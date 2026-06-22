लॉन्च से पहले सामने आया Skoda Slavia फेसलिफ्ट का धांसू इंटीरियर, मिलेंगे कमाल के फीचर

स्कोडा अपनी स्लाविया को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। लॉन्च से पहले इस अपकमिंग सेडान के स्पाई शॉट्स सामने आए हैं। इन स्पाई शॉट्स में नई स्लाविया के इंटीरियर को देखा जा सकता है।

₹ 13,075 / माह

EMI केवल ₹ 13,075 / माह

स्कोडा अपनी लोकप्रिय मिड-साइज सेडान स्लाविया को बड़ा अपडेट देने की तैयारी कर रही है। हाल ही में महाराष्ट्र में टेस्टिंग के दौरान स्लाविया के फेसलिफ्ट को देखा गया है। इसके स्पाई शॉट्स लॉन्च से पहले सामने आए हैं। इससे इसके अपकमिंग मॉडल के बारे कई नई जानकारियां सामने आई हैं। ऑटोमोबाइल एंथुजिएस्ट अन्वय श्योलीकर और रशलेन ने इन स्पाई शॉट्स को शेयर किया है। इनमें कार के एक्सटीरियर के साथ केबिन की भी थोड़ी झलक देखने को मिली है। हालांकि, टेस्ट वीइकल कैमोफ्लाज में छिपा है। खास बात है कि इन फोटो से यह साफ हो गया है कि स्लाविया फेसलिफ्ट में कई बड़े डिजाइन चेंज और फीचर अपडेट किए जाएंगे। नई स्लाविया को इस साल के आखिर तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है।

फ्रंट डिजाइन में मिलेंगे बड़े बदलाव स्पाई फोटोज के अनुसार स्लाविया फेसलिफ्ट के फ्रंट और रियर में बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। कार का ओवरऑल प्रोफाइल मौजूदा मॉडल जैसी ही रहेगा, लेकिन फ्रंट फेसिया को नया और अधिक मॉडर्न लुक दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई स्लाविया में हाल ही में अपडेट हुई कुशाक फेसलिफ्ट से इंस्पायर्ड नया ग्रिल डिजाइन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फ्रंट बंपर को भी नए शार्प इंसर्ट्स और अधिक प्रीमियम स्टाइलिंग के साथ ऑफर किया जा सकता है। हेडलैंप्स के इंटीरियर डिजाइन में भी बदलाव होने की संभावना है। नई LED लाइट सिग्नेचर कार को ज्यादा मॉडर्न आइडेंटिटी दे सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि कुशाक की तरह स्लाविया में भी कनेक्टेड LED लाइटिंग एलिमेंट दिया जा सकता है।

केबिन में मिलेगा ज्यादा प्रीमियम अनुभव नई स्पाई तस्वीरों की सबसे खास बात केबिन की आंशिक झलक है। हालांकि डैशबोर्ड को कैमोफ्लाज से ढका गया था, लेकिन इसका बेसिक लेआउट मौजूदा Slavia जैसा ही दिखाई देता है। कार में फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और परिचित स्टीयरिंग व्हील डिजाइन देखने को मिला है। माना जा रहा है कि फेसलिफ्ट मॉडल में बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, अपडेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेहतर कनेक्टेड कार तकनीक और नए अपहोल्स्ट्री विकल्प दिए जाएंगे।

फीचर्स में नहीं होगी कोई कमी स्लाविया फेसलिफ्ट में पहले से उपलब्ध कई प्रीमियम फीचर्स को बरकरार रखा जाएगा। इनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले, पावर्ड ड्राइवर सीट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम शामिल रहेंगे। इसके अलावा कंपनी कुछ अडिशनल टेक्नोलॉजी फीचर्स भी ऐड कर सकती है।