश किए हैं। ग्राहक ऑथराइज्ड डीलरशिप पर 6.99% से शुरू होने वाली ब्याज दरों के साथ फाइनेंसिंग ऑप्शन और जीरो प्रोसेसिंग फीस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा, सुजुकी चुनिंदा खरीदारों को राज्यों में 5,000 रुपए के प्रमोशनल वाउचर भी दे रही है।