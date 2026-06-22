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लॉन्च से पहले सामने आया Skoda Slavia फेसलिफ्ट का धांसू इंटीरियर, मिलेंगे कमाल के फीचर

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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स्कोडा अपनी स्लाविया को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। लॉन्च से पहले इस अपकमिंग सेडान के स्पाई शॉट्स सामने आए हैं। इन स्पाई शॉट्स में नई स्लाविया के इंटीरियर को देखा जा सकता है।

लॉन्च से पहले सामने आया Skoda Slavia फेसलिफ्ट का धांसू इंटीरियर, मिलेंगे कमाल के फीचर
Skoda Slavia
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स्कोडा अपनी लोकप्रिय मिड-साइज सेडान स्लाविया को बड़ा अपडेट देने की तैयारी कर रही है। हाल ही में महाराष्ट्र में टेस्टिंग के दौरान स्लाविया के फेसलिफ्ट को देखा गया है। इसके स्पाई शॉट्स लॉन्च से पहले सामने आए हैं। इससे इसके अपकमिंग मॉडल के बारे कई नई जानकारियां सामने आई हैं। ऑटोमोबाइल एंथुजिएस्ट अन्वय श्योलीकर और रशलेन ने इन स्पाई शॉट्स को शेयर किया है। इनमें कार के एक्सटीरियर के साथ केबिन की भी थोड़ी झलक देखने को मिली है। हालांकि, टेस्ट वीइकल कैमोफ्लाज में छिपा है। खास बात है कि इन फोटो से यह साफ हो गया है कि स्लाविया फेसलिफ्ट में कई बड़े डिजाइन चेंज और फीचर अपडेट किए जाएंगे। नई स्लाविया को इस साल के आखिर तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है।

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फ्रंट डिजाइन में मिलेंगे बड़े बदलाव

स्पाई फोटोज के अनुसार स्लाविया फेसलिफ्ट के फ्रंट और रियर में बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। कार का ओवरऑल प्रोफाइल मौजूदा मॉडल जैसी ही रहेगा, लेकिन फ्रंट फेसिया को नया और अधिक मॉडर्न लुक दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई स्लाविया में हाल ही में अपडेट हुई कुशाक फेसलिफ्ट से इंस्पायर्ड नया ग्रिल डिजाइन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फ्रंट बंपर को भी नए शार्प इंसर्ट्स और अधिक प्रीमियम स्टाइलिंग के साथ ऑफर किया जा सकता है। हेडलैंप्स के इंटीरियर डिजाइन में भी बदलाव होने की संभावना है। नई LED लाइट सिग्नेचर कार को ज्यादा मॉडर्न आइडेंटिटी दे सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि कुशाक की तरह स्लाविया में भी कनेक्टेड LED लाइटिंग एलिमेंट दिया जा सकता है।

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Photo: Anvay Sheolikar/Rushlane
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केबिन में मिलेगा ज्यादा प्रीमियम अनुभव

नई स्पाई तस्वीरों की सबसे खास बात केबिन की आंशिक झलक है। हालांकि डैशबोर्ड को कैमोफ्लाज से ढका गया था, लेकिन इसका बेसिक लेआउट मौजूदा Slavia जैसा ही दिखाई देता है। कार में फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और परिचित स्टीयरिंग व्हील डिजाइन देखने को मिला है। माना जा रहा है कि फेसलिफ्ट मॉडल में बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, अपडेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेहतर कनेक्टेड कार तकनीक और नए अपहोल्स्ट्री विकल्प दिए जाएंगे।

Photo: Anvay Sheolikar/Rushlane
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फीचर्स में नहीं होगी कोई कमी

स्लाविया फेसलिफ्ट में पहले से उपलब्ध कई प्रीमियम फीचर्स को बरकरार रखा जाएगा। इनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले, पावर्ड ड्राइवर सीट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम शामिल रहेंगे। इसके अलावा कंपनी कुछ अडिशनल टेक्नोलॉजी फीचर्स भी ऐड कर सकती है।

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1.0 TSI इंजन के साथ मिल सकता है नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

मैकेनिकली स्लाविया फेसलिफ्ट में मौजूदा इंजन ऑप्शन्स को ही ऑफर किया जा सकता है। कार में 1.0-लीटर TSI और 1.5-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव ट्रांसमिशन में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1.0-लीटर TSI इंजन के साथ कंपनी नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दे सकती है। मौजूदा 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 116 PS की पावर और 178 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। वहीं, 1.5-लीटर TSI इंजन 150 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क ऑफर करता है। 1.5-लीटर इंजन के साथ कंपनी मौजूदा 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन देती रहेगी।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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